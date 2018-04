Nemáme rýmičky a nejsme ješitné. Deset důvodů, proč je lepší být ženou

1. Intuice

Jsme vnímavější než muži, a tak není divu, že některé situace a dění dokážeme dopředu předjímat. Jinak se tomu říká také šestý smysl a racionálně založení muži mají možná pocit, že z nás v tu chvíli mluví pomatená šarlatánka. Není to tak. Tohle vnitřní čidlo, o kterém samy ani netušíme, jak vlastně funguje a proč občas je v klidu a jindy se varovně spustí, máme lety ozkoušené - funguje, a tak se jím řídíme. Rozum může stokrát varovně křičet: Ne, je to hloupost, udělej to, jak říkám já! My vsázíme na ten nejistý hlásek zevnitř.

2. Empatie

S kamarádkami prožíváme jejich rozchody, problémy s dětmi, vzestupy a pády v práci, jako by šlo o vlastní prožitky. Problémy našich blízkých bereme jako naše problémy. Schopnost vcítit se do druhých, naslouchat jim, to je hlavní ženský benefit, který umíme zužitkovat jak v soukromí, tak i v práci.

Schopnost empatie je ženám přirozená i díky tomu, že obecně oproti mužům nás víc zajímají mezilidské vztahy. Baví nás o nich mluvit, babrat se v nich, radit s nimi.

Pokud máte za šéfovou ženu, je takřka jisté, že jí bude zajímat, jak žijete, kolik máte dětí, co dělá váš manžel, pochopí, když budete řešit osobní problémy. Samozřejmě musí mít tahle míra empatie své hranice, abychom poznaly a jasně se vyhranily, když ji začne druhá strana zneužívat.

3. Trpělivost

Tahle vlastnost není daná každé ženě, ale rozhodně je víc trpělivých žen než trpělivých mužů. Umíme se déle soustředit na konkrétní činnost, nebouchají nám "saze" tak často, když se věci nedaří. Pokud vás trpělivost úspěšně míjela za svobodna, s příchodem dětí budete mít na tuhle vlastnost s příměsí flegmatičnosti patent.

Když jsme u trpělivosti, nejde nezmínit hysterii. Ta se často označuje za typicky ženskou vlastnost. Hysterek je opravdu dost, ale stejně tak se s nekontrolovanými emočními výboji setkáte i u mužů. Těm se však odborně neříká hysterky, ale hystrioni.

4. Diplomacie

Zajdete si ke kadeřnici, chcete nějakou změnu, léta nosíte stejný účes. Tak proč se trochu neodvázat? Bohužel po dvou hodinách odcházíte ze salonu na rozpacích z pestrobarevné hlavy a prapodivně asymetrického střihu. Jak zareaguje partner, když přijdete domů? "Ježiš, co to máš na hlavě? To je teda nářez."

Je upřímný, to se počítá, ale v tuhle chvíli čistou pravdu slyšet prostě nechcete. Takže to skončí tak, že vy jste naštvaná a on uražený, protože nechápe, co vlastně udělal. Večer vyrazíte na kafe s kamarádkou. Nad vašimi vlasy nebude nadšeně vykřikovat, ale ani vás nezkritizuje. "Alčo, není to špatný, to ne, když si sčešeš za uši, vypadá to i dobře. Ale možná příště zůstaň u té hnědé."

Umíme říkat věci tak, aby toho druhého nezasáhly a nepoložily na lopatky. Upřímnost je hezká vlastnost, ale pravdu je lepší zabalit do pozlátka. I nepříjemné věci se dají říct tak, aby nebolely.

5. Přiznáme slabost a poprosíme o pomoc

Jako ženy máme výhodu, že se nemusíme schovávat za masku tvrďáka, a když nám je nejhůř, klidně si pobrečíme, upustíme stavidla emocím. Nehrajeme si na to, že umíme všechno, že všemu rozumíme, všechno zvládneme. Zato pánové se občas předvádí ve stylu brouka Pytlíka - všude byli, všechno znají nejlíp.

My ženy nemáme pocit, že jsme chytřejší než navigace a že je potupné zeptat se v supermarketu, kde mají aviváž, nedej bůh ptát se v cizím městě na cestu! Co je na tom, přiznat, že něco nevím? Že na něco nestačím? Když vím, že mám obě ruce levé, zavolám si na přidělání nového zrcadla řemeslníka a neberu to jako degradaci.

