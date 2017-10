Bez pravidelného sportu to už nejde, říká Lawsonová o své postavě

„Chodím třikrát týdně na jógu. Cvičení mě musí bavit, jinak bych se do toho nepouštěla. Čím jsem starší, tím si více uvědomuji, že bez pravidelného sportu to nejde,“ řekla Lawsonová pro magazín Good Housekeeping UK.

Britská svůdnice v kuchyňské zástěře si svou figuru i kvůli lásce k jídlu už musí hlídat. V roce 2011 se jí podařilo během osmi měsíců zhubnout o tři konfekční velikosti. Jedla hlavně ryby, vynechala pečivo a cukr.

Televizní hvězda a úspěšná moderátorka vydala nedávno jedenáctou kuchařku At My Table: A Celebration of Home Cooking.

„Je to oslava domácího vaření. Moje knihy vycházejí z mého života. Mám ráda tradiční jídla, nikdy neodmítnu koláč. Mé nejoblíbenější jídlo je pečené kuře. Myslím si, že v naší zemi jsme velmi otevření různým stylům vaření, kuchyním a rádi se podíváme na nové způsoby připravy jídla,“ dodává.