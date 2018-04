Než si půjdete vybrat pořádného robertka...

"Dodnes si pamatuju vytřeštěný výraz mé kamarádky, když mi před lety sdělovala, že našla ve skříni svojí mámy robertka," vzpomíná Jana.

"Mámě bylo tehdy padesát a byla čerstvě rozvedená. Nám to tehdy připadalo absurdní a rozhodně jsme si ji nedovedly představit, jak nakupuje. Myslím, že využila zásilkového obchodu, který tehdy vtrhl na náš trh a ve své široké nabídce ukrýval i dva listy erotických pomůcek."

Nejsme upřímné

Janiny kamarádky se řadí do dvou kategorií. Na otázku: "Byla jsi už někdy v sexshopu?" jedna skupina žen vypálí okamžitě: "Nikdy!" Ta druhá se dlouze zamyslí. "V sexshopu? Jo, počkej, no vlastně byla." Jako by se dalo na ten zážitek zapomenout. Jako by se ptala, jestli měla tenhle týden k obědu brambory.

První kategorie, tedy "ty, které TAM ještě nebyly," má ještě dvě podskupiny. Jsou to ženy, které by do obchodu podobného ražení nikdy nevstoupily, sexshop je pro ně místo, kam chodí pouze prostitutky a úchylové. Velká skupina Janiných kamarádek by prý do sexshopu zašla, jsou zvědavé, ale stud je silnější. Ostatně, ženy jsou zkrátka od přírody stydlivější než muži. Proto se také mnoho kamarádek z druhé kategorie dušovalo, že tam šly pouze koupit žertovný dárek pro kamarádku nebo se podívat na hezké prádlo. Jen jedna byla upřímná. "Jasně, koupila jsem si tam pořádnýho macka."

Pánové se špatně strefují

Jana až dosud v sexshopu nikdy nebyla a vypravila se tam poprvé až kvůli redakci iDNES.cz. "Rozhodně ale sexshopy neodsuzuji a vlastně by mě to zajímalo... I když zároveň mě napadá: Nejsem na to už stará?" Možná by pro ni bylo v dnešní době jednodušší si něco vybrat na internetu, ale ruku na srdce, koho baví vybírat si třeba oblečení na obrázku bez možnosti si zboží osahat (ne-li vyzkoušet!) a zažít tu atmosféru.

"Do obchodu jsem se vypravila raději v neděli a doufala jsem, že tam kromě prodavaček nikdo nebude. Byla to trefa. Nikdo nikde, až po zaznění zvukového signálu u dveří se ze zázemí vynořily dvě slečny. Chvíli jsem brouzdala prodejnou, vlastně samoobsluhou, a okukovala zboží roztříděné podle funkcí: robertky, afrodiziaka, lubrikační gely, prádlo, sado-maso pomůcky, DVD, časopisy a koutek s hrnečky, svíčkami, a dokonce společenskými hrami," líčila Jana svůj první dojem.

Když jí o hodně mladší prodavačky nabídly pomoc, osmělila se. "Musím říct, že jsem se dozvěděla plno zajímavých a pro mě nových informací! Například to, že pánové, jichž sem chodí většina, nakupují obvykle pomůcky pro partnerky. Je to škoda, protože se nedokážou trefit do jejich vkusu." Co se Jana dozvěděla v sexshopu? Čtěte zde.

Banka, pekárna, sexshop

Kvůli iDNES.cz zašla do sexshopu i Janina dcera Katka. "Nebyla jsem tam poprvé. Stejně jako většina mých vrstevnic a vrstevníků jsem tam vyrazila hledat nějaký vtipný dárek. Ať již je to bizarně obrovský růžový robertek, pánská tanga, která přirození ´oblečou´ jako chobot nebo rovnou anakondu, až po nafukovací krávu, která při styku vydává reálné zvuky."

Sexshop je pro dnešní generaci dvaceti až třicetiletých něčím běžným, mnohým z nich nepřijde o nic lepší nebo horší než pekárna nebo banka. To ale neznamená, že by jej pravidelně navštěvovali. Přestože v jejich očích není obchod s erotickými pomůckami něčím a priori špatným či zvrhlým, valná většina z nich nechce, aby je někdo viděl vcházet dovnitř.

