Noční pomočování dětí vždy nesouvisí s psychikou, roli hrají i geny

0:36 , aktualizováno 0:36

Dítě se vzbudí na mokrém prostěradle a vy nevíte, co si s tím počít. Občas se to stát může, ale pravidelnější noční nehody mohou být u dětí nad pět let známkou problému.