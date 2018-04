Análie nebo Melanomia? Rodiče se předhánějí ve vymýšlení neobvyklých jmen

Na jednu stranu se naše nesvoboda v pojmenování dětí může zdát jako přežitek nekonečné řady zbytečných příkazů, nařízení a kontrol z dob komunistické minulosti. Jenže takové jméno může pro dítě znamenat po mnoho let víc než jenom výjimečnost. Může se stát terčem posměšků spolužáků, ale třeba i vytvářet v kombinaci s příjmením směšné konotace (z českého prostředí takto působí např. Wayne Zapářka). Přestože už dávno neplatí, že dítě s neobvyklým a zvláštním jménem přitahuje nechtěnou pozornost okolí, protože střední i nejmladší generace jsou díky znalosti zahraničních kultur otevřenější i k cizím a neotřele znějícím jménům.



Lucifer nebo Adolf Hitler?

Jenže jak je to s těmi opravdu špatnými volbami, které mohou rodičům připadat zajímavá, ale v široké veřejnosti vyvolávat spíš zděšení? K takovým jménům patří třeba Lucifer. Zatímco žádní Češi i přes svůj ateismus podobné jméno nezvolili, v Německu se nedávno povedlo přesvědčit rodiče, že vhodnějším jménem než Lucifer bude pro jejich novorozence Lucien. Přitom jenom po USA momentálně běhá minimálně 13 Luciferů, stejně jako několik Adolfů Hitlerů.



Ostatně některé nápady rodičů ze zemí, kde úředníci křestní jména nijak nekorigují, jsou přinejmenším zvláštní. V anglicky hovořícím světě třeba za jméno volí jakékoliv podstatné jméno nebo příjmení, takže se můžete mezi slavnými rodinami (a mezi jejich obdivovateli) potkat např. s dekou (Blanket), jablkem (Apple) nebo svatým (Saint). Co ale mohli mít na mysli američtí rodiče, kteří své dítě pojmenovali nebezpečí (Danger), orgasmus (Orgasm¨) nebo abstinence (Abstinence)? Dítě se jménem Abcde se může utěšovat aspoň tím, že ho kamarádi nebo zákazníci najdou na začátku telefonního seznamu.



Módu dětských jmen ovlivňuje celkově populární kultura, kromě jmen dětí slavných jsou to i populární seriálové a filmové hrdinky a hrdinové. Proto se v sedmdesátých letech narodilo v Česku více Angelik, kolem přelomu milénia Esmerald a Natálií a také Dominiků díky hokejovému olympijskému úspěchu.



A jaký je tedy vliv neobvyklého jména na dítě a jeho budoucí život? Vědci hledali na tuto otázku odpověď více než 70 let a dospěli k různým závěrům. Zpočátku se řídili hlavně teorií o zrcadlovém já, podle které pohled ostatních utváří náš vlastní pohled na sebe samé. Zjistili také třeba, že chlapci s neobvyklými křestními častěji opouštěli školy a později v životě byli sami. Jiná studie zase zjistila že psychiatričtí pacienti s neotřelými jmény bývají více a snadněji rozrušeni. Ale výzkumy z posledních let už hovoří trochu jinak. Sociolog Dalton Conley z New Yorku dokonce tvrdí, že neobvyklá jména mají na děti pozitivní efekt. Jelikož vyvolávají pozornost a občas i narážky a posměšky vrstevníků i širšího okolí, nutí děti vyrovnávat se s nepříjemnými emocemi. „Tato zkušenost je nutí učit se kontrolovat své emoce nebo impulzy, což je výhodou a předpokladem úspěchu,“ uvedl sociolog Dalton pro BBC.

Další výzkumy ukazují na to, že naše jméno může mít vliv na budoucí volbu povolání. Třeba mezi dentisty se vyskytuje nepoměrně víc Denisů než ve zbytku populace (více o fenoménu si přečtěte zde)



Více jmen jako výhoda?

Vědci také ve svých zkoumáních zjistili, že pokud máte dvě jména, zvyšuje to vaši šanci na získání práce. Naopak etnicky znějící nebo nezvykle psaná jména mají menší šanci na úspěch u personalistů. Ekonomové a sociologové to vysvětlují zejména tím, že se určitá jména tradičně vážou k určitým sociálním skupinám (dvě jména k těm vyšším, cizokrajně znějící naopak k těm nižším) a náš přístup k nim je tak nedobrovolně ovlivněn stereotypy.



