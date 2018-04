Obézní ženy jen těžko hledají milence. Tlustí muži tento problém nemají

Obezita neznamená jen to, že si musíte kupovat oblečení v nadměrných velikostech. Považovat ji pouze za estetický...

Miláčku, jsi tlustý, ale mně to nevadí. Tato věta vystihuje podle autorů velkého mezinárodního průzkumu vztah Čechů k...

Proč ženy milují tlusté muže? Nejsou ješitní a je s nimi lepší sex

Je jich čím dál tím víc a vypadá to, že ženám to nevadí. Muži při těle s pořádným pupkem jsou totiž v kurzu. Čím to je,...