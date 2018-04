Než si dáte šálek čaje (10.)

1. Základním předpokladem pro porozumění čaji je kvalitní čaj (surovina) a správná příprava nápoje.

2. Dodržujeme správné dávkování a hlídáme dobu spařování na hodinkách.

3. Při popíjení nedopustíme, aby nám nápoj vychladl.

4. Zpočátku srovnáváme 2-3 druhy (nejlépe druhy výrazně odlišné, např. Assam, Keemun a Darjeeling), abychom si uvědomili možný rozsah zvláštností a charakteristik čaje.

5. Touhou začátečníků je mít co největší sortiment. Zkušený čajomil má jen několik svých nejbližších druhů a je zcela spokojen, když má ve svém depozitu dvě až tři desítky sort.

6. Čaj nesrovnáváme synchronně (doušek čaje jednoho s douškem čaje druhého). Vždy popíjíme s patřičnou koncentrací jeden šálek a v určitém časovém odstupu šálek jiný. Čaje během dne střídáme, snažíme se vysledovat jejich charakteristiky, vštípit si je a zapamatovat.

Literatura:

