Nevešla se na jednu sedačku v autobuse, zhubla kvůli tomu 127 kilogramů

Dřív Monica jezdila třikrát denně do rychlého občerstvení a v jídle se vůbec neomezovala. Denně přijímala až 6 tisíc kalorií, což je zhruba třikrát víc, než by správně přijímat měla.

Když se chtěla podívat někam na dovolenou a potřebovala letět letadlem, musela si vždy připlatit za další sedačku, protože i v letadle zabírala dvě místa. Vážila totiž 216 kilogramů.

Rozhodla se pro gastrický bypass a během tří let se jí podařilo shodit téměř 130 kilogramů. Tím ale její boj zdaleka neskončil. Potřebovala se totiž zbavit přebytečné kůže, která jí po zhubnutí bránila v pohybu.

Musela tedy za plastické operace zaplatit v přepočtu 615 tisíc korun, aby dosáhla vytoužené postavy a nemusela se za přebytečnou kůži stydět.

Už jako dítě byla Monica oplácaná a bylo jí jasné, že nikdy nebude hubená jako modelka. Během studií na univerzitě ale jídlu doslova propadla, protože se během zkoušek hodně stresovala. „Mohla jsem jíst bez ustání, pořád dokola. Mohla jsem mít jídla z rychlého občerstvení k snídani, svačině, obědu i večeři,“ sdělila.

Dnes nechápe, jak mohla tolik jíst a jak to mohla nechat dojít tak daleko. „Nemohla jsem ani nikam jezdit, protože jsem potřebovala dvě sedadla. Bylo to pro mě hodně ponižující,“ pokračovala. Problémy jí dělalo i řízení auta, protože si těžko zapínala bezpečností pás a velmi těžko se do auta soukala.

Celá záležitost je dnes již minulostí. Monica ale nikdy nezapomene na svou svatbu. Vdávala se totiž dva měsíce po tom, co prodělala operaci žaludku. „Nemohla jsem na svatbě nic ochutnat. A každý mi jen říkal, jak dobré věci tam máme. Neměla jsem ani svatební dort,“ doplnila.

Dnes si užívá svého sedmi měsíčního syna. Jeho početí považuje za zázrak. „Bylo mi jasné, že to po operaci žaludku bude problém. Myslela jsem si, že děti mít nikdy nebudu. A mám. Můj syn je úžasný,“ dodala Monica, která se teď často hýbe a jí zdravá jídla a doufá, že si postavu navždy udrží.