Odešla s dětmi a ještě chce půl baráku!

Žena se doma ze začátku sice trochu nudila, ale stavěli jsme dům, a když přišly děti, myslel jsem, že všechny stesky přešly a je spokojená.

Nikdy jsme se nehádali, měli jsme krásný dům a já dobrou práci. Před rokem jí kamarádka nabídla, že si spolu otevřou kosmetiku. Janu to moc nadchlo, a tak jsem jí zaplatil kurz v Praze. Po půl roce mi jednoho večera řekla, že se chce rozvést. Nemohl jsem uvěřit svým uším. Proč mi nic neřekla, nebo alespoň nenaznačila?

"Naznačovala jsem ti pořád, že jsem tady nešťastná, nemůžu za to, že myslíš jen na sebe a mě neposloucháš. Jsem rozhodnutá. V Praze mám už domluvený byt, školu pro děti, za týden se stěhujeme. Nepřemlouvej mě, nemá to smysl, chci jen děti, ostatní majetek si nech, vím, že si se na tomhle domě nadřel a dali nám na něj tví rodiče."

Nemohl jsem se s tím vyrovnat, ale manželka se opravdu odstěhovala, tak jsem ji alespoň požádal, abychom naši dohodu sepsali u notáře. Ona dostane děti, mně zůstává dům. Proběhlo soudní řízení o svěření dětí do její péče a já čekal na soud o vyrovnání majetku a na rozvod, abych mohl tuto kapitolu svého života definitivně ukončit.

Našel jsem si přítelkyni a pomalu se vyrovnával s tím, že děti budu vídat jen jednou za 14 dní. Dlouhou dobu se nic nedělo, tak jsem volal jejímu právníkovi, v čem je problém. "Vy to nevíte? Vaše manželka si to rozmyslela a žádost o rozvod stáhla."

Hned jsem volal Janě, myslel jsem, že se chce vrátit, že si uvědomila, že rozbila rodinu a že zase budeme všichni spolu. Dala mi studenou sprchu. "Vrátit se k tobě nechci, je mi v Praze dobře, ale rozvádět také ne. Právník mi říkal, že je to pro mě finančně nevýhodné. Takže budeme dál manželé a jestli se ti to nelíbí, tak si podej žádost o rozvod sám."

Do mě jako když střelí, blbce ze mě tedy dělat nebude. V nejbližší době jsem žádost podal. Majetkově jsme vyrovnáni, mám to ověřené u notáře, děti už přidělili jí, takže nebudou žádné průtahy. To jsem tedy naletěl. Právník mé ženy mi sdělil, že tím, že jsem podal žádost o rozvod já, se veškeré předchozí dohody ruší. Děti už určil soud Janě, takže o tom už se jednat nebude, ale majetkově nejsme vyrovnáni a jeho klientka požaduje hotovost a půlku domu, který jsme nabyli za manželství. Poraďte mi prosím:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1422