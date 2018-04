Nejvyšší teenager světa měří 231 centimetrů, trpí kvůli tomu bolestmi

„Už když chodil do školky, byl vyšší než ostatní děti. Vypadal díky tomu mnohem starší a některé maminky mi nevěřily, že je stejně starý jako jejich děti. Myslely si, že je to jen zaostalý školák,“ sdělila Brocova matka.

„Má genetickou poruchu, která extrémní růst způsobuje. Na světě prý není nic, co by růst zastavilo. Obávám se, že to nikdy neskončí. Bude růst pořád,“ pokračovala.

Brocovi byl diagnostikován Sotosův syndrom, což je vzácné geneticky podmíněné vrozené onemocnění, které postihuje přibližně jedno z 10 až 15 tisíc narozených dětí. Je to jedna z mnoha forem gigantismu, což je označení pro nadměrnou velikost těla. Ale v 99% případů není růst tak extrémní.

Příčinou je mutace genu, který se podílí na normálním vzrůstu. Mutace vzniká nejčastěji nově, ale někdy může být přenesena i od stejně postiženého rodiče.

S Brocovou nemocí se pojí nepříjemnosti jako velké riziko infarktu, poruchy učení, roztěkanost a nadměrné zakřivení páteře. Broc se navíc ještě narodil pouze s jednou ledvinou, takže nesmí brát léky na bolest, ačkoli denně trpí bolestmi zad. Velkou část dne tak kvůli tomu prospí.

„Je těžké se s těmi bolestmi poprat. Víte, někdy je to vážně nesnesitelné. Moc to bolí a občas si říkám, že už to nezvládnu. Moc bych si přál, aby lékaři přišli na něco, co by moji bolest mohlo zmírnit,“ sdělil Broc.

Chlapec už navštívil mnoho zdravotnických zařízení, kde ho zkoumali a kde se snažili vymyslet nějaký způsob, jak ho bolestí zbavit, ale marně. Broc má navíc i ADHD poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou a velmi často se rozčiluje. Někdy prý dokáže udělat i díru do zdi a může si vážně ublížit. „Když nebude dostávat správnou medikaci, kterou by opravdu potřeboval, může nastat velký problém,“ doplnil jeho ošetřující lékař, ke kterému chlapec chodí na terapie.

„Já jen doufám, že všechno bude dobré, jednou si najdu normální práci a budu bydlet sám a budu mít rodinu. Chci mít jen normální život a být spokojený. Netoužím po ničem výjimečném,“ dodala Broc.