Nevěděla jsem, jestli budu mít na nájem, vzpomíná Jana Bernášková

oslaví 21. února jedenatřicáté narozeniny. Pochází z Krnova. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Začínala v Divadle Petra Bezruče, šest let hrála v Národním divadle moravskoslezském.

Účinkovala v seriálech Ulice, Horákovi, Cukrárna, aktuální je seriál Vyprávěj.

Objevila se ve filmu Bestiář, Duše jako kaviár, větší roli měla v ruském filmu Bystrolev.

V roce 2006 se jí narodila dcera Justýna, otcem je divadelní režisér David Drábek. Nyní žije se scenáristou Rudolfem Merknerem.

Podporuje fond Sidus, který pomáhá nemocným dětem.

Vyrůstala v Krnově. "Odmala jsme kvůli maminčině nemoci byli s bráchou zvyklí pomáhat. Nejsem opečovávaná princeznička, jak si občas lidé o mně myslí, rodiče nás nerozmazlovali. Díky nim jsem se naučila být brzy samostatná, čemuž pomohlo i to, že jsem ve čtrnácti odešla do Ostravy na konzervatoř," vypráví třicetiletá maminka pětileté dcery.

Ve třiadvaceti dala severní Moravě vale. Chtěla zkusit štěstí v Praze. Místo hraní v divadle ale srovnávala svetry v butiku, pracovala za barem, rozdávala letáky na Václavském náměstí.

"Žila jsem v podnájmu s kamarádkou Bárou. Měly jsme společnou peněženku a před výplatou jsme si v ní přesouvaly dvacky, abychom měly aspoň na kafe. Pořád jsem byla ve stresu, jestli budu mít na nájem," popisuje rok, než v konkurzu vyhrála roli v seriálu Ulice a oslovilo ji Divadlo na Vinohradech.

V pětadvaceti se Janě Bernáškové narodila dcera Justýna. Vztah s divadelním režisérem Davidem Drábkem ale přestal fungovat a herečka ho opustila. A pak přišel soud o střídavou péči, o kterou její expartner zažádal.

"Justýnka přitom měla velké psychické problémy už po našem rozchodu. Dalším stresem se jí zdraví ještě zhoršilo - trpěla záněty ledvin, moc nejedla, a tak nerostla. Lékaři jasně řekli, že tohle dítě není vhodné pro střídavou péči," říká Jana Bernášková, které soud nakonec svěřil dceru do péče.

V létě chystá navíc svatbu se scenáristou Rudolfem Merknerem. "Nikdy jsem o svatbě nesnila. Ale Ruda mi přes půl roku podsouval, jaká je to skvělá věc. Takže se pořád bojím, že to bude jiné, ale on tvrdí, že se bude snažit celý život. Navíc už jsem si vyzkoušela, jaké to je mít dítě na divoko, tak to další bych ráda zkusila tradičně."