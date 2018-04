O vitaminech v těhotenství by se žena měla poradit

Neměla by tedy podléhat reklamě, že se bez nich neobejde. Pravda ale je, že většina žen potřebuje dodat kyselinu listovou a mnohé i jód. Pokud si chce budoucí maminka nějaký přípravek koupit, měla by se poradit se svým gynekologem, řekl šéf České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

"Doporučujeme zvážit přidání kyseliny listové k běžné stravě v nějaké formě. Může to být multivitamin nebo samostatná kyselina listová, což je vitamin řady B," uvedl. Kyselina listová je nutná pro správný přenos genetické informace a pro zdravý vývoj centrální nervové soustavy. Podobně je důležitý pro těhotné také jód, který "nepřímořským" národům obvykle chybí.

Žena podle Dvořáka neudělá chybu, když začne užívat tyto přípravky už pár měsíců před plánovaným otěhotněním a plynule pokračuje celé těhotenství.

V každém případě by měla volit ty, které jsou určeny pro těhotné. Vyhne se tak tomu, že by přijímala složky, které "netěhotné" ženě neškodí, ale u těhotné by mohly poškodit vyvíjející se plod. Toto nebezpečí hrozí například při předávkování vitaminem A.

Vitaminové přípravky a potravní doplňky jsou podle Dvořáka vhodné i pro ženy, které z nějakého důvodu omezují svůj jídelníček. Například pro vegetariánky a veganky. U vegetariánek obvykle nebývá s výživou problém, pokud jedí mléčné výrobky a vejce. Složitější to je u veganek, které odmítají veškeré potraviny živočišného původu.

Podle Martina Havíře z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň chybí ve stravě budoucích maminek často jedna z látek důležitých pro vývoj plodu, a to kyselina dokosahexenová (DHA). Je v mořských rybách.

Ovlivňuje příznivě vývoj nervové soustavy dítěte a má dopad na jeho schopnost soustředění, stejně jako na vývoj zraku.

"V žádném případě se v době těhotenství a kojení nedoporučuje bezhlavé doplňování vitaminy a minerály, které by mohly zbytečně zatěžovat organizmus. Doplňky stravy musejí být vybírány s ohledem na potřeby matky i budoucího dítěte," shrnul lékař.