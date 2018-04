Jak se žije tátům na rodičovské? Neřeší nepořádek a neztrácejí humor

V zahraničí se jedná o trend, kterému například propadl i princ William. Po narození prvorozeného syna využil své občanské právo na dvoutýdenní placenou otcovskou dovolenou. V Německu umožňují zákony novopečeným otcům ještě víc: nejenže se mohou o rodičovskou dovolenou podělit s matkou, oba partneři ji mohou i čerpat naráz. Zvýšený zájem o rodičovskou dovolenou začínají vykazovat i Češi.

Změna životního kurzu

V současnosti mají otcové možnost čerpat rodičovskou dovolenou namísto matky. K volbě rodičovské vedou muže různé důvody. Někdy je to kvůli financím, když má partnerka lépe placenou práci. Jindy zase muži hledají životní změnu a pauza v profesní kariéře jim přijde vhod. Jiní otcové mají již před narozením potomka práci s volným režimem (nejčastěji pracují z domova) a přechod na rodičovskou a následně zpět do práce je pro ně snazší.



Den otců Slaví se ve více než 40 zemích světa (například v Argentině, Brazílii, Íránu, Japonsku, Malajsii, Nepálu, v zemích jižní Evropy i v Polsku)

Už v roce 1910 uspořádala Sonora Dodd ve státě Washington veřejnou oslavu Dne otců jako poděkování svému ovdovělému otci za výchovu šesti dětí

Státním svátkem se stal v roce 1972 v USA, kde ho uznal prezident Richard Nixon, zatímco Den matek byl tou dobou svátkem již 58 let

Své místo v českém kalendáři má od roku 2009 a oficiální květinou je růže (červená a bílá)

Kromě Dne otců se v mnoha zemích slaví také Mezinárodní den mužů, konkrétně 19. listopadu

To byl i případ Lukáše Talpy: "Když byly Bětce téměř tři roky, rozhodl jsem se opustit povolání pastora a začít se živit jinak. V tu samou chvíli dostala manželka nabídku zaměstnání. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se, že než Bětka nastoupí do školky, což bylo za čtyři měsíce, budu s ní doma já," popisuje otec dvou dcer, který se nyní věnuje projektovému managementu.

"I když jsem si nikdy nemyslel, že rodičovská je dovolená, být s malým dítětem doma vyžaduje skutečně hodně pozornosti a nápaditosti. Co podniknout, co uvařit, kam vyrazit, s čím si hrát, a přitom být stále ve střehu, aby se něco nestalo. Myslím, že to posílilo moji schopnost dělat více věcí najednou. A co nám to dalo pro samotný vztah? Spoustu společných zážitků, na které můžeme snadnou navazovat. A mně to pak dalo i příležitost být více se starší dcerou, Johankou," dodává.



Nyní se Lukáš Talpa angažuje v projektu Táta na plný úvazek, který se snaží podporovat muže v aktivnějším zapojování do výchovy a pomáhá jim s dosažením rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Na seminářích Ligy otevřených mužů se také setkává s mnoha otci, kteří uvažují nebo se odhodlají k nástupu na rodičovskou dovolenou, nebo pracují z domova a zároveň pečují o děti.



Méně úklidu, více běhání

Liší se otcové nějak od matek při celodenní péči o malé děti? Bývalý pastor nemá rád zobecňování, ale určité společné rysy již vypozoroval: "Myslím, že lze zmínit, že tátové na rodičovské moc neřeší domácí pořádek. Upřednostňují zábavu a hry před uklizeným bytem. Ten lze uklidit vždycky. Vcelku bych řekl, že ani s oblékáním to moc neřešíme." Tátové podle něj většinou upřednostňují fyzicky aktivnější zábavu, jako je šermování, pošťuchování se a honění se před kreslením a panenkami.



S předsudky vůči kvalitě péče o dítě se nikdy nesetkal, občas zažil legrační momenty: "Zvláštní bylo oslovování maminko, když cvičitelky dávaly pokyny jako maminky, chytněte své děti za ruce. Ale i to si nakonec sedlo," směje se osmatřicetiletý muž.

Svoji zkušenost na rodičovské dovolené si Lukáš Talpa pochvaluje, prospělo to i jeho vztahu s manželkou.

"Nemám pocit, že má zkušenost s rodičovskou by nějak snížila moje mužství a ani od manželky jsem nikdy nic takového necítil. Nicméně je pravda, že jsem se s tímto názorem, a to i v rámci "tátovských" seminářů, už také setkal. Otázkou je, jak muž na tom se svým mužstvím byl před tím, než na rodičovskou nastoupil a od čeho své mužství odvíjel a odvíjí. Stejně tak je důležité, co partnerka pokládá u svého partnera za důležité. Určitě je základem, aby se na tom, kdo bude na rodičovské, domluvili oba partneři, aby to bylo jejich společné přání, že půjde muž alespoň na chvíli na rodičovskou," vysvětluje aktivní otec jeden z mýtů o mužích pečujících o děti.



Tátové se stále více zajímají o to, jak trávit s dětmi více času. (ilustrační foto)

Vždy je třeba zvažovat všechna pro a proti a případně i v průběhu rodičovské přehodnocovat, zda má být muž i nadále na rodičovské. Talpa se setkal i s případem, kdy muž šel na rodičovskou z finančních důvodů, ale po půl roce se musel vrátit do práce i za cenu nižších příjmů pro rodinu. "Muž se prostě v roli hlavního pečovatele o dítě necítil dobře a klesalo mu sebehodnocení. Ale popravdě, z mých zkušeností je to spíš výjimka. Spíš to bývá naopak, mužovo sebehodnocení se zvedne a cení si ho za to i partnerka," dodává.



Idiot na mateřský

A jak je to tedy s muži, dětmi a humorem? Zdá se, že někteří otcové o něj nepřicházejí ani při mnoha nenadálých situacích, které jim péče o dítě nachystá. To jistě umí i mnohé matky, otcové se ale nebojí jít ještě o kousek dál a shodit sami sebe. Třeba tak, že se v tu chvíli nazvou idiotem a podělí se s ostatními o své zážitky na internetu.

"Hned od narození dcery jsem ženě záviděl, že je doma a tráví čas s dětmi. Vypravovala mi, jaké pokroky dělají a jak jsou šikovné a co se jim zrovna nepovedlo a podobně. Přál jsem si to a přání se mi nakonec splnilo když byly druhorozenému Edovy dva roky, " líčí nadšeně manažer Jirka.

"Fakt jsem si to užíval až do takové míry, že jsem si založil blog na Facebooku s názvem Idiot na mateřský dovolený. Taky končím vysokou školu, takže když Eda spal, tak jsem si v klidu a pohodě napsal bakalářskou práci. Všechno to dávalo smysl a hezky do sebe zapadalo. Nyní opět chodím do práce a Eda je ve školce, dost se mu tam líbí, že ani nechce domů," popisuje svou zkušenost Jirka.



