Nejúspěšnější české videoblogerky natáčejí tipy na líčení i videa z cest

Teri Blitzen

Jestli vám její jméno nic moc neříká, zeptejte se kterékoli puberťačky – bude vědět. Středoškolačka Tereza Hodanová patří mezi nejúspěšnější české vlogery vůbec. Na Facebooku má 123 tisíc fanoušků, na YouTube přes dvě stě tisíc odběratelů a její videa mívají běžně přes půl milionu zhlédnutí. Na české poměry slušná čísla. Teri točí mimo jiné o cestování, o módě či líčení a občas přizve i své přátele.



Gabrielle Hecl

Nejlepší kamarádce Teri Blitzen je sedmnáct a studuje v Praze na konzervatoři. Své zkušenosti s herectvím využívá i při natáčení videí, která označuje jako lifestylová. Věnuje se taky zpěvu – vlog její blog cover verze písničky All I Want má na YouTube téměř půl milionu zhlédnutí a společně s Teri, rapperem Johnym Machette a hercem Zdeňkem Piškulou tvoří čtveřici, která si říká FameTeam.

PetraLovelyHair

Petra Vančurová platí mezi českými vlogery za veteránku, na YouTube už svá videa sdílí čtvrtým rokem. Zaměřuje se hlavně na kosmetiku a líčení, dokonce vlastní e-shop s pomůckami pro vizážisty, ale nebrání se ani dalším tématům: módě, cestování, zdraví nebo životnímu stylu. Mezi její nejsledovanější patří videa z nákupů (takzvané „hauly“) a s recenzemi výrobků.

GetTheLouk

I Lucie Dejmková, která si říká Lou, se věnuje především kosmetice. Jde na to podobně jako její zahraniční kolegyně typu Michelle Phanové nebo dua Pixiwoo – úspěch mají její návody na líčení podle celebrit, tipy na nákupy i recenze produktů, které do světa pouští pod názvem „Objevy a přešlapy“. Videa na svém osobním blogu doplňuje fotkami i tipy na to, jak vlogovat.

Stylewithme

Míša je středoškolačka z Varnsdorfu, která se s fanoušky na YouTube dělí o tipy na nákupy a styling, líčení, ale i zdravé vaření nebo třeba výrobu dekorací. Její srdcovou záležitostí zůstává móda, s oblékáním radila i čtenářkám OnaDnes.cz a nyní společně s Markétou Polákovou z blogu Makyna016 připravuje pořad Zápisník na TV Óčko.

Makyna016

Mladičká Markéta pochází z libereckého kraje a na svém vlogu sdílí hlavně zážitky ze života, z cest i z pobytů v zahraničí – viz názvy videí jako „2 měsíce v Americe“ nebo „Zkouším americké sladkosti“. Nechybí ani recepty, recenze produktů a tipy na líčení nebo na to, jak bojovat s akné.

Shopaholic Nicol

Nikola Čechová na svém kanálu na YouTube nabízí směsici módy, líčení, tipů na cesty nebo na výrobu svých oblíbených květinových čelenek, haulů a videí podle určitého zadání. Třeba „50 náhodných faktů o mně“ nebo „Challenge aneb Shopaholička na Vltavě“ (v řece se skutečně vykoupala na přání svých fanoušků).