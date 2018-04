Žena chtěla po kojení hezčí prsa, plastika se nepovedla a teď trpí

„Myslela jsem si, že po operaci skončí moje noční můra s povislými ošklivými ňadry a začne šťastné období. Místo toho ale nastoupila jiná noční můra a je ještě horší, než byla ta předtím. Moje prsa vypadají odporně. Vidím, kde přesně se implantáty nacházejí. Bohužel se pohybují na místa, kde by vůbec neměly být, a navíc se mi strašně rozestoupily strie,“ postěžovala si mladá žena, která by do této operace už znovu nešla.



Teď si totiž musí šetřit další peníze na reoperaci, během které jí implantáty odstraní. Její hrudník už ale nikdy nebude vypadat jako dřív. Jizvy a strie jí zůstanou.

„Cítím se teď jako žena strašně. Hrozně se za sebe stydím. Nemohu se svléknout,“ pokračovala.

Navíc se u ženy objevily i bolesti, takže ví o zpackané operaci doslova na každém kroku. „Jak jdu, cítím, že se implantáty pohybují. Nosím teď jen trička, která zakrývají hrudník. Když na sobě mám tílko s výstřihem, je vidět, jak jsou prsa asymetrická a jak jsou zjizvená,“ uvedla.

Naštěstí má chápavého manžela, který ji podporuje a drží nad vodou. „Už bych se bývala asi dávno zhroutila. Ale mám jeho a dvě krásné děti. Bohužel je ale moje sebevědomí stále na bodu mrazu. A probrečela jsem opravdu hodně nocí. Přála jsem si jen normální ňadra a místo toho mám tuhle odpornost,“ dodala s tím, že chtěla zažalovat lékaře, který ji operoval. Bohužel ale nemá dostatek financí, aby mohla zaplatit všechny soudní výlohy.