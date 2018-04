Češi nosí k vodě špatnou obuv, hrozí jim úrazy, varuje ortoped

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) se v létě u vody nejčastěji poraníme, když se topíme a také při nárazu na dno či stěnu při skoku do vody. Za zlomenými prsty často stojí nevhodná obuv v areálu koupališť.



Nebezpečí u vody

Nepozornost, neznalost terénu koupání, případně podcenění teplotních podmínek, to jsou nejčastější příčiny nehod v letních měsích. „V nemocnici skončí často tonoucí, amatérští potapěči, plavci po skoku či pádu do vody s nárazem na hladinu, mělké dno nebo třeba skokanské prkno. Na vině může být také velké horko,“ objasňuje Jan Jann z ÚZIS.

Vedle případů tonutí či úžehu se lékaři na pohotovosti mnohdy potýkají také s nejrůznějšími frakturami končetin, lebky a prstů. Ty obvykle způsobí podklouznutí bosé nohy na kluzkém či nerovném povrchu. Češi totiž podle odborníků stále nevěnují dostatečnou pozornost volbě vhodného obutí. K vodě tak často nenosí boty žádné, případně volí modely se zaměřením na design bez ohledu na praktické a zdravotní hledisko.

Žabky, sandály, nebo crocsy?

„Nejčastějšími zraněními na tuzemských venkovních koupalištích jsou různorodé zhmožděniny, a to především končetin a hlavy po nárazu. V těsném závěsu se pak objevují zranění z důvodu uklouznutí. Mezi ty se řadí zejména podvrtnutí hlezna či úrazy prstů a jejich následné zlomeniny. Lidé by měli pohybu na koupališti věnovat stejně zvýšenou pozornost jako provozu na silnici. Velice důležité jsou také správně zvolené boty,“ objasňuje Jiří Běhounek z České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Obuv na koupaliště by měla splňovat hned několik specifických požadavků. „V první řadě by boty k vodě měly mít protiskluzovou podrážku, která zabrání smeknutí nohy po kluzkém povrchu. Důležitá je dostatečně pevná stélka. Bota se samozřejmě nesmí ani rozmáčet,“ dodává ortoped. Pokud se v botách pohybujete delší dobu, měly by být i prodyšné.

Češi často vyrážejí k vodě v žabkách, které však neposkytují noze dostatečnou oporu a snadno v nich proklouzne. „Takové boty se hodí na písek, možná do suchých podmínek s rovným terénem, ale ne na koupaliště, k rybníku nebo snad na skálu,“ vysvětluje Jiří Běhounek. Gumové sandály typu Crocs pak ortoped doporučuje na kratší dobu, ale nehodí se příliš na dlouhé nošení.

S výběrem napoví certifikace

A jak si boty v široké nabídce vybrat? Jako klíč může posloužit certifikace obuvi, kterých se v Česku uděluje hned několik.

„Certifikát kvality kupříkladu zaručuje protiskluzové vlastnosti boty, garantuje odolnosti vůči potu či vylučuje přítomnost těžkých kovů v materiálu. Taková obuv by měla zároveň splňovat náročná hygienická kritéria stanovovaná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Další zkoušky a certifikace se zaměřují kupříkladu na váhu boty nebo odolnost materiálu proti ohybu a oděru. Všechny tyto vlastnosti se pak hodí třeba pro pracovní nebo letní obuv, popisuje Tomáš Jurák ze společnosti COQUI, která se výrobou obuvi zabývá.

A dodává, že certifikovaná obuv nemusí být paradoxně ani dražší než její neozkoušené kolegyně. Například letní sandály se pohybují od tří set do šesti set korun. Podle ortopedů bychom v případě výběru obutí měli myslet na cenu až v druhé řadě: „Finanční efekt je po sečtení nula od nuly a zničené nohy za to nestojí,“ nabádá lékař Jiří Běhounek Čechy a Češky.