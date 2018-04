Oslavte s námi masopust

„Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Letos končí 22. února. Dřív panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. A hezké tradice se mají zachovávat!“ (Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky, Církevní rok a lidové obyčeje, nakladatelství Dona, 1991).

Domácí huspenina (sulc)

30 minut, 1,5 hodiny vaření a minimálně 2 hodiny na ztuhnutí

PRO 4 OSOBY

Na 1 formu srnčího hřbetu nebo několik malých formiček:

2 – 3 vepřové nožičky

350 g vepřové plece s kůží (kolínka)

500 ml vody, sůl

6 kuliček celého pepře

4 kuličky nového koření

1 bobkový list

1 menší cibule, oloupaná

150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

asi 50 ml octa na dochucení

mletý pepř



Vepřové nožičky a maso omyjeme, popřípadě opálíme zbytky štětin nad plamenem, vložíme do hrnce (nejlépe tlakového), zalijeme studenou vodou, osolíme, přidáme koření a uvedeme do varu. Vaříme mírným varem do změknutí masa, během vaření odebíráme z povrchu tuk a pěnu, vaříme-li v tlakovém hrnci, tuk sebereme až po uvaření. Před koncem varu přidáme očištěnou, na větší kusy překrojenou kořenovou zeleninu, přepůlenou cibuli a ocet a dovaříme doměkka. Uvařené maso a zeleninu vyjmeme z vývaru do mísy a necháme chvíli zchladnout. Vývar přecedíme, necháme ustát a z povrchu sebereme naběračkou všechen tuk.

Maso nakrájíme nadrobno, kořenovou zeleninu na drobné kostičky a v míse promícháme s vývarem. Podle chuti opepříme, popřípadě dosolíme. Směs naběračkou nalijeme do formy na srnčí hřbet nebo do malých formiček. Necháme vychladnout a potom ztuhnout v lednici. Huspeninu vyklopíme z formy, jde to lépe, když dno z vnější strany na okamžik ponoříme do teplé vody. Podáváme s cibulí a octem.

Masopustní kroucance (koblihy)

1 hodina a 1,5 hodiny na vykynutí



NA 22 - 25 KUSŮ

500 g polohrubé mouky

3 žloutky

70 g cukru

1/2 sáčku vanilkového cukru

80 g másla nebo hery

30 g čerstvého droždí

strouhaná citronová kůra

2 lžíce rumu

asi 250 ml vlažného mléka

špetka soli

trochu hladké mouky na vyválení těsta

olej nebo sádlo na smažení (podle velikosti kastrolu)



NA OBALENÍ KROUCANCŮ

50 g mletého máku

100 g moučkového cukru

1 sáček skořicového cukru + lžička mleté skořice



NA NÁPLŇ DO KOBLIH

asi 10 lžic meruňkové či jiné zavařeniny

vanilkový cukr na posypání



Mouku a všechny suroviny necháme před zaděláním těsta v teplé místnosti, aby měly stejnou teplotu. V malém hrnku nebo misce rozdrobíme droždí se lžící cukru, přilijeme trochu vlažného mléka (mělo by mít teplotu našeho těla), přidáme asi dvě lžíce mouky a promícháme, až vznikne řídké těstíčko. Přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě vykynout. V míse utřeme změklé máslo se žloutky, zbylým cukrem, citronovou kůrou a vanilkovým cukrem. Přidáme vyběhlé droždí, prosátou mouku, rum, sůl a za postupného přilévání vlažného mléka zaděláme vařečkou ne příliš tuhé hebké těsto. Těsto dobře propracujeme, až je hladké a nelepí, vařečku při zadělávání moc nezvedáme, aby se do těsta nenabralo příliš mnoho vzduchu, a koblihy nebyly dírkovaté. Vypracované těsto v míse přikryjeme utěrkou a necháme na teple vykynout asi 1 – 1,5 hodiny.

