Kidmanová: Další děti už mít nebudu, i když jsem si to přála

„Přála jsem si, abych ještě nemusela, ale ano, s dětmi jsem skončila,“ řekla Kidmanová magazínu Marie Claire o případném dalším dítěti.

Herečka má s nynějším manželem Keithem Urbanem dvě dcery Faith Margaret (7) a Sunday Rose (5), kterou jí odnosila náhradní matka. „Máme se krásně. Máme tyto dvě nádherné děti, kterým je pět a sedm let a užíváme si spolu,“ řekla.

S bývalým manželem Tomem Cruisem má dvě adoptované děti, Isabellu (23) a Connora (21). Oba po rozvodu zůstali u otce a jsou stoupenci scientologie jako Cruise. Kidmanová už několikrát prohlásila, že nehodlá víru svých dětí veřejně komentovat a je to jen jejich rozhodnutí (více zde).

Herečka přiznala, že rodina je pro ni to nejdůležitější. Kvůli ní by byla schopna obětovat i kariéru. „Radost, kterou mám z nás jako rodiny, daleko předčí jakékoliv potěšení z kterékoliv oblasti mého života,“ míní.

Herečka se v minulosti léčila kvůli neplodnosti a obávala se, že vlastní děti mít nikdy nebude. Proto pro ni bylo narození dcery Sunday Rose v roce 2008 velkým štěstím.

„Snažila jsem se a vždy selhala. Nechci zacházet do podrobností, ale měla jsem mimoděložní těhotenství, potraty a byla jsem na umělém oplodnění. Udělala jsem všechno, co se dá, když se pokoušíte otěhotnět. Každá žena, která prošla všemi těmi vzestupy a pády, zná deprese, které s tím přicházejí. Když se to povedlo s Rose, říkala jsem si: Cože? Pravděpodobnost byla tak malá. Je to zázrak v mém životě,“ dodala.