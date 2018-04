Nejstarší dochované valentýnce je 530 let

Nejstarší dochovaná valentýnka, která je uložena v Britské knihovně v Londýně, je vlastně milostný dopis, který 14. února 1477 zaslala jistá Margery Brewsová svému snoubenci Johnu Pastonovi. Svěřuje se v něm, že již požádala svou matku, aby se u otce přimluvila za větší věno. "Jestliže mě však miluješ, a já vpravdě věřím, že ano, pak mě kvůli tomu neopustíš," píše Margery pro případ, že by si otec postavil hlavu.



Její city k Johnovi jsou přitom tak silné, že i kdyby neměl ani polovinu jmění, než má nyní, stejně by ho neopustila. První pergamenové "valentýnky" se údajně objevily už v 10. století a podle některých výkladů to byly první pohlednice s blahopřáním v historii.

Valentýnka pro hloupé úředníky

Občas se však pod romantickou obálkou skrývalo docela prozaické varování pro každého muže - kresba utrápeného otce s vřeštícím nemluvnětem v náručí. V polovině 19.století zase přišlo do módy zasílat přáníčka nemilovaným lidem, což mnohde přetrvalo dodnes v podobě pohlednic, ukazujících řezníky prodávající staré maso, prodavače šidící na váze či hloupé úředníky.

Současná tradice velí, aby na svatého Valentýna každý obdaroval milou osobu květinou, drobným dárkem, sladkostí či valentýnkou. Valentýnkou se mnozí připomínají těm, které mají rádi, ale i těm, po jejichž lásce touží. Valentýn je údajně hned po Vánocích nejslavnějším svátkem po celém světě. Během jediného dne změní svého adresáta přes miliardu přáníček.