Na kroucance vykynuté těsto rozdělíme na 22 stejných dílů, z kterých vyválíme na lehce pomoučeném vále asi na prst silné dlouhé válečky, které v půlce ohneme a konce zatočíme několikrát přes sebe. Můžeme je také svázat jako volné uzle. Necháme je na pomoučeném vále jěšte chvíli vykynout, přikryté nahřátou utěrkou, a mezitím si rozehřeje v širokém kastrole vyšší vrstvu oleje nebo sádla. Kroucance by měly při smažení volně plavat, nezapomeňte že ještě nakynou. Vkládáme je spodní stranou do rozpáleného tuku a smažíme pod poklicí na středním plameni až je spodní strana zlatavá, pak je otočíme a bez poklice dosmažíme. Usmažené kroucance klademe na papírové ubrousky a pak jich část obalujeme v máku smíchaném s polovinou moučkového cukru a druhou část v cukru se skořicí.

Na koblihy si těsto rozdělíme na dva stejné díly a oba rozválíme na prst silné pláty. Na jednu část těsta se kulatou formičkou naznačí koblihy, do středu každé se lžičkou nanese trocha zavařeniny a přikryje se vše druhým rozváleným plátem těsta. Koblihy se vypichují vykrajovátkem a dále se zpracovávají stejně jako kroucance. Usmažené je sypeme vanilkovým cukrem.

Zabijačkový guláš

20 minut a 50 minut dušení

PRO 4 OSOBY

400 g vepřové plece, omyté, nakrájené na kostky

1 lžíce sádla

2 cibule pokrájené na drobno

1 lžička mleté sladké papriky

100 g očištěných pokrájených vepřových ledvinek

špetka drceného kmínu

sůl

voda a pivo na podlévání

100 g očištěných a pokrájených vepřových jater

1 lžíce rozemnuté sušené majoránky

mletý pepř

1 cibule nakrájená na kolečka na ozdobu



V kastrolu rozehřejeme sádlo a osmahneme na něm cibuli do růžova. Přidáme nakrájené maso a ledvinky, osmahneme ze všech stran, poprášíme mletou paprikou, promícháme a podlijeme trochou piva a vody, přidáme kmín, osolíme, přikryjeme poklicí a dusíme. Během dušení podle potřeby podléváme pivem nebo vodou a občas zamícháme. Když je maso téměř měkké, přidáme pokrájená játra a podle potřeby zahustíme střídkou oschlého chleba, podlijeme vodou a ještě asi 15 minut prováříme. Před ukončením varu guláš podle potřeby upravíme na požadovanou hustotu přilitím vody či piva a dochutíme solí, pepřem a rozemnutou majoránkou. Povrch guláše můžeme zdobit kolečky syrové cibule.

Světlá ovarová (jaternicová) polévka

90 minut včetně uvaření vývaru

PRO 4 OSOBY

500 g vepřového masa na ovar (plec, koleno, lalok)

1,5 l vody

celý pepř

sůl

1 cibule

100 g kořenové zeleniny

100 g krup nebo krupek

1–2 jaternice

mletý pepř

majoránka

2–3 stroužky utřeného česneku



Omyté maso vložíme do hrnce, zalijeme studenou vodou, osolíme, přidáme celý pepř a vaříme asi 1 – 1,5 hodiny, až je maso měkké. Mezitím si ve větším množství osolené vroucí vody uvaříme propláchnuté kroupy. Uvařené maso vyjmeme a použijeme například jako ovar s křenem a chlebem. Vývar přecedíme, je-li moc tučný, sebereme z povrchu tuk, uvedeme do varu, přidáme překrojenou cibuli, vymačkaný prejt z jitrniček, promícháme a chvíli povaříme. Kořenovou zeleninu očistíme a nastrouháme na hrubší nudličky a uvaříme v polévce doměkka. Ke konci varu přidáme uvařené kroupy, dochutíme utřeným česnekem, solí, pepřem a majoránkou, odstavíme z ohně a podáváme. Rychlejší variantu připravíme, když místo vývaru použijeme vodu, pouze přidáme dle libosti větší množství jaternicového prejtu.