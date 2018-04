Opalování nahoře bez odzvonilo. Ženy se za přirozené vnady stydí

Z dánského sociologického průzkumu pro MegaFon Politiken a TV2 vyplývá, že 85 procent Dánek by na veřejné pláži nikdy anebo jen velmi zřídka odložilo horní díl plavek.

Opalování nahoře bez odmítají zejména ženy a dívky ve věku od 18 do 39 let. Přibližně tři z pěti v této věkové kategorii uvedly, že nahoře bez by se nikdy na pláži neopalovaly.

Dánští sociologové zjišťovali také důvody, proč žen, které se na veřejnosti u vody odváží sundat horní díl plavek, na plážích a plovárnách v Evropě výrazně ubývá. Čím dál víc z nich se za své vnady na hrudníku stydí, tvrdí výzkum. Podle něj za to mohou měnící se kulturní normy, nerealistické ideály z médií zkreslené pomocí plastické chirurgie i photoshopů, a také sociální sítě. „Mladší ženy mohou mít strach, že je někdo tajně vyfotí a jejich foto se objeví na internetu,“ uvedla Louise Vinther Alisová.

„Platí vyšší standardy kladené na to, jak má tělo vypadat,“ vyplývá z průzkumu. Jinými slovy se lidé čím dál víc ostýchají ukazovat své přirozené tělesné tvary, protože v médiích a na sociálních sítích se vystavují jen dokonalí a vyumělkovaní jedinci.

„Když jsme sundaly podprsenky v sedmdesátých letech, byla to revolta proti stereotypům ve vnímání toho, jak má vypadat ženské tělo. V jedné písni se tehdy zpívalo: teď si vzájemně ukážeme, jaké jsme, s povislými prsy a křivými prsty. Od té doby jsme denně krmeni tím, jak mají dokonalá a bezchybná prsa vypadat. Navzdory osvobození jsme vystavováni tlakům věčného mladí a prodejnosti,“ uvedla socioložka Karen Sjørupová z Roskilde univerzity v rozhovoru pro dánský deník.

Klesající počty žen opalujících se nahoře bez hlásí i takové velmoci nudismu jako Německo, Rakousko, Francie a Španělsko. Rakušanky jsou zatím ze všech národů Evropy nejodvážnější a bez horního dílu plavek se tam opaluje každá druhá žena.

Češky trend potvrzují

A jak opalování nahoře bez praktikují české ženy? Několika jsme se zeptali.

Studetka Martina (23) se u moře opaluje nejraději nahá. „To abych byla opálená všude,“ říká.

Pavlína (36) se nahoře bez opaluje už od 18 let. „Po dětech jsem to trochu omezila, takže už se opaluji bez horního dílu plavek, jen když ležím. Prsa jsou hezčí, když jsou opálená.“

„Ne, neopaluju se vůbec,“ tvrdí Jiřina (25). „Jsem světlý fototyp, co se spíš spálí, takže na pláži naopak radši zakrývám co největší plochu těla.“

Karolína (37) se bez plavek neopaluje, protože se stydí. „Ale dřív jsem se opalovala. Nejlepší je pořídit si plavky, pod nimiž se i opálím,“ nabízí řešení. Neopaluje se ani Jana (42). „Od určitého věku není co ukazovat, gravitace funguje i u malých prsou,“ zdůvodňuje.

„Dřív jsem se opalovala nahoře bez, ale teď už ne,“ svěřila se Barbora (36). „Hodně se v létě pohybuji venku v tričkách bez ramínek. Při válení se u vody bych opalováním rozdíl stejně nikdy nedohnala. Taky si víc své kůže a prsou vážím.“

Podle Katky (26) a Jany (30) záleží na tom, kde právě a také s kým jsou. „Nahoře bez se opaluji tam, kde nikoho neznám, hlavně u moře. Jen tam, kde jsem se svým partnerem a nejsou moji známí.“