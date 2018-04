Nelez mu do misky a další psí pravidla, která by měly vaše děti znát

Co by děti neměly dělat v přítomnosti psa podle kynoložky Vladimíry Tiché brát mu hračky a sahat do jídla

objímat cizí psy kolem krku - pes to může vyhodnotit jako snahu o dominanci a může se bránit

hrozit psovi klackem a dráždit psy za plotem, protože jednou ten pes za plotem být nemusí

cizího a samotného psa odhánět rukama, utíkat před ním a křičet

sahat na psa bez souhlasu majitele, zvlášť na psa někde uvázaného

omezit prudké, nekoordinované pohyby, jichž se i jinak bezproblémový pes občas poleká

i když si hrají se štěnětem, musí počítat s tím, že má ostré zoubky, které mohou poranit

dospělí by pak měli dětem vysvětlit, že pes není hračka, ale živý tvor cítící bolest, před níž se může bránit