6. Nejsme ješitné

Proč ženy netrpí pocity, že jsou nejlepší, nejchytřejší, nejvtipnější...? Chybí jim k tomu ego. Superego. To totiž muži dostali do vínku v takovém množství, že na nás už ho mnoho nezbylo. A tak potřebují neustále chválit a obdivovat.

Vy za to, že při cestě z práce nakoupíte, uvaříte, uklidíte, sbalíte děti na školu v přírodě, ovace nečekáte, muž, když po třech urgencích konečně dotáhne kapající kohoutek, pochvalu slyšet chce. A svůj záslužný čin vám bude připomínat ještě napřesrok nad štědrovečerní večeří.

Některé ženy s touhle mužskou vlastností umí skvěle manipulovat - pochlebují a chlap dělá, co ony chtějí, jiné na to nemají náladu a je jim to z duše protivné. Ženy jsou zvyklé spolu kooperovat, ne soutěžit a předhánět se ve výkonech. Dokáží ocenit, v čem je lepší ta a v čem zase jiná, a jednotlivé klady spojit. Muži se budou předhánět v sólo výkonech, takže výsledek někdy vyjde vniveč.

7. Zvládáme víc věcí najednou

Tuhle vlastnost jsme si přinesly z pravěké jeskyně. Tolik zpopularizovaná teorie tvrdí, že muži jsou lovci, tudíž zvládají soustředit se jen na jednu věc. Ženy byly sběračky, staraly se o děti, oheň a ještě vyrážely sbírat plody.

Díky tomu zvládáme telefonovat, přitom psát e-mail a ještě si ořezat tužku, stejně tak je nám mozek schopný jet na víc frontách: při poradě si poznamenáváme úkoly a vedle toho plánujeme nákup na večeři a po esemeskách navigujeme děti na kroužky po škole. V tomhle prostě muže trumfneme levou zadní.

8. Ženskost

Jsou ženy, které se stylizují chováním i vizáží do chlapů. To je jeden extrém. Ale ženskost není ani to, že vám z výstřihu skoro vypadávají ňadra a minisukně připomíná rozměrem bederní roušku. Ženskost vychází z vašeho dobrého vkusu a chování a dodává vám auru výjimečnosti.

"Každá žena by si měla uchovávat křehkost, vlídnost, citlivost a starostlivost... A měla by umět šikovně využívat ženské zbraně," tvrdí Vlaďka, jedenatřicetiletá maminka dvou dětí z Prahy.

Svou zkušenost s obrácenými rolemi popsala i slovenská herečka Zuzana Fialová. "Potřebuju chlapa, abych mohla být ženou. Chvíli jsem bez něj byla a v některých věcech jsem musela být mužem, musím přiznat, že se mi to nijak zvlášť nelíbilo. Někdy jsem musela být hrozně věcná, praktická a už jsem si přestala být sama sobě zábavná, neměla jsem čas být rozkošná. Vadila mi ta věcnost, to mě nenaplňovalo."

9. Nejsme agresivní

Přiznávám, ženy jsou hašteřivé, umí vybouchnout, ale viděla jste někdy nějakou, která ve vzteku švihne mobilem o zeď nebo rozkope odpadkový koš? Případně vyzve v hádce kamarádku, že si to vyřídí ručně venku? Muži mají potřebu se stále s někým poměřovat, když ne rovnou fyzicky, tak aspoň slovně na fotbale nebo za volantem.

10. Netrpíme rýmičkou

Byť jsme tělesnou konstitucí drobnější, z nějakého "záhadného" důvodu fungujeme i ve chvílích, kdy máme teplotu, teče nám z nosu, bolí nás v krku a v hlavě máme partu permoníků, která se snaží dohnat pětiletku. Muž v tu samou chvíli očekává příchod smrti, vyžaduje veškerou pozornost a soucit. Příroda asi dobře věděla, proč možnost rodit dala nám...

Rovnoprávnost je třeba podporovat, ale rozhodně neznamená, že ženy v jejím rámci přeberou chování a charakter vlastní doteď mužům a ty ženské zapudí. To by totiž za pár let mohl být svět plný mužatek s ostrými lokty a nejistých zženštělých mužů, z kterých se skutečně stanou jen ony chodící spermobanky.