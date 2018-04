Odhalte manipulátora. Vyjadřuje se neurčitě a tvrdí, že má čestné úmysly

Schválně, kolik jste tento týden předali dál pikantních historek, neuvěřitelných pravd, zkrátka neověřených informací o jiných? Neříkejte, že nepadlo žádné, například:

- Sekretářka prý zase přijela do práce se šéfem...

- Z vrátného to prý opět táhlo...

- Slyšela jsem, že Jana má zas nového milence...



Jestli jste to všechno jen někde zaslechli, ale neviděli na vlastní oči, možná jste nevědomky pomohli nelítostnému manipulátorovi poškodit reputaci svého rivala šikovně mířenými drby.

Poznejte manipulaci

Drb je nepotvrzená kolující informace osobního rázu, která se v průběhu rozšiřování mění a překrucuje.

Odhalit, že jste nástrojem takového manipulátora, není jednoduché. Na rozdíl od morálního člověka se vůbec neostýchá zneužít vaší důvěry. Lhát dokáže bez mrknutí oka a umí vymyslet a podat pomluvu tak, aby na něm neulpělo ani zrnko podezření z její iniciace. Většinou se navíc pohybuje v bezprostřední blízkosti pomlouvaného, a jak je známo, pod svícnem bývá tma.

Abyste měli větší šanci si uvědomit, že právě touhle pomluvou pomáháte strůjci drbu někoho zničit, je dobré znát jeho cíle a praktiky:

Úspěšný drb musí dráždit a být aktuální

Drby umí skvěle zničit něčí dobrou pověst. Takový manipulátor to ví a ví i to, že aby se drb co nejlépe ujal, musí narážet na vybočující jednání vybrané oběti, být dráždivý, ostrý či dokonce nebezpečný. Zdaleka nejlépe se proto šíří klepy z oblasti sexu, rodiny, financí či sociálního chování.

Příklady potenciálně úspěšných klepů:-

- Šéf a sekretářka, no co tam se odehrává, to si už domyslíte sami. - Náš účetní prý bije svou ženu.

- Slyšel jsem, že ten nový oblíbenec šéfa si koupil nejdražší mercedes... Zajímalo by mě, kde na to vzal?

- Vím od jedné známé, že viděla Helenu u psychiatra...

Kromě správného tématu musí být pomluva také vysoce aktuální. Dlouholetý poměr šéfa se sekretářkou nikoho nezaujme tak, jako že je v kanceláři už hodinu zavřený s novou manažerkou.

Původce klepu zůstává utajen

Šikovní manipulátoři také moc dobře vědí, že pomlouvat někoho může být i trestné a nezůstane-li jejich manipulace utajená, mohou za ni po zásluze pykat. Proto z jejich úst nikdy neuslyšíte: Viděl jsem, jak... Vím, že... Naopak. Jen se chytře schovají za údajné prohlášení někoho jiného: Prý ho někdo viděl, že... Slyšel jsem, že...

Dalšími způsoby, jak se manipulátoři zbavují autorství klepu, jsou:

Naťukávání myšlenek:

No jo, kdo ví,... No, jestli to je úplně košer,...

Vyjadřování se v domněnkách:

Myslím, že je možné, aby... Umím si představit, že...

Poukazování na běžnou praxi:

No, kde není prospěchářství, že... Každý přece myslí nejdřív sám na sebe...

Zdůrazňování reálných situací, které by jinak nic neznamenaly:

Viděl jsi taky, jak šéf vyšel z kanceláře Majerové?

Pokud pak na závěr vyjádří manipulátor ještě zdánlivě čestné úmysly:

Říkám to jenom tobě..., Neříkej to ale nikomu..., je okamžité šíření klipu zaručeno.

Vhodná drbna zná důležité osoby

Aby si vás manipulátor zvolil jako prostředníka k šíření drbu, musíte být nejen velká drbna, ale musíte mít i širokou sociální síť s kontakty na důležité osoby.

Zároveň by pro vás manipulátor měl být důvěryhodným zdrojem, který v nejmenším nepodezíráte z nekalých úmyslů. K osobě, kterou budete drbat, byste přitom měli mít vztah neutrální. V takovém případě je vám totiž úplně fuk, že jí škodíte. Pokud by však všichni věděli, že dotyčného nemáte příliš v lásce, nemuseli by brát pomluvu z vašich úst vážně.

Drb protivníka oslabí, nebo rovnou zničí

Každý šiřitel pomluvy si k ní něco domyslí, přidá či jinak změní. Pro jejího původce je proto těžké už na začátku odhadnout její přesný finální účinek. Iniciátor drbu vlastně uvádí do pohybu kámen, který už nemůže ovlivnit a který může strhnout celou lavinu.

Jediné, čím si může být manipulátor jistý, je, že pomluva jeho konkurentovi rozhodně neprospěje. Doufá přitom, že svého protivníka co nejvíc oslabí, psychicky zdeptá, poníží či sníží jeho výkonnost. V nejlepším se mu povede konkurenta rovnou vyřadit z boje.

Výzkum: Lidé dají přednost drbu před pravdou Výzkum vědců z Institutu Maxe Plancka v Německu z roku 2007 ukázal, že se lidé nechávají ovlivnit pomluvou i ve chvíli, kdy mají možnost si ověřit, že neodpovídá pravdě. "Drby tak mají vysoký manipulativní potenciál, kterého mohou využít podvodníci k ovlivnění reputace jiných i svojí," uvádí vedoucí týmu Ralph Sommerfeld.

Zdroj: LiveScience.com

Neexistuje snad nikdo, kdo by v životě nedrbal. Podle psychologů nás pomlouvání druhých stmeluje a prohlubuje přátelství. Co o druhých slyšíme, nám automaticky formuje i názor na ně.

I proto je manipulační technika drbů tak nebezpečná. Využívá přirozenou vlastnost lidí předávat si informace o třetí osobě. To, že jsou to ničím nepodložená sdělení a mohou zničit pověst dotyčného navždy, většinou nikdo neřeší. Je přeci tak lákavé předat zrovna tuhle pikantnůstku dál, že?

Zpracováno podle knihy Zakázaná Rétorika, Glorie Beck, Grada.