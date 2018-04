Nejzajímavější ženy: stále Kateřina, Tereza a Livia (třetí týden ankety)

Průběžné výsledky 3. týdne 1. Kateřina Neumannová

2. Tereza Maxová

3. Livia Klausová

4. Vendula Svobodová

5. Marta Kubišová

6. Madelaine Albright

7. Blanka Říhová

8. Hana Hegerová

9. Jaroslava Moserová

10. Olga Sommerová

Když se v loňském roce volil v České televizi Největší Čech, byla v první desítce jenom jedna žena. Jenom jedna Božena Němcová za všechny odvážné, chytré, originální a průkopnické ženy v historii našeho národa. Trochu málo, nemyslíte?

Taky věříte, stejně jako my, že jenom mezi současnými Češkami se najde minimálně padesát žen, které by si zasloužily obdiv a větší publicitu? Že to, že některé z nich nevídáme na prvních stránkách našich novin, není proto, že by neexistovaly, ale proto, že jenom nejsou tolik vidět. Proto vyhlašujeme anketu o 50 nejzajímavějších českých žen. Ne nejkrásnějších, ne nejchytřejších, ale nejzajímavějších. Ne nejkrásnějších, ne nejchytřejších, ale nejzajímavějších.



Do půlnoci 30.3 můžete společně s námi zvolili ženy, které ve vaších očích hodně dokázaly, upozornili nás na jedinečné ženy, které obdivujete za jejich názory, přístup k životu, odvážné skutky nebo originální činy.

A protože je těžké uvést jen jednu, vyberte tři současné, žijící Češky, které považujete za nejzajímavější. Seřaďte je podle pořadí a uveďte důvod, proč jste vybrali právě je - hlasujte zde.