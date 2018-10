Kvůli extrémní chuti k jídlu váží roční holčička čtyřiadvacet kilo

Když se Chahat narodila, nic nenasvědčovalo tomu, že by s ní bylo něco v nepořádku. První čtyři měsíce se vyvíjela jako normální dítě a přibírala ukázkově podle tabulek.

„Pak se to změnilo. Najednou začala přibírat. A opravdu rychle. Byla oteklá, vypadala, jako kdyby ji někdo nafoukl a pořád chtěla jíst. Když jsme jí nedali jídlo, strašně plakala,“ líčí příběh své dcery jednadvacetiletá Reena v rozhovoru pro server Daily Mail.

Nyní je na tom holčička ještě hůř. Když totiž nedostane jídlo, má záchvat a sotva popadá dech. Rodiče jí tak raději jídlo dávají. Místní lékař si však myslí, že by dceři jídlo měli odpírat.

„Chahat by měli kompletně vyšetřit někde na klinice, kde mají potřebné vybavení, ale bohužel se tam všechno platí. My toho tady moc nezmůžeme. V první řadě by rodiče měli holčičce dávat méně jídla,“ myslí si lékař holčičky Vasudev Sharma.

Kromě toho, že Chahat trpí záchvaty žravosti, má také nezvykle tvrdou kůži. Kvůli tomu lékař není schopen odebrat holčičce krev. „Zkoušel jsem to, ale bez úspěchu. Je opravdu nutné, aby jela na kliniku. Já jsem v tomto směru bezradný,“ dodal lékař, který se s takovým případem během své praxe nesetkal.

„Mám o dceru velký strach. Před jejím narozením se nám totiž narodil syn a zemřel krátce po porodu. Jeho ztrátu jsem nesla opravdu špatně a dcera pro mě byla učiněným zázrakem. Nikdo nemůže za to, co se jí děje. To bůh chce, aby tolik jedla. Je to všechno v jeho rukách,“ doplnila matka holčičky.

Chahat váží tolik jako desetileté děti.

Rodiče Chahat dávají potraviny, které nejsou příliš kalorické. Především dostává zeleninu nebo ovoce. Jí však i nezdravé potraviny jako chipsy. „Když vidí, že to jedí ostatní děti, chce to taky a dokud to nedostane, strašně řve,“ sdělil otec holčičky, který touží po tom, aby si jeho dcera mohla jednou hrát stejně jako normální děti.

„S mou ženou věříme, že se najde lékař, který nám pomůže. Bůh to zařídí. Jednou to bude zdravá dospělá žena, která může pracovat a mít svou vlastní rodinu,“ dodal.