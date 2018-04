Sex doma je nuda. Prolomit rutinu v posteli lze, ale musí chtít oba

Netradiční tipy od sexkoučky Že vás nudí krajkové prádlo, jehlové podpatky, šimrání peřím, romantické voňavé svíčky, nelákají vás ani pouta, rákoska a už vůbec ne pohled na cizí těla v pornu? Vyzkoušejte triky sexkoučky Julie Gaii Poupětové: Malování nebo psaní na tělo partnera. V úplně tmě lze použití fluorescenční barvy, existují dokonce i fluorescenční kondomy.

V dnešní době, kdy nás neustále něco vyrušuje, soustředění se jen na druhého je přesně to, co mezi partnery znovuobnovuje spojení. Může fungovat i psaní sprostých slov na těla vzájemně.

Návštěva tanečního klubu, koncertu, místa, kde je hodně lidí a hudba. Těla se v takovém prostředí většinou osvobozují od stereotypu snadněji, a pak to nebývá tak těžké v posteli.

Při intimní chvíli si zkuste hrát se studenými podněty - při orálním sexu v horké vaně, nebo s horkou tekutinou v ústech při sledování filmu a uvidíte, jaký to bude mít na váš protějšek efekt.

Neexistuje univerzální rada, která by zaručeně dokázala resuscitovat nudu v posteli.

„V rodině s dětmi se toho moc než manželský sex v ložnici dělat nedá,“ tvrdí známý sexuolog Petr Weiss. „Krajky, svíčky... Myslím, že jde spíš o reklamy výrobců,“ říká.

Je pravda, shodují se i odborníci, že na někoho snad může fungovat něco z toho, co radí výrobci všeho, co lze při milování s úspěchem využít, ať se jedná o romantiku při svíčkách, zpestření chvilky smyslným prádlem, důmyslnými pomůckami či erotickými hrátkami. Může zafungovat překvapení, stejně jako plánovaný klidný večer poté, co děti na víkend odvezla babička.

Poznejte očekávání

Smyslný večer si vysnila i Kateřina (38), která poslala už z práce svému manželovi žhavý mail s tím, že má chuť se milovat a nejraději by si to s ním rozdala klidně i ve výtahu. „Výtah nemáme,“ zchladila ji odpověď. Lehce se totiž stane, že partner není stejně naladěn a všechna vaše radostná očekávání končí velkým zklamáním.

V první řadě je tedy třeba znát vzájemná očekávání a vědět, zda se alespoň v některých touhách shodujete. Očekávání vám pomůže zmapovat rozhovor o fantaziích, romantice, představě toho, jak se liší sex od erotiky.

„Pokud si lidi nechtějí o sexu povídat, je hodně těžké se třeba i v dobré snaze trefit do toho, co by ten druhý ocenil,“ nabádá ke komunikaci sexkoučka Julia Gaia Poupětová.

Podle ní je vždy dobré vědět, jak a proč se ze zábavy a vzrušení při milování stala nuda a rutina. Může to být proto, že mají hodně práce, že zpohodlněli, smířili se s nízkými očekáváními, nebo třeba bojovali delší dobu s nedostatkem soukromí.

„Ze své praxe vím bezpečně, že rutina, kterou se jeden pokouší prolomit a druhý nechce nic měnit, může být podstatným důvodem k rozvodu i po mnoha letech,“ tvrdí.

Nechtějte nemožné

Rutina a uvadající sex jsou podle realisty Weisse v dlouhodobém partnerství nevyhnutelné.

„Očekávání, že po dvaceti letech bude milování stejně vzrušující jako po seznámení, je mylné. Kdo takové má, bude zklamán,“ varuje snílky a dodává, že je moc fajn, když se lidé i po takové době soužití milují, ale není tragédií ani výjimkou, pokud spolu žijí jako bratr se sestrou. „Jsou spolu nejen kvůli sexu, ale protože se potřebují, je jim spolu dobře, sdílejí společnou intimitu,“ objasňuje Weiss.

Překvapení raději plánujte

Ondřej (41) chtěl svou ženu překvapit k jejímu svátku. Domluvil pro děti paní na hlídání a objednal noc v nedalekém hotelu. Těšil se na nový zážitek, na absolutní soukromí, zkrátka na hezký romantický večer. Jenže Vanda měla za sebou těžký den, pohádala se s kolegyní, bolela ji hlava a do toho ten den telefonovala matka, že tátu odvezli do nemocnice s podezřením na infarkt.

Když už chcete nachystat partnerovi překvapení, je dobré si zjistit, zda vaše druhá polovička nebude unavená, nebo zatížená negativními emocemi. „Myslím si, že paradoxně je mnohem lepší připravovat sexuální překvapení tehdy, když to ten druhý očekává, jen netuší co, ale je natěšený. Pak to intenzitu zážitku zvýší a pomoct mohou esemesky. V opačném případě se můžete dočkat nepříjemných reakcí. Ten, kdo překvapení vytvářel, si pak takové odmítnutí, zejména jde-li o sex, bere osobně,“ varuje sexkoučka.

Společně musíte chtít, mít čas a inspiraci

Nespokojenosti v sexuálním životě páru je samozřejmě ideální předcházet prakticky od samého začátku. Partneři by se rozhodně neměli do sexu nutit. Druhého ani sebe nikdy nenuťte do jakýchkoliv sexuálních aktivit, které on či vy nechcete.

„Většinou jsou to ženy, které se do lecčeho nutí jen proto, aby vyhověly svým partnerům. Dříve či později to může vést až k tomu, že je jim partner tělesně odporný,“ varuje Weiss, jehož klientelu z valné části tvoří právě dvojice s odlišnou sexuální apetencí. „Radím jim se řídit potřebami toho z páru, který má nižší potřebu.“

„K tomu, aby se vám po letech podařilo vyhnat z vaší postele rutinu, musíte chtít oba a společně,“ radí sexkoučka Poupětová. Domnívá se, že takovým dvojicím většinou chybí inspirace a čas. „I na spontánní zážitky je potřeba si vyhradit skulinku. A pokud sami nehledáte inspiraci v literatuře, filmu, tělesných zkušenostech, pak to těžko můžete vyčítat svému partnerovi.“