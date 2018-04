Orgasmus bez námahy. Víme, jak na to!

Jestliže se muž cítí tím víc mužem, čím větší vzrušení žena prožívá, pak by se teď hodila výzva: Pánové, investujte do bodu G . Věřte, že je to lepší než "ideální svět, v němž si ženu vypustíte."





Operaci do Čech poprvé přivedl Doc. MUDr. Jan Válka z brněnské kliniky plastické a estetické chirurgie Laurea. O popularizaci se ve spolupráci se známým sexuologem profesorem Petrem Weissem zasloužila žena, PhDr. Laura Janáčková, Csc., vedoucí oddělení psychosomatiky ve VFN. Je vhodná pro ženy, které při milování neprožívají vaginální orgasmus.

Klitoris nestačí, "knoflík" je víc!

Většina žen se vzruší spíše drážděním klitorisu či kombinovaně, kdy si při souloži pomáhá muž třeba rukou. Přitom převládá mýtus, že orgasmus ženy dosažený penisem uvnitř, tedy při souloži, je pro většinu úplně nejvíc. Proto mnohým párům nestačí běžnější slast přes ženin klitoris.

"Naprostá většina žen, které neprožívají orgasmus při souloži a třeba ho předstírají, ale ví, co má chtít. Zažívají to při masturbaci," tvrdí sexuolog Petr Weiss. Každopádně ale problém s anorgasmií je nejčastějším důvodem vyhledání odborné pomoci. Sexuolog si stěžuje na absenci jakékoliv farmakoterapie pro ženy. To mužům farmakologický výzkum přál a objevil pro ně třeba Viagru. Zbývají tedy psychologické metody – různé způsoby sexuálního nácviku nebo masturbačního v případech totální anorgasmie, kdy se "výuka" točí kolem toho, jak dosáhnout orgasmu pomocí vlastní ruky, sprchy či vibrátoru. "Když je žena schopna dosáhnout orgasmu sama masturbací, je vyhráno. Další krok je naučit partnera, jak ji uspokojit. Nejdříve ale musí zjistit sama na jakém místě, jaký tip dráždění, jakou intenzitou, tohle za ni nikdo neudělá, a pokud má zábrany a není ochotna sama objevovat své sexuální reakce, žádný doktor jí nepomůže i kdyby se postavil na hlavu", uzavírá Petr Weiss.

Zdá se, že za mírou vzrušení stojí jakýsi "knoflík lásky", kterému se říká tajemně G bod. Někdo je o jeho existenci pevně přesvědčen, jiný ji zpochybňuje. Možná pomůže, když budeme vědět, že zase tak tajemný není, neboť se nejedná vlastně o bod, ale o celou oblast většinou asi čtyři cm za poševním vchodem na přední straně vaginy, která je velmi bohatě inervována, a tím pádem je značně citlivá na podráždění tlakem. Žádné čáry, pouhá nervová reaktivita organismu. Bohužel osm procent ženské populace není vzrušivých vůbec a téhle menšiny se netýká ani objev objevů – operace bodu G. Nepomohla by.

Pupenec už penis nemine

A co se děje při samotném zákroku? Pokud máte zkušenost s botolutoxinovými či gelovými injekčními výplněmi vrásek, nebude pro vás velkou neznámou ani tohle. Nejprve se odebere tuk z pupku nebo se použije cizorodý materiál – kyselina hyaluronová či restylane, běžně používané v plastické chirurgii, a jedna z těchto výplní se injekčně aplikuje do spodní třetiny vaginy.

Grafenbergův bod, G bod

Erotogenní zóna ve vagíně. Leží na přední stěně vaginy a je vzdálen asi 3-5 cm od poševního vchodu. Stimulací tohoto bodu žena dosáhne orgasmu doprovázeného výronem tekutiny (ejakulace) připomínající sperma (female ejaculation).

Podle zkušenosti Laury Janáčkové ze zahraničí i ze zatím skromné praxe v tuzemsku si většina klientek dokáže sama určit místo, které je jejím G bodem, a pokud neví, pak platí ony čtyři centimetry na přední straně orgánu. Po vpichu se vytvoří docela velký pupenec, vyplněný vstřebatelným implantátem, a je tak zaděláno na úspěch, neb penis se v tu chvíli snáze potká se zbytnělým G bodem čili hojně inervovanou tkání. Snižuje se pravděpodobnost, že mine, zvyšuje se tlak, stupňuje míra dráždění, psychika je plna očekávání a …orgasmus má šanci. Ale který?

Některé ženy totiž po zákroku totiž nové pocity přirovnávají ke stavům při orgasmu klitoridálním. "Stimulace uvnitř vaginy vyvolává stejný orgasmus jako stimulace zvenčí na klitorisu," vysvětluje Laura Janáčková. Do noty jí hraje i fakt, že většina žen udává vlastní G bod jako oblast pod ním. To vypadá, že dělení na dva druhy je tak trochu zbytečné, když by mohlo jít o tentýž zdroj, jen z různých stran atakovaný.

Dalším pacientkám, které v rámci rekonvalescence svědomitě provozovaly doporučený sexuální nácvik technik efektivního dráždění, vyřeší zákrok problém se vzrušivostí natrvalo. Ani po vstřebání výplně, které nastává až po dvou letech, nemají žádný problém. I pro tento efekt má psycholožka svou teorii: Zvýšená vzrušivost nezmizela s výplní proto, že ta už splnila svůj účel – posloužila jako navigace pro penis. Když se žena před zákrokem ostýchala muži napovědět kam přesně a jak přesně, nemohla se vzrušit na maximum jinak než náhodně anebo při masturbaci.

Objevme po čem toužíme

Podle odborníků mají Češky stále velké zábrany mluvit o svých intimních prožitcích. Zato v zahraničí se žádným předstíráním příliš nezatěžují a rovnou to řeší: "Nejsem uspokojena, tak mi to dělej tak a tak, a když ani to nepomůže, hurá na operaci a to by bylo, aby ses netrefil."

Dočasný pooperační "pupenec" se už tak snadno minout nedá. A kdyby si dvojice stále nebyla jistá, dostane žena s sebou domů manuál k nácviku dvou koitálních a dvou nekoitálních praktik.

Sláva operaci G bodu, pokud pomůže k objevení toho, po čem ženy touží, a neumí si o to říct. V případě, že se pro ni rozhodnete, budete mluvit jen s doktorkou Laurou Janáčkovou při vstupní konzultaci. Projdete-li testem vhodné indikace, předá vás do péče kliniky plastické chirurgie, kterých je v Čechách zatím doslova pár. Většina chirurgovů či gynekologů nemá podle Janáčkové ještě dost informací a praxe.

Někteří lékaři argumentují, že žádné zvětšení implantátem samo o sobě dráždivost nezvýší, pokud se do míst nepřidá víc nervových zakončení. Průkopníci však netvrdí nic víc nic míň, než to, že se zvyšuje pravděpodobnost kontaktu penisu s dráždivým místem a to pak vede ke stupňování vzrušení. A o to jde, ne?