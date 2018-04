Nemám orgasmus. Jsem kvůli tomu frigidní? Ne, ujišťuje psycholožka

Vědci vysvětlují frigiditu nedostatkem přirozeného citu pro sex. Je podle vás frigidita mýtus, který vynalezli muži?

Označení frigidita už odborníci ani nepoužívají. Pro někoho to totiž znamená, že žena nemůže dosáhnout orgasmus, pro dalšího, že u sexuálních aktivit není dostatečně aktivní. Může tak být označovaná i žena, která nepociťuje dostatečnou sexuální touhu.

Takže jde o výmysl?

Nikde není jasně definováno, co to frigidita vlastně je. Muži toto označení začali hojně zneužívat, jako pejorativní označení pro sexuální partnerku, se kterou v nějakém smyslu nejsou spokojeni.

Je statisticky podchyceno, kolik žen skutečně nezažilo orgasmus?

Různé studie v různých zemích, které se dělaly od roku 1993 po současnost, mluví o ženské anorgazmii v populaci mezi 5-15 procenty. U nás výsledky pravidelných pětiletých reprezentativních výzkumů od roku 1993 uvádí stálých osm procent.

Po pohlavním styku podle Freudova žáka Alfreda Adlera zůstává neuspokojeno až 80 procent žen, neprožily totiž orgasmus. Tvrdil to alespoň v roce 1913. Mohl se zmýlit i proto, že muži již nejsou takoví sexuální ignoranti jako před sto lety?

Kdybychom se bavili o tom, zda nastalo nějaké zlepšení v sexuální oblasti u mužů a žen v posledních letech a případně čím to bylo způsobeno, tak je nutné připomenout objevení hormonální antikoncepce, vynalezení farmak na podporu mužské erekce a v neposlední řadě odtabuizování sexuality jako takové.

Jak byste popsala orgasmus? Něco jako současné vyvrcholení smyslných pocitů a tělesného požitku?

Krátkým popisem tohoto velmi složitého jevu dochází k pro mě nepřípustným zjednodušením. Sama jsem se snažila získat odpověď na tuto otázku u 280 slovenských a českých žen. Každá popsala zážitek osobitým způsobem. Orgasmus může být vnímán jako mystický okamžik nebo taky jako dřina.

Více o studii na www.sex-centrum.cz. K jakému závěru jste dospěla?

Vznikly mi čtyři kategorie. Orgasmus jako extatický zážitek (42 %), orgasmus jako něco příjemného, ale bez výrazného emočního náboje (22 %), orgasmus vnímaný jako převážně tělesný zážitek (20 %) a orgasmus jako harmonie mezi mužem a ženou (16 %).

Mohou být poruchy orgasmu psychického charakteru?

Pochopitelně, mezi typické faktory patří narušené rodinné vztahy, nesprávná sexuální informovanost, dřívější traumatické sexuální zkušenosti či nejistota sexuální role.

Třeba i špatné zkušenosti?

Jistě, události které mají souvislost se začátkem sexuální dysfunkce. Klasikou je porod, vztahové neshody, nereálná očekávaní, dysfunkce partnera.

Co konkrétně škodí vnímání sexuality?

Často se informuje o pornu, nevěrách, vaginálních orgasmech nebo orgasmech obecně velmi povrchním a technickým způsobem. Tím je narušena křehká intimita a otupována lidská psychika. Působí to spíš stigmatizačně. Ženy pak mohou mít pocit, že nejsou dost dobré, že nedosahují podobných výkonů jako "většina" a dostávají se do kolotoče stálé nespokojenosti.

Není to ale spíš chyba muže, pokud nemá žena během sexu tak smyslné pocity či silné vzrušení, aby dosáhla orgasmus?

Při pohlavním styku jsou v tom vždycky dva. Spolu také nesou za průběh této aktivity stejnou odpovědnost. Někdy se ale může stát, že ani při největší snaze obou z páru se ženě s daným partnerem orgasmus nepodaří dosáhnout. Ne každý s každým si po sexuální stránce musí vyhovovat.

Některé problémy prý odezní samy od sebe, jiné ne... Čím to?

Dlouhodobý problém vysvětlujeme strachem ze ztráty sebekontroly, spokojenosti sama se sebou, úzkostí, pocity viny, snížením nebo ztrátou atraktivity mezi partnery. Někdy je na vině třeba prostě slabá komunikace mezi milenci, či dokonce sexuální mýty.

Odrážejí se v psychice i fyzické příčiny?

Bezpochyby ano. Často je to důsledek nepříjemných pocitů souvisejících s nemocí, třeba při diabetes nebo onkologickém onemocnění...

Dají se léčit a jak?

Léčba by měla být komplexní a odvíjet se od příčiny. Psycholog může zvolit i individuální nebo párovou terapii, která se svým obsahem netýká už jenom sexuální oblasti.

Stále častěji je patrná snaha ovlivňovat ženské sexuální fungování farmakologicky...

Farmakologické firmy vyvíjí značné úsilí, aby přišly s něčím tak účinným pro ženy, jako je Viagra pro muže. Pravdou však je, že v současné době neexistuje žádný lék, který by dovedl orgasmus u ženy vyvolat.

Některé ženy sice netrpí anorgazmií, ale právě naopak...

Dosahují orgasmus zase až velmi lehce. Není to žádná výhoda. I to psychice škodí. Stydí se zato, jsou z toho unavené. Navíc, v mnoha životních aktivitách jsou omezené.

Jak se dá navodit u ženy erotická nálada?

Většině žen napomáhá, když v den plánovaných společných sexuálních aktivit má s partnerem spojený příjemný pozitivní emoční zážitek. To může být téměř cokoli. Klidně návštěva kina, divadla, obyčejné posezení doma. Pozor ale na téma konverzace! Věčné stěžování si, které je nám vlastní, pozitivní emoční zážitek nevyvolá.

Jaký je psychický rozdíl mezi autoerotikou a sexem s mužem?

Partnerský sex je víc prožitkovou záležitostí a u masturbace se jedná hlavně o uvolnění sexuálního napětí. Většina žen z mého průzkumového vzorku zkušenost s masturbací mělo. Čtvrtina z nich považovala orgasmus při onanii za silnější než při partnerském dráždění. To mohlo být způsobeno výběrem nevhodného partnera nebo neschopností partnerky sdělit partnerovi, co by se jí líbilo. Důvodem může také být, že ženy mají často svojí první sexuální zkušenost právě z masturbačních aktivit. Prostě si zvykly na určitý specifický druh sexuálního dráždění, který pak nejsou schopné změnit, nebo zkrátka změnu nechtějí.

Sex bez orgasmu může prý způsobovat deprese či sexuální podrážděnost …

Je to opravdu tak. Čímž se dostáváme znovu na začátek, k definici anorgazmie. V odborné společnosti se může nazývat jako "dysfunkční orgasmus" nebo "poruchy ženského orgasmu". Neříká se nic o tom, že žena musí dosahovat orgasmus za každou cenu, nebo jak často by ho měla mít. Moderní odborníci považují anorgazmii za poruchu, nebo nemoc v případě, když se žena začne v souvislosti s orgasmem cítit nespokojená. To se může jevit jako podrážděnost nebo přeroste do deprese. Naopak žena, která většinou anebo vůbec orgasmus nedosahuje, žádnou frustraci nepociťuje a je se svým životem spokojená, nemá důvod se léčit.

Jak byste popsala svůj orgasmus? celkem hlasů: 1387