Po porodu lékaři u ženy zjistili rakovinu. Nyní doufá, že se uzdraví

Kim lékař po provedení potřebných testů sdělil, že má pravděpodobně rakovinu tlustého střeva. Hned po porodu syna pak lékaři zjistili, že má nádor velký jedenáct centimetrů a metastáze v játrech.

„V těhotenství mi bývalo hodně špatně a dost věcí nasvědčovalo tomu, že s mými střevy něco nebude v pořádku. Měla jsem krev ve stolici. Přičítala jsem to ale hormonálním změnám. K lékaři jsem šla až ve vysokém stadiu těhotenství a v té době stejně nemohli nic dělat, aby neohrozili zdraví miminka,“ sdělila Kim.



Hned po porodu syna Jaie byla Kim převezena do jiné nemocnice, kde jí bylo provedeno CT a kompletní vyšetření, které odhalilo, že je situace mnohem vážnější, než předpokládali.

„Lékaři doufali, že půjde pouze o druhé stadium rakoviny, které se léčí lépe. Bohužel se ukázalo, že je to čtvrtý stupeň s metastázemi. Hned druhý den mi provedli operaci a nádor odstranili, vzali mi i části jater, které byly zasaženy,“ pokračovala žena, která stále doufá, že se z rakoviny dostane díky léčbě, kterou teď podstupuje.

„Chodím na chemoterapie a zároveň se snažím podpořit uzdravení zdravou stravou. Také chodím k terapeutovi, abych nepropadala depresím a pokusila se držet nad vodou. Myslím si, že stres rakovině jen prospívá,“ sdělila.



Celý příběh se rozhodla zveřejnit jen proto, aby dodala odvahu všem, kteří pozorují nějaké zdravotní problémy, ale házejí je za hlavu a odkládají návštěvu lékaře. Ještě před otěhotněním totiž měla Kim problémy se zažíváním a někdy jí bylo po jídle zle.

Až poslední varovný signál v podobě krve ve stolici ji donutil k návštěvě lékaře. To už ale bylo pozdě a byla těhotná. Nyní má radost z narození syna, ale pokud by to mohla vrátit, raději by k lékaři zašla dříve.