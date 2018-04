Noční pomočování dětí řešte s lékařem. Za „nehodami“ může být i nemoc

Noční pomočování Jak mu předejít Pitný režim - pravidelný příjem tekutin po malých dávkách (cca 100 ml) v 1 - 2 hodinových intervalech rovnoměrně celý den. Je nutné se vyvarovat nárazového pití většího množství tekutin. Nepodávat dítěti k večeři polévky nebo hodně slaná jídla. Mikční režim - močení v maximálně dvouhodinových intervalech i bez pocitu výraznějšího nucení na močení. Močení v klidu bez použití břišního lisu, bez rušivých vlivů z okolí, pokud možno kontinuálně, s pečlivým domočením. Je nezbytné zabránit pocitům prudkého nezvladatelného nucení na močení. Při problémech s neúplným vymočením pak domočování na několikrát. Klíčové je nechat vymočit dítě těsně před spaním. Nácvik močení - relaxační cviky pánevního dna, metodou biofeedback apod. Dietetická opatření - nedráždivá strava, probiotika (laktobacily), brusinkové extrakty. Vyvarovat se kořeněných jídel. Nedoporučuje se pití kofeinových a šumivých nápojů, koncentrovaných čajů, koncentrovaných ovocných šťáv. Zdroj: nocvsuchu.cz

Filip je druhák a v noci se občas počurá. Trvá to asi půl roku. "Týden nic, ale pak najednou třeba tři noci za sebou," svěřuje se jeho babička Alena. "Má velmi tvrdý spánek, takže ho mokré prostěradlo nevzbudí. Ráno, když zjistí, co se zase stalo, pláče a je úplně rozklepaný. Museli jsme mu dát omluvenku na školu v přírodě, kam odmítal jet. Měl z ní úplnou paniku při představě, že by byli spolužáci svědky jeho nehody…"

Rodina zatím Filipův hendikep s žádným odborníkem neřešila. Jednak Filip návštěvu lékaře v tomto případě vehementně odmítá a sami rodiče pořád věří, že se jim podaří zvládnout situaci samotným. Ještě více než pomočování je však trápí Filipův stres, který sebou problém přináší.

Podle odbornice na dětskou enurézu Marie Kmoníčkové je však vhodné řešení jediné: "Ihned se domluvit s praktickým lékařem na vyšetření," doporučuje.

"Obvykle je noční pomočování příčinou následného stresu dítěte, proto bychom se měli vždy pokusit tento problém u dětí starších 5 let řešit. Vyšetření je opravdu vhodné, protože za nehodami se může skrývat i závažné onemocnění," tvrdí.

Od pěti let jde o problém

Hranice pěti let je ta, za kterou by už k pomočování docházet nemělo. A pokud k němu dochází, jde o problém, jenž je nutno co nejdříve řešit. Zanedbáním se může buď přehlédnout vážné onemocnění a nebo protáhnout problém až do adolescence či dospělosti.

Za hlavní příčinu enurézy uvádějí odborníci nerovnováhu mezi kapacitou močového měchýře a množstvím moče vytvořené během noci, ale svým dokáže přispět i hodně tvrdý spánek či dědičnost. Vyloučené samozřejmě nejsou ani psychické vlivy. Zvláště starší odborné publikace zdůrazňují nápadnou shodu mezi výskytem nočního pomočování dětí a rozvodem rodičů či narozením sourozence.

"Podle nejmodernějších odborných názorů není třeba řešit noční pomočování dětí do 5 let věku," říká doktorka Kmoníčková. "Za ekvivalent nočního pomočení se považuje také pomočení při odpoledním spánku, což bývá problém v některých kolektivních zařízeních."

Počurává se ve škole

Ještě nepříjemnější než noční nehody bývají jistě situace, kdy se dítě počurá přes den třeba ve škole. Tohle potkalo například osmiletou Terezku. V době, kdy ji nejvíce zajímá, co si vezme na sebe a jak si ráno učeše vlásky.

Rady předků To, že se dítě v noci počurává, nenechávalo klidné ani naše prababičky. Osvědčeným receptem býval nácvik zapojování správných svalů ve správnou chvíli: to má prý dítě mamince vždycky říct, že chce čurat, maminka s ním jde na záchod a hrajou hru: "Teď chvíli čurej!" "Teď zastav!" Výsledky prý bývaly velmi uspokojivé.

"V noci se jí to za poslední rok stalo asi jen dvakrát, ale přes den to je horší," říká Terezčina matka. "Je pravda, že na záchod potřebuje častěji, asi možná více pije. Takže když si třeba zapomene o přestávce dojít nebo když jsou se školou na nějaké akci, je na světě malér."

Terezka se navíc stydí přihlásit a říci, že chce na záchod, na druhé straně je fakt, že paní učitelka trousení žáčků na WC během vyučování nerada vidí...

Co na to odbornice? I tady samozřejmě doporučuje co nejvčasnější konzultaci s pediatrem či nefrologem a urologem.

"Úniky moči přes den mohou být u některých dětí spojeny s opakovanými infekcemi močových cest," říká doktorka Kmoníčková. "Lékař by měl provést klinické vyšetření dítěte, základní vyšetření moči a eventuelně ultrazvuk urotraktu. Dle výsledků potom rozhodně o dalším postupu. Kromě režimu máme k dispozici například preparáty k ovlivnění hyperaktivity močového měchýře a další možnosti."