Přitom dvě jména jsou i u nás stále populárnější. V kočárcích nebo na motorkách se dnes po Česku prohání třeba Johana Elektra, Samanta Nicol, Lily Anne, Caitlín Ingrid, Sean Fabio, Walter Andreas, Oskar Song i třeba Maxim Louis. Inspirací je jim třeba svět umělců, v jejichž kruzích narazíte na miminka se jmény jako Lennon Marlene nebo Bruno Fidelius.



Ke složeninám, často dost zvláštním, se uchylují i zahraniční celebrity. Beyoncé s manželem Jay-Z pojmenovali dceru modrý břečťan (Blue Ivy), Jamie Oliver mají syna říční raketu (River Rocket), ale i dceru se jménem makový miláček (Poppy Honey) a Petal Blossom Rainbow (duha okvětních lístků). Hodně se při pojmenovávání dětí odvázal i Frank Zappa, který zvolil jména měsíční jednotka (Moon Unit) a ještě podivnější Diva Thin Muffin (diva hubený muffin).



Jméno na obtíž?

Ne každému dítěti se se zvláštním jménem žije dobře. Herec David Carradine pojmenoval svého syna volný (Free), ale moc volnosti mu tím asi nedal, chlapec se totiž hned po osmnáctinách nechal přejmenovat na obyčejného Timothyho. Dcera hudebníka Boba Geldofa Peaches Honeyblossom (medový květ broskvoně) byla zase údajně pro své jméno od dětství šikanována ve škole, což vedlo k závislosti na drogách a v jejím důsledku i k předčasné smrti.



Zvážit zdroj své inspirace pro jméno dítěte by měli zřejmě i ti rodiče, kteří se nechají unést láskou k alkoholickým nápojům. I když mohou jména znít libozvučně, přeci jenom výrazy jako Shiraz, Chardonnay, Gin nebo Syrah nejdou s plínkami a dudlíky moc dohromady.



Čím víc jmen máš...

Najdeme ale i podivnější složená jména, která občas nutí k úvahám, zda rodiče jméno potomka vymýšleli za střízliva. Jak jinak si vysvětlit jméno Britney Shakira Beyoncé (po oblíbených zpěvačkách rodičů), Little Sweetmeat (malé sladké masíčko) nebo Sex Fruit (sexuální ovoce)? Nebo třeba Bogart Che Peyote (jde o kombinaci příjmení herce, revolucionáře a názvu halucinogenního kaktusu), I’munique (což by se dalo číst jako jsem unikátní) nebo Melanomia (kombinace termínu pro zhoubný nádor kůže a jména Melania) . Z našeho pohledu zvláštní je i momentální obliba Nevaeh, což je slovo Heaven (nebe) napsáno pozpátku. Až přílišnou kreativitu projevili i rodiče malé dívenky Hellzell, kteří se do jednoho jména snažili vecpat jméno Hazel i lásku otce pro motorkářský gang Hells Angels.



Dojem honosnosti se svému rodu pomocí jména snažili dodat i rodiče dětí jako Sirjames, Siranthony, and Kingjosiah. Neobvyklou volbou je i kombinace dvou běžných latino jmen Jesus (Ježíš) a Angél (Anděl) do Jesusangel, nebo volba zřejmě skalních fanoušků Beatles Pennylane, což je ve Velké Británii běžné jméno ulice.

Sociální statut si zřejmě pomocí slavného jména snaží vylepšit i ti rodiče, kteří volí pro své děti jména po nadnárodních značkách. Už jste se potkali s někým, kdo by se jmenoval Chanel, Subaru, Dior nebo Infiniti? Možností máte po celém světě více než dost. U nás se ovšem s dětmi, na které rodiče volají Ferrari, nesetkáte, české úřednice podobná jména rodičům zatrhávají. Požehnání od nich nedostala ani jména jako Análie nebo Investice, soudní znalkyně Miloslava Knappová je v takovéto podobě nevypátrala v zahraniční praxi ani matrikách a na základě jejího posudku úřednice nevystavily na tato jména rodné listy.

Z našeho pohledu nejpodivnější jména najdeme mezi dětmi v Latinské Americe a Africe, kde se kalendáře a tradice jména často neřeší. Třeba v africké Keni se po zvolení prezidenta Baracka Obamy americkým prezidentem zpopularizovalo jméno Obamanique, v USA pro změnu zabodovalo křestní jméno jeho republikánského protivníka Mitta Romneyho.