Šestičlenná rodina bude na Štědrý den večeřet poprvé pohromadě

Po letech strádání se zdálo, že se Květě (52) uleví. S nejmladším synem a dcerou se přestěhovala do dvoupokojového bytu v Hradci Králové. Jenže když bylo Tomášovi osm a dceři Pamele šest let, zasáhla ji mozková příhoda.

„Úplně mi to mimo jiné vymazalo mateřské emoce. Bylo to strašný,“ vzpomíná Květa. „Nikdy jim ten rok nebudu moc vynahradit. Pamela je moje nejmladší. Moc jsem ji milovala, ale najednou jsem nic necítila. Když se přišla pomazlit, tak jsem ji odstrkovala a hodně na ni křičela. Dnes, když se o tom bavíme, mají to v sobě oba a asi to už ze své zkušenosti nikdy nevymažou,“ říká se slzami v očích.

Sotva se opět Květa postavila na vlastní nohy, přišla další rána. Starší dcera se před dvěma lety dostala do problémů a jejím třem malým dcerám hrozilo, že skončí v dětském domově. A tak se jich babička ujala.

Spolu s 19letým Tomášem a 17letou Pamelou bydlí teď ve dvoupokojovém bytě v Hradci Králové ještě vnučky Sabrina (14), Valerie (7) a Viktorie (4). „Na odpočinek není čas a náročné je to i finančně. Dostáváme můj částečný důchod a teď nějaké dávky a platíme dost velký nájem, takže moc nám nezbývá, natož na to, abychom náš už vybydlený domov nějak zmodernizovali,“ říká Květa utrápeně.

Televize Nova se jim v rámci pořadu Nový domov rozhodla třiačtyřicet čtverečních metrů přestavět a zařídit tak, aby se v nich všichni cítili líp. Hlavním úkolem týmu řemeslníků a architekta bylo vymyslet pro všechny úložné plochy, trochu soukromí zvlášť pro menší děti a pro studenty a hlavně dostat celou rodinu ke společnému stolu.

„V bytě chybí soukromí,“ konstatovali před proměnou všichni starší členové rodiny a Květa přiznala, že je pro ni nejdůležitější právě kuchyň, kde by se mohli všichni sejít u stolu a najíst se, protože až doteď jedli na etapy.

Na přestavbu bytu, dispozic i nového interiéru dala moderátorka pořadu Tereza Pergnerová řemeslníkům pouhých pět dní. Mezitím si rodina užívala svou první společnou dovolenou v lázních Poděbrady a na den ji štáb navíc vyvezl na hory do Krkonoš.

Doma je po týdnu čekalo příjemné překvapení. Takové, že svůj byt ani nemohli poznat, jak prokoukl. Díky kuchyňskému koutu v obýváku může rodina jíst konečně pohromadě. Tam, kde byla původně kuchyň, mají nejmladší holky pokojíček a všichni jsou ze změn nadšeni. „Výsledek předčil moje očekávání,“ přiznala Květa. „Nová kuchyň - to byl šok! Podařilo se vám něco, co my jsme nezvládli za deset let, co tu bydlíme, a to, že jste nás dostali k jednomu stolu,“ přiznala dojatě.