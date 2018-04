Nejmocnější ženy: jak političky a moderátorky stále více ovlivňují svět

Politické tanečky nejen pro chlapečky

V první desítce najdete tři političky, tři byznysmenky a čtyři představitelky médií. Začneme třeba dámami z politického světa.

Vloni čtyřicátá, letos první. Michelle Obama je rozhodně skokankou roku. V roli "first lady" je to první Afroameričanka vůbec a podle tvůrců seznamu nejmocnějších žen změnila doslova i v přeneseném smyslu tvář této zvláštní funkce. Původním povoláním právnička a naposledy ředitelka nemocnice se zajímá o mladé a za svůj úkol si vzala propagaci zdravého životního stylu, jídla i sportu. Rozběhla kampaň s názvem Let´s Move! (Pojďme se hýbat), která pomáhá bojovat s epidemií dětské obezity.

Druhou politickou osobností na seznamu je německá kancléřka Angela Merkel, jejíž moc je mnohem viditelnější, nicméně zákony popularity nahrávají spíše atraktivní a pestré Michelle.

Třetí příčku obsadila Hillary Clinton. O té ví každý skoro všechno. Jako bychom byli u toho, když jí byl manžel nevěrný a ona mu odpustila. Z původně spíše vysmívané první dámy typu buldozer se stala výkonná politička, která má před sebou tolik práce, že jí manžel na odpočinku jistě nezávidí.

Jak to vidí zahraniční komentátor Milan Vodička: "Zcela natvrdo: Michelle Obama jednoduše není nejmocnější žena světa. Nevěřte představě, že před spaním šimrá manžela dlouhými nehty na břiše a říká: "Barry, sweetheart, myslím, že jestli nezměníš naši politiku vůči Súdánu, začne mě hned bolet hlava!" Tak to funguje jen v hollywoodské komedii. Prezidentské manželky mají samozřejmě vliv (třeba Nancy Reagan), ale pryč jsou časy, kdy paní Wilson po mrtvici svého manžela v roce 1919 řídila vládu a určovala agendu, když nemocného úplně odřízla od kabinetu. Druhá věc je, že Michelle Obama odvádí dobrou práci například při tažení proti dětské obezitě a podobně. Ale to z ní nedělá nejmocnější ženu světa.

Druhé místo Angely Merkel je nezasloužené. Měla být první. A ne náhodou v předchozích ročnících žebříčku taky první byla. Vede čtvrtou nejsilnější ekonomiku světa a stojí v čele nejdůležitější evropské země. Jestliže na Americe záleží, jak se bude točit svět, na ní je, jak se bude otáčet Evropa. Má v rukou budoucnost eura, ale i Evropské unie, protože Německo je jejím motorem. A protože Evropa hraje i přes řeči o úpadku pořád ve světě mimořádnou roli, má ji i ona.

Hillary Clinton si své třetí místo mezi političkami zaslouží. Ne že by přímo dělala celou zahraniční politiku Ameriky, to je věc Bílého domu a širšího týmu, ale ona má přitom rozhodně obrovské slovo. A hlavně: ministryně zahraničí USA je pro svět téměř vždy Amerikou s celou její váhou, vlivem, hamburgerově-hollywoodským kouzlem a mocí včetně námořní pěchoty a raket."

Showbyznys je pořád show, ale hlavně byznys

"Snažím se právě změnit z impulzivního Snaž žrouta, který uspokojuje své city jídlem, žrouta na člověka, který se s nimi dokáže vyrovnat normálně. Nechci všechno řešit návštěvou lednice," napsala moderátorka a podnikatelka Oprah Winfrey ve svém časopise "O" letos v září. Krásný důkaz faktu, že ani třetí nejmocnější žena není povznesená nad problémy, které máme občas všechny.

Oprah je nejúspěšnější mediální podnikatelka na světě, vydělává miliardy dolarů a chystá start své vlastní televize OWN - Oprah Winfrey Network. Navíc by měla v celé této anketě získat titul Matka pavoučice. Kdybyste totiž graficky znázornili provázanost většiny žen z forbesovského seznamu, zjistili byste, že nitky se sbíhají doprostřed, kde trůní Oprah Winfrey.