Když už tedy např. pětadvacetiletá dívka bude toužit po nějaké erotické pomůcce, scénář bude následující - nejprve je potřeba prozkoumat terén, nejlépe s někým, kdo jí bude "krýt záda". Proto se slečna vydá spolu se svojí kamarádkou za nákupem dárku, a "když už jsme tady, tak se aspoň kouknem". Ačkoliv objektivně se nikomu nic neděje, přesto i Katka popisuje pocit, že "dělá jaksi něco nepatřičného."

Ze studu končíme u prádla

I těm stydlivějším ženám se ovšem obchodníci snaží vyjít vstříc. V poslední době se sexshopy začaly objevovat i ve velkých nákupních centrech, kam míří každý víkend tisíce rodin i jednotlivců. Některé z obchodů sázejí na nenápadnost, výlohy vypadají spíše jako obchod s dámským spodním prádlem, po slovu "sex" byste pátrali marně. Vstoupit do takového obchodu, navíc v nákupním centru plném jiných obchodů, už se zdá jednodušší.

Některé sexshopy dokonce nabízejí možnost navštívit je po zavírací době, pouze za doprovodu případného partnera a za přítomnosti prodavačky, které se rozhodně nemusíte obávat zeptat na cokoliv. I tak byste se ostýchala? Jeden z pražských sexshopů vám zajistí profesionálního společníka, který vás doprovodí do obchodu a pomůže vám s výběrem. A pokud byste ráda překvapila partnera nějakým erotickým prádélkem, ale nechce se vám zkoušet si ho v obchodě, v některých sexshopech vám jej prodavačky dokonce předvedou na sobě.

Za čím tedy ženy do sexshopů chodí? Chceme si každá z nás zpestřit intimní chvilky něčím jiným? Zdá se, že ne. Většinu z nás, bez ohledu na věk, baví erotické prádlo. Často se také schováváme za to, že cosi chceme "jen jako dárek". Na víc si buď už netroufáme, anebo o tom nemluvíme, anebo si opravdu vystačíme bez sexshopu.

Minianketa mezi námi Podobné pocity ženy zřejmě provázejí napříč generacemi: "Já do sexshopu nechodím, chtěla jsem tam jít koupit pouta, ale strašně jsem se styděla, radši jsem je šla koupit do vojenskýho obchodu. Nevím teda, jestli je to lepší, pánové tam na mě dost podezřívavě pokukovali," říká šestadvacetiletá překladatelka Zuzana. "Myslím si, že sexshopy jsou v pohodě, dá se tam určitě koupit spousta zajímavých věcí, ale já se bohužel zatím moc stydím na to, abych tam vkročila," dodává.



"Sama bych tam nešla," tvrdí sedmatřicetiletá referentka Dáša. "Ale s odvážnou kamarádkou jsem šla. A chtíč byl větší než stud. No a v závěru jsem si přišla jako Alenka v říši divů. Šla jsem za jedním cílem, ale bylo tam tolik věcí… Ani jsem nevěděla, na co jsou. Koupila jsem a jsem spokojená dodnes. Myslím, že je určitě dobré, že jsou."



K výjimkám patří čtyřiačtyřicetiletá provozní Klára: "Možná jsem nějaká divná, ale vůbec se nestydím tam jít i sama. Když jsem byla naposledy, bylo málo soukromí pro výběr a nesympatická prodavačka. Jenže bez domácího mazlíčka (robertka) si už svůj život nedovedu představit, moje dcery mi ho dokonce jednou daly pod stromeček, je vidět, že se moje sexuální výchova neminula účinkem. Pochopily, že když není chlap po ruce, je lepší, aby si maminka užila takhle a nebyla nervní. Ale lepší, když může být jen na výpomoc."



"I když už jsem v letech, erotiku mám ráda," přiznává šedesátiletá Karla. "Do sexshopu bych nešla, ale nakupuju přes zásilkový obchod. Vždycky pošlou jako dárek nějakou maličkost, teď naposledy zrovna tanga. Na to si už ovšem netroufám, dala jsem je vnučce."



Dvaačtyřicetiletá průvodkyně Alice zase říká: "V sexshopu jsem nikdy nebyla, a chtěla bych jít. Trvám ale na tom, aby to byl výjimečný zážitek. Něco jako sex poprvé. Ne někde na ušmudlané periferii. Slyšela jsem, že v Covent Garden v Londýně je nějaký úžasný. Založila ho dcera zakladatelky Bodyshopu."

