Nesmějete se vtipům? Jste příliš staří!

Výzkum, jehož výsledky zveřejnil na začátku měsíce Journal of the International Neuropsychological Society, jasně ukazuje, že starší lidé mají potíže porozumět vtipům a pochopit pointu historek. Souvisí to se zhoršující se kognitivní flexibilitou, abstraktním uvažováním a krátkodobou pamětí.

Vědci z Washingtonské univerzity testovali přes čtyřicet zdravých dospělých ve věku přes 65 let a čtyřicet vysokoškolských studentů. Respondenti v testech vybírali správnou pointu k vtipům, prokazovat porozumění vtipným příběhům a podobně.

Výzkum, který vedl profesor psychologie Brian Carpenter, prokázal, že mladší lidé měli o 6% lepší výsledky v porozumění verbálním vtipům a o 14% lepší výsledky v pochopení point. Vědci při výzkumu použili test, který se používá už od roku 198 a uplatnil se i při jiných výzkumech smyslu pro humor. Novým elementem byly obrázkové příběhy, které měli respontenti adekvátním způsobem doplnit.

"Cílem výzkumu nebylo zjistit, co lidé považují za vtipné, ale to, co předpokládají, že by vtipné mělo být," řekl Carpenter. "Základním kognitivním mechanismem je schopnost pochopit vtip. U starších lidí se prohlubují deficity v některých kognitivních oblastech a mohou mít proto s porozuměním vtipů velké problémy, které se navíc časem ještě prohlubují."