Pracovně nebo osobně se zná a stýká nejen s americkou první dámou, Serenou Williams, Annou Wintour a Madonnou, ale i s finanční poradkyní Suze Orman, šéfkou Xeroxu Ursulou Burns a moderátorkou Rachael Ray. A ty se zase dál znají s ostatními, takže od jakékoliv členky "mocné stovky" byste se po spojnicích vztahů dostali k jiné z nich.

Další dvě z celebrit na seznamu mocných jsou zpěvačky: Lady Gaga prý jenom napodobuje Madonnu a jakožto extravagantní senzace dlouho nevydrží. Možná - ale čeká se, že její světové turné skončí v příštím roce hrubým ziskem 200 milionů dolarů a v budoucích letech ji ze žebříčku mocných žen vyřadí jedině případné potvrzení drbů, že je ve skutečnosti muž.

Beyoncé Knowles je kromě zpívání i šikovná podnikatelka, se svou matkou vlastní společnost Deréon Fashions. Jenom za loňský rok vydělala 80 milionů dolarů.

Na samém konci mocné desítky se umístila moderátorka Ellen DeGeneres. Už osm let běží její vtipná televizní show, ověnčená pěti cenami Emmy. V roce 1997 otevřeně přiznala svou homosexualitu a před dvěma lety se provdala za herečku Portii de Rossi (známou jako Nell ze seriálu Ally McBealová). Kde to jde, tam se zastává práv gayů a leseb. Letos v březnu třeba věnovala 30 tisíc dolarů na stipendium pro studentku z Mississippi, které škola zakázala zúčastnit se maturitního plesu s partnerkou.

Jak to vidí kulturní redaktorka Jana Ciglerová: "Říká se, že cokoliv si Oprah Winfrey usmyslí, to se stane. Když se v prezidentských volbách v roce 2008 rozhodla pro Baracka Obamu, příznivkyně Hillary Clinton věděly, že to jejich kandidátka těžko překoná. Vliv Beyoncé a Lady Gaga zase neradno podceňovat v mladší věkové kategorii, zato Ellen DeGeneres je svojí nenuceností a sympatičností schopná donutit tancovat i ty, kdo to vůbec neumí. Když ve své show roztančila Baracka Obamu, získala mu spoustu hlasů svých divaček."

Je libo Pepsi? Sušenku? Bankovní účet?

Trojice žen ze světa obchodu, která se umístila v první desítce mocných, skutečně pokrývá - velmi zjednodušeně řečeno - základní lidské potřeby. Tedy jídlo, pití a peníze. V tomto pořadí se velké šéfky i umístily.

Celkově druhá je Irene Rosenfeld, šéfka potravinářského koncernu Kraft Foods. Z ekonomické krize hrůzu nemá, protože její firma vyrábí jídla, která se konzumují doma (mražené pizzy, instantní makarony, limonádu v prášku a podobně). A protože Američané nemají na restaurace, mnou si v Kraft Foods ruce.

Čtyři místa za Irene následuje šéfka PepsiCo, Indra Nooyi. U výrobce populární limonády pracuje tato matka dvou dcer od roku 1994 a už tři roky tam sedí na nejvyšší židli. Proslavila se tím, že dokázala v bitvě s Coca-Colou obsadit důležitá místa. Uzavřela smlouvy na dodávku nápojů do řetězců KFC, Pizza Hut a Taco Bell nejdřív v Americe, pak po celém světě.

Poslední ze tří obchodnic svou kariéru začínala jako učitelka latiny. Pak nastoupila do banky jako řadová úřednice za přepážku, ale brzy ji začali povyšovat. Ve třiceti porodila Gail Kelly první dceru, vystudovala MBA a pak přivedla na svět trojčata. Stala se šéfkou George Bank, když tehdejšího šéfa sklátil infarkt. Kelly zlepšila výsledky a zisk natolik, že hodnota banky vzrostla za krátkou dobu o tři miliardy dolarů. Před dvěma lety přešla do Westpac a George Bank koupila pod jednu střechu.

Jak to vidí redaktorka zahraničí Kateřina Koubová: "Ženy oceňované v byznysu nemají své funkce jenom vysezené. Prosadily se v mužském světě vysokých odměn a obratů šikovným manévrem nebo výdrží. Buď se dokázaly postavit světovým autoritám (šéfka Kraft Foods, která vzdorem vyhrála nad nejslavnějším investorem Warenem Buffetem), nebo vytáhly své firmy z nouze, ačkoliv doma se staraly o čtyři děti (australská bankéřka Gail Kelly)."