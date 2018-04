Po natáčení scén o domácím násilí mi bylo špatně, říká Kidmanová

„Po natáčení jsem mlčela. Přijela jsem domů a byla zticha. Když jsme natočili některé opravdu násilné scény, cítila jsem strašnou bolest. Bolelo mě i tělo,“ řekla Kidmanová magazínu Vulture.

„Bylo to velmi divné. Dost nepříjemné. Musím říct, že to nebyl dobrý pocit. Ale ženy to zažívají, a tak jsem chtěla, aby to vypadalo věrohodně. Chtělo to opravdový prvek násilí,“ prohlásila.

Jejího násilnického a dominantního manžela hraje Alexander Skarsgard (40). Podle Kidmanové byl jeho výběr skvělý. Je nejen dobrým hercem, ale je také vyšší než ona.

„Je velmi vysoký, a to je pro mě opravdu skvělé. Nestává se často, že vypadám malá. Takže je dominantní i fyzicky, což je děsivé, ale já ho zvládnu,“ dodala herečka.

Seriál Sedmilhářky vznikl podle bestselleru australské spisovatelky Liane Moriartyové, který česky vychází už podruhé, a od 20. února se vysílá na HBO. Temné komediální drama s černým humorem se odehrává v kalifornském městečku Monterey a začíná vraždou na benefiční akci základní školy. Vedle Nicole Kidmanové se v hlavních rolích představí Reese Witherspoonová, Shailene Woodleyová, Laura Dernová nebo Zoë Kravitzová.