Obezita dětí rodiče nezajímá. Zlom přichází v pubertě

"Nevyroste. Obezita z dětství často přetrvává do dospělosti," shodují se Hana Zamrazilová a Petr Hlavatý z Endokrinologického ústavu v Praze. Z jejich čerstvého výzkumu mezi dětskými lékaři plyne, že celá třetina rodičů nemá zájem s obézním dítětem cokoliv dělat. A to ani přesto, že by si leckdy i samy děti přály zhubnout.

Dospělí Češi jsou co do obezity na třetím až čtvrtém místě v Evropě. České děti jsou sice na průměru Evropy (obézních je u nás pětina dětí), ale už za pár let může být mnohem hůře.

"Zlomem, kdy se rozhoduje o tom, jak bude člověk vypadat a zda zemře na kardiovaskulární nemoci, je přitom puberta," říká obezitoložka Marie Kunešová z Endokrinologického ústavu.

Puberta je zlomová

A právě na dospívající a jejich lékaře je zaměřen speciální projekt COPAT. Čeští lékaři totiž získali peníze z norského grantu na boj proti dětské obezitě. A nejprve začali školit dětské lékaře, jak obezitu dětí poznat. Dítě může být totiž na první pohled normální, teprve měření podkožního a útrobního tuku ukáže, že má problém.

"Navíc, jak se ukázalo z dotazníkového šetření mezi více než 40 procenty dětskými lékaři u nás, pouze něco přes třetinu lékařů se cíleně věnuje léčbě dětí s nadváhou a obezitou," říká Hana Zamrazilová.

Jedním z cílů projektu COPAT je proto vytvoření sítě speciálních pracovišť pro boj s dětskou obezitou. "Kromě toho budeme na vzorku zhruba šesti set dětí porovnávat, jak úspěšná je léčba obezity, když se děti léčí pobytem v lázních, když docházejí do poradny či když lékař zvolí jiné způsoby léčby. Chceme najít nejvhodnější a nejefektivnější model léčby obezity u dětí a dospívajících," říká šéf endokrinologického ústavu Vojtěch Hainer.