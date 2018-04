Nestihli jste oslavit MDD? O víkendu to dětem můžete vynahradit.

Moravskoslezský kraj: Den plný her aneb MINIUNI patří dětem

Velká oslava svátku dne dětí proběhne třeba v ostravském Světě miniatur. Pro děti budou připraveny sportovní hry, společenské hry, sladké odměny, kolo štěstí a další různé atrakce a myslí se i na rodiče, pro které bude otevřena restaurace, kde si v klidu budou moci posedět.

Program:

tvůrčí dílna, výroba ozdobných rámečků na fotku

lanová dráha pro děti

vodní pistole, zásah na cíl

bonbónový les

vystoupení dětské country

ukázky cvičení zumba

sportovní disciplíny

opékání buřtů

Kde? Svět miniatur, Výstaviště Černá louka Ostrava

Kdy? 4. a 5. 6. 2011, od 10 do 18 hodin

Za kolik? Děti do 15 let mají vstup zdarma

Více informací na www.svetminiatur.cz

ZOO Chomutov

Ústecký kraj: Den dětí v zooparku Chomutov

Pokud přemýšlíte, kam vyrazit v sobotu v ústeckém kraji, tak si určitě nenechte ujít den dětí v chomutovském zooparku. Kromě oblíbených zvířátek a křtin mláďat si děti užijí pohádky v podání divadla Ludvík: Strakaté bajky, Kouzla a čáry tajemné Prahy, umělecká skupina Rekruti předvede souboje a historické hry, divadlo na nitích rodiny Kopeckých zahraje loutkové divadlo, hudební skupina Myš a maš dětem zahraje a zazpívá.

Ale to ještě není vše, v rámci programu předvede voltižní družstvo akrobacie na koni, sokolník ukáže dravce a možná přijde i kouzelník. Děti se vyřádí i během jízdy Lokálkou Amálkou, Safari expresem nebo na ponících a koních.

V rámci Dne dětí v bude ve výstavní síni zooparku v sobotu také zahájena netradiční prodejní výstava kreseb Idy Novotné s názvem: "Co velbloudi dělají, když je lidi nevidí?"

Kde? Zoo Chomutov

Kdy? Sobota 4. 6. 2011, od 10 do 16 hodin

Více informací na www.zoopark.cz

Hlavní město Praha: Dětský den na Císařské louce

Zábavné odpoledne pro celou rodinu si pro vás přichystali na Císařské louce. V pravé poledne vypuknou soutěže od skákání v pytlích, přes lukostřelbu až po jízdu s autíčky, ale připravený bude i další program jako tvořivá dílnička, malování na obličej nebo trampolína.

A pozor: myslí se i na rodiče, vizážistky pomohou s líčením maminek i dětí, doporučí a nabídnou kosmetiku, živá Barbie pobaví vaše děti, které také dostanou drobné dárky.

Tatínkové jistě ocení prezentaci akrobatických i tažných draků, možnost vyzkoušet si vozítka pro powerkiting nebo prezentaci a poradenství v oblasti cyklistiky a sjezdových kol.

Kde? Císařská louka, Praha 5

Kdy? v neděli 5. 5. 2011, od 12 hodin

Více na www.fun-island.cz

Hrad Loket

Karlovarský kraj: Hradní Loktohrádky na Lokti

Krásný západočeský hrad Loket připravil pro své návštěvníky akci Hradní Loktohrády aneb o Tovaryšský list sedmera loktohradských řemesel. To je výzva pro všechny děti, aby poměřily svou dovednost v loktohradských řemeslech. Kromě řemeslného klání budou připraveny i tvořivé dílny pro malé i velké.

Kde? Hrad Loket

Kdy? Sobota 4. 6. 2011, od 10 do 13 hodin

Za kolik? Dítě a jedna dospělá osoba zdarma, každá další doprovodná osoba 80 Kč, loketští občané vstup zdarma po předložení OP

Více na www.hradloket.cz

Královohradecký kraj: Dětský den aneb pohádková neděle v zámeckém parku

TIP: Rodiče určitě ocení, že při nepřízni počasí se pohádkové neděle neruší, pouze se přesunou do zámeckých komnat.

Víte, že každou neděli až do konce září budou přímo v dětenickém zámeckém parku připraveny pohádkové neděle? Nejen děti jistě uchvátí pohádkové postavičky jako Sněhurka, Karkulka, vodník a další příšery. Pohádkové bytosti mají připravené soutěže pro děti, které pak odmění medailí, diplomem a dárkem.

Kde? Zámek Dětenice

Kdy? Neděle 5. 6. 2011, od 11 do 15 hodin

Více na www.zamekdetenice.cz

Plzeňský kraj: Rabijáda aneb Hrad dětem

Dětský den "Středověké hráDky" v netradičních bojových disciplínách proběhne v sobotu také na hradě Rabí. Program se bude odehrávat v celém hradním areálu a děti jím provede hradní šašek BimBác.

Kde? Hrad Rabí nedaleko Sušice

Kdy? Sobota 4. 6. 2011, od 9 do 16 hodin

Více na www.rabi.cz

A co byste si určitě neměli nechat ujít v měsíci červnu? Přímo ukázkovou nabídku pro starší děti mají po celý měsíc připravenou na Karlštejně. O víkendu z Prahy vyráží Královský průvod (více ZDE). Po celý červen, vždy od úterý do pátku, pak pro ně bude za snížené vstupné přístupná kaple svatého Kříže, do které je jen velmi těžké se běžně podívat.

Více tipů nejenom na víkendové řádění najdete na www.kamsdetmi.com