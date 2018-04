Nevěříte si? Přestaňte se neustále shazovat, radí psycholožka

Desatero zdravého sebevědomí 1. Snaž se být sám sebou. Ne někým jiným. 2. Chval se "i před večerem" a využívej své přednosti. Žij v pohodě se svými nedostatky. 3. Důvěřuj, ale ne slepě. "Prověřuj", říkává se. Ne každý, kdo to tvrdí, to s tebou myslí dobře. Prověřuj i závažnost nesnází. Lze použít "test smrtelné postele". Jeho otázka zní: "Bude mě tento problém trápit ještě na smrtelné posteli?" 4. Měj ráda sebe samotnou. Pro radost, ale i proto, abys mohla mít ráda své bližní. 5. Když se věci nedaří, věř, že bude lépe. Kdy? Hned jak na to přestaneš úzkostlivě čekat. 6. Udržuj se v kondici, pečuj o své zdraví a pohodu. 7. Nešetři na sobě. 8. Nevnucuj se, neraď, pokud tě o radu nežádají, nedávej svůj cit tomu, kdo o něj nestojí nebo si ho nezaslouží. 9. Nekritizuj druhé, ale hlavně se vyhni časté sebekritice. Místo toho změň, co ti vadí. 10. Naslouchej dobrým radám, ale jednej podle sebe. Jednej! To je příkaz k akci! Samozřejmě to neznamená pouhé "Dávej si předsevzetí". Zdroj: Tomáš Novák a Blanka Dvořáčková: Věřte sami sobě!