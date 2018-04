Osm tipů, jak překonat syndrom vyhoření

Pryč jsou doby, kdy jste dokázali pracovat celé noci i víkendy. Kdy jste zírali dvacet hodin do monitoru počítače, ramenem si přidržovali mobil a jedli v poklusu nebo nad klávesnicí. Teď se cítíte nepopsatelně unavení a jediné, co se vám chce, je spát. To je zcela normální reakce organismu, který se po nadměrné zátěži nutně musí dřív nebo později zcela vyčerpat.

Pokud si však myslíte, že pouze trochu omezíte práci a všechno se srovná, jste na omylu. Syndrom vyhoření je důsledkem celkového kompletního vyčerpání organismu a pouhé omezení aktivity jej rozhodně nevyřeší. Inspirujte se osmi osvědčenými tipy, jak syndromu vyhoření předcházet, které ve spolupráci s odborníky sestavil magazín Forbes.

1. Dejte si pauzu

Nemusíte nutně odjet na dva týdny k moři, ale důležité je naučit se pravidelně vysadit. Ideální je vyšetřit si pravidelně čas na koníček, který vás baví. Pokud budete například několikrát týdně chodit hrát golf, na kytaru, keramiku nebo cokoli jiného, vaše psychika se vzpamatuje, odpočine si a vy získáte novou energii. Jestliže jste ve stresu, najděte si místo vzdálené od všech rušivých vlivů, jako jsou televize, telefon nebo internet. Optimální je park nebo stůl vašeho maséra.

2. Vyhýbejte se polotovarům

Ať už chodíte s klienty na pracovní obědy nebo se pravidelně stravujete ve fast foodu, vyhýbejte se důsledně polotovarům. Jídla v levných restauracích nebo stáncích s rychlým občerstvení jsou synonymem velkých porcí a prázdných kalorií, které vám naopak energii seberou a ještě po nich ztloustnete. Najděte si čas ve svém rozvrhu a věnujte ho kvalitnímu jídlu. Polotovary, alkohol a kofein nahraďte zeleninou, celozrnným pečivem a ovocem. Budete překvapeni, jak vám upravený jídelníček dodá energii.

3. Čerstvý vzduch

Několik hlubokých nádechů a výdechů vám pomůže vyčistit mysl a osvěžit tělo. Zhluboka se nadechněte a protáhněte nádech až na šest sekund. Stejnou dobu by měl trvat i váš výdech. Opakujte to pětkrát a pokud jste unavení, cvičte tak každou hodinu. Soustřeďte se raději na pohyb svého břicha než hrudníku. Uvolníte tak napětí a dodáte tělu energii.

4. Jezte v tichu

Minimálně snídani byste měli jíst v úplném tichu. Místo toho, abyste snídali před televizí nebo nad klávesnicí počítače, vypněte rádio i mobil a posnídejte v úplném tichu, kdy vás nic nebude rozptylovat. Pokud se soustředíte pouze na jídlo, vychutnáte si jeho chuť i strukturu a potěšíte tak nejen své chuťové buňky, ale i své zažívání a psychiku.

5. Rozdělte úkoly

Syndrom vyhoření nejvíc ohrožuje vedoucí pracovníky. Psychologové tvrdí, že je tomu tak především proto, že většina manažerů nedokáže delegovat úkoly na své podřízené. Chtějí si udělat co nejvíc úkolů sami, aby si byli jisti jejich kvalitou. Pokud se naučíte důvěřovat svým podřízeným a přesunete na ně část svých úkolů, ušetříte si energii.

6. Sportujte umírněně

Odborníci upozorňují na nesmyslný trend, který vládne především mezi manažery. Celý den sedí v kanceláři a brzy ráno nebo pozdě večer se vydají trhat rekordy do tělocvičen. Jsou totiž navyklí podávat maximální výkony a domnívají se, že při extrémních sportovních výkonech se nejlépe odreagují. Opak je však pravdou. Odpočinout si můžete je u sportu přiměřené intenzity.

7. Zpoťte se

Pocení může vašemu organismu prokázat nedocenitelnou službu. S potem se odplavují toxiny a vy se tak cítíte lépe fyzicky i psychicky. Choďte běhat, cvičit nebo alespoň do sauny. Brzy sami zjistíte, že jde o jeden z nejúčinnějších prostředků proti stresu.

8. Natáhněte se

Jakmile se budete cítit v práci unavení, udělejte si jednoduché uvolňovací cvičení. Natáhněte nohy na židli v pravém úhlu před sebou tak, aby nárty a holeně svíraly pravý úhel. Protáhněte paty a pět minut s nimi kružte v obou směrech. Rozproudí se vám tak krev a lépe se uvolníte.