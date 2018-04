Otestovali jsme úplnou novinku: masáž kamenným olejem

Kamenný olej můžete využít jak do koupele, tak k masážím. Nejlepší je samozřejmě kombinace; při koupeli se uvolní a prohřejí svaly a klouby, které pak lépe přijmou samotnou masáž.

V České republice olejem z břidlice masíruje zatím jen Dáša Jindrová z Centra krásy Bomton. Začíná nejdřív s minerální lázní. Do vany s vodou o teplotě 38 stupňů Celsia přidává kamenný olej. Je tmavý, takže se pokládám do téměř černé vody. "To vypadá, jak kdyby ses koupala v coca-cole," podotkl fotograf.





Kamenný olej zrovna nevoní

Kromě barvy má olej i specifickou vůni. Pro milovníky voňavých aromatických lázní a masáží to nejspíš moc nebude. Místností čpí zvláštní břidlicově-asfaltová vůně (alespoň mně voní). Tento olej se používá v takovém stavu, v jakém ho příroda vytváří. Nijak se dodatečně nearomatizuje. Ani by to nešlo, jeho výrazný odér by stejně nic nepřebilo.

Co je kamenný olej Kamenný olej je směs přírodních směsí s posilujícím účinkem minerálů, zemitého bahna a vysoce léčivých účinků mořských organismů. Tlumí bolesti a přináší velmi intenzivní uvolnění. Obsahuje minerální látky a vysoké množství vázané síry, která působí protizánětlivě na problematickou pokožku. Alpský olej je 100% přírodní produkt a získává se ekologickou cestou z olejové břidlice, která se těží v tyrolském údolí Bächental.

V lázni zůstávám dvacet minut. Za tu dobu se tělo dostatečně zahřeje, uvolní a připraví na masáž. Zároveň začíná působit olej. Má prý protizánětlivé a prokrvující účinky a ulevuje od bolestí.

Mezitím se od Dáši dozvídám, co je vlastně kamenný olej zač. Pochází z olejové břidlice, která vznikla před 180 miliony let z usazených zbytků zvířat a rostlin na dně moře. "Terapie kamenným olejem je vhodná ke zmírnění bolestí kloubů a pro uvolnění namožených svalů," vysvětluje. Jsem na to zvědavá, proceduru podstupuji den po větší fyzické námaze, po které mě bolí celé tělo.

Od začátku se masážní místností nese relaxační hudba a atmosféru dotvářejí dekorativní svíčky. Po minerální lázni následuje samotná masáž kamenným olejem. Jsem zvědavá, jestli se nějak bude lišit od klasických masáží aromatickými oleji.





Opečují vás až po konečky prstů

Masáž může být jak částečná (například jen záda a šíje), tak celková. "Není tak intenzivní, jako třeba klasická sportovní masáž, ale hlavně relaxační. Svaly se při ní však také skvěle uvolní," vysvětluje Dáša.

Začíná na horní části zad. Zároveň mi zbytek těla přikrývá příjemně teplým ručníkem, aby nahřáté svaly nevychladly. Záda Dáša masíruje klasicky, tak, jak to známe z běžných masáží. Pak se věnuje i podlopatkovým prostorám a používá pohyby, které jsou pro mě nové.





Kolik to stojí Minerální lázeň v kamenném oleji: 980,- Masáž kamenným olejem: záda a šíje 800,-; celé tělo 1650,-

Postupně se přesouvá k bedrům a hýždím. Rozehřátá z lázně a stále namožená ze včerejšího cvičení, cítím každičký sval. Zároveň však musím přiznat, že namasírované svaly se příjemně uvolnily. Dáša v průběhu masáže také postupně olej zapracovává do pokožky.

U dolních končetin začíná masáž u plosek nohou, masérka nezapomíná ani na prsty a postupně se přesouvá na lýtka a stehna. Potom se překulím na záda a Dáša masíruje přední část těla: nárt, prsty, bérce a přední část stehen. Masáž bříška je příjemná, ale nic pro lechtivé.

Při masáži horních končetin se masérka věnuje i dlaním. Tady používá hmat známý ze shiatsu (jak mě poučila moje masérka, ke které pravidelně chodím) a který uvolňuje prsty a vazy v ruce. Své prsty zaklesne mezi můj palec a malíček a dlaň mi jakoby prolomí. Zároveň svým palcem dlaň pevným tahem masíruje. Tohle je vhodné hlavně pro lidi, kteří často pracují na počítači, zejména s myší a mají dlaně stále ve stejné poloze.





Zásadně potom nechoďte do práce

Když jsem namasírovaná celá, přikryje mě Dáša ručníkem, aby svaly zůstaly zahřáté co nejdéle, a nechává mě ještě čtvrt hodinky odpočívat při tlumeném světle a relaxační hudbě. Některé svaly jako bych ani necítila. Jsem úplně lehká. Dostavuje se i mikrospánek.

Z vlastní zkušenosti vím, že je fajn naplánovat si masáž tak, abyste se pak už nemuseli vracet do práce. Člověk se cítí příjemně unavený, je tedy fajn v odpočinku pokračovat třeba doma.