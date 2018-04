Nic neškrtám, všechno schovávám, říká spisovatelka Janouchová

Kateřina Janouchová se narodila v roce 1964. Když jí bylo deset let, emigrovala s rodiči do Švédska. V osmnácti letech začala pracovat jako redaktorka v knižním nakladatelství. Překládala z češtiny a časem začala externě spolupracovat ve večerníku Expressen a v několika dalších časopisech. Od 80. let je na volné noze, píše pro noviny, televizi a rozhlas. Vydala řadu knih o sexu a partnerském soužití a také několik knížek pro děti. V posledních letech vyšlo v češtině několik jejích knih. Mladá fronta vydala román Nejbližší a dětskou knihu Jak jsem přišel na svět. Nyní jí v tomto nakladatelství vyšel další román Ukradené dětství.