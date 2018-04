Norská princezna o rozvodu: Je to velmi bolestivé období mého života

Princezna Martha Louise o rozvodu napsala ve svém blogu, který v roce 2007 založila s obchodní partnerkou Elisabeth Nordengovou.

„Mám v Norsku pozici, jakou mám, což znamená, že musím sdílet ať už pozitivní, nebo negativní věci ze svého života. A jak víte, rozvádím se, což je velmi bolestivé období v mém životě. Můžete se jen snažit být k sobě upřímní a pak se přímo vyrovnat se svými jedinečnými a hlubokými pocity,“ sdělila.

Stydí se prý za to, že svým třem dětem nemůže vytvořit dokonalý a úplný „přístav bezpečí“.

„Život nejde vždy hladce. Ari a já jsme to zažili. V těchto dnech už většinou nežijeme spolu. Naše manželství končí, ale stále zůstáváme rodiči. Snažili jsme se dlouho ze všech sil, ale už to nebude jako dřív a je pro nás nemožné v tom pokračovat. Cítíme se provinile, protože již nejsme schopni vytvořit pro naše děti bezpečné útočiště, které si zaslouží,“ řekla princezna.

„Ale doufáme a věříme, že se nám podaří zůstat přáteli i přes to, co nás čeká. Modlíme se a doufáme, že se v této citlivé záležitosti v klidu dohodneme. Děti potřebují čas, aby to zpracovaly, truchlily a našly novou rovnováhu, každý zvlášť. Také jsme jen lidé.“

Norská princezna Martha Louise (2016)

Manželé se budou střídat ve výchově a péči o děti. Princezna si ponechá dům i letní panství.

„Samozřejmě je to obtížné a zdlouhavé, ale to také znamená, že se můžete zotavit a vše zpracovat,“ dodala mladší sestra korunního prince Haakona.

Manželé se vzali v roce 2002 v Trondheimu a mají tři děti - Maud Angeliku (13), Leah Isadoru (11) a Emmu Tallulah (8). Princezna Martha Louise se kromě královských povinností věnuje psaní knih, v nichž prohlašovala, že byla v kontaktu s anděly.