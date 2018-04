Nejlepší recepty na vánoční cukroví od našich čtenářů

Čtěte také:

Citronové tyčinky (tip redakce)

* 120 g másla * 120 g polohrubé mouky * 1 žloutek * 1 polévková lžíce mléka * citronová šťáva a kůra z půlky citronu

Poleva:

* 1 bílek * 150 g moučkového cukru

1. Zpracujeme těsto z másla, mouky, žloutku, mléka, citronové šťávy a kůry a dáme vychladit. Mezitím umícháme polevu z bílku a moučkového cukru.

2. Z těsta vyválíme plát asi 5 mm silný, zarovnáme rádýlkem, potřeme polevou. Rádýlkem nakrájíme na tyčinky a s pomocí nože nakládáme na plech vyložený pečicím papírem.

3. Pečeme v mírně zahřáté troubě na 110 °C asi 15 až 20 minut. Uložíme v chladu.

Tip

Citronové tyčinky si raději připravte z dvojité dávky, i tak určitě z talíře s cukrovím zmizí jako první.

Recept zaslala Marie Pužejová, Mariánské Lázně

Hrozinkové jing-jang

* 50 g hladké mouky * 120 g moučkového cukru * 70 g hrozinek * 140 g ořechů (mandlí) * 2 žloutky * koření (skořice, hřebíček, nové koření) * čokoládová a citronová poleva na ozdobu

Ořechy umeleme najemno. Hrozinky pomeleme na masovém strojku nebo nadrobno nakrájíme. Přidáme mouku, cukr, žloutky, koření a zpracujeme těsto. Vyválíme ho na 5 mm silný plát a vykrajujeme kolečka, která klademe na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme při teplotě 150 °C asi 15 minut. Poléváme čokoládovou a citronovou (bílou) polevou.

Recept zaslala Mirka Rošková, Brno

Datlové pusinky

* 280 g moučkového cukru * 50 g nakrájených lískových ořechů * 50 g nakrájených vlašských ořechů * 50 g nakrájených mandlí * 100 g na nudličky nakrájených datlí * 4 bílky * šťáva z 1 citronu

Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Poté sníh přendáme do vodní lázně, přidáme cukr a šleháme dohladka. Do vychladlé hmoty vmícháme ořechy, mandle, datle a citronovou šťávu. Vše řádně promícháme a na plech tvoříme pusinky, které pečeme (přesněji sušíme) v předem vyhřáté troubě na 110 °C asi 1 hodinu.

Recept zaslala Vlasta Müllerová, Jemnice

Tvarohovo-jablečné mušličky

* 250 g měkkého tvarohu * 200 g hery * 250 až 300 g polohrubé mouky * špetka soli * moučkový cukr a skořice na obalení

Náplň č.1:

* 300 g strouhaných jablek * hrozinky * strouhané vlašské ořechy

Náplň č. 2:

* 1 měkký tvaroh * 1 žloutek * vanilkový pudink rozpuštěný v trošce mléka * vanilkový cukr a moučkový cukr s vanilkou na obalení

1. Z tvarohu, tuku, mouky a soli připravíme těsto a necháme odstát asi půl hodiny. Těsto by mělo být krásně vláčné. Vyválíme ho válečkem na plát silný asi 3 mm a vykrajujeme kolečka s průměrem cca 6 cm.

2. Připravíme si náplň – z nahrubo nastrouhaných jablek vymačkáme přebytečnou šťávu a promícháme s hrozinkami a na drobno sekanými ořechy. Tvarohovou náplň připravíme tak, že smícháme žloutek s vanilkovým cukrem, tvaroh a pudinkový prášek rozpuštěný v mléce. Vše důkladně umixujeme.

3. Do středu kolečka dáme trochu náplně, přehneme a okraje dobře stlačíme. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C asi 15 minut dorůžova. Ještě horké obalujeme v moučkovém cukru smíchaném se skořicí, případně vanilkou a necháme vychladnout.

Recept zaslal Petr Barták, Děčín

Hrozinkové kuličky

* 100 g piškotů * 50 g hrozinek * rum * 50 g vlašských ořechů * 50 g mandlí * 1 polévková lžíce medu * 150 g ztuženého tuku * 50 g strouhaného kokosu * 2 polévkové lžíce kakaa * 50 g moučkového cukru * 1 vanilkový cukr, kokos a mandle na ozdobu

Smícháme rozdrcené piškoty s hrozinkami namočenými v rumu a rozsekanými nadrobno. Oříšky a mandle nakrájíme, přidáme lžíci medu, ztužený tuk, kokos, kakao, moučkový a vanilkový cukr. Vše promícháme a necháme odležet. Lžičkou vykrájíme kousky a vymodelujeme kuličky. Obalujeme v kokosu a zdobíme mandličkou. Necháme uležet v chladu.

Recept zaslala Petra Hřebejková, Písek

Vločkové cukroví

* 200 g hladké mouky * 120 g moučkového cukru * 1 vanilkový cukr * 150 g ovesných vloček * 1/2 prášku do pečiva * 3 polévkové lžíce mléka * 1 celé vejce * 120 g másla * citronová kůra

Vločky nejprve opražíme na másle, necháme zchladnout. Smícháme mouku, cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva, přidáme vločky, máslo, citronovou kůru, a mléko s rozšlehaným vajíčkem. Zpracujeme těsto, vyválíme na 7 až 10 mm silný plát a vykrajujeme kolečka. Klademe na plech a můžeme potřít bílkem. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 170 °C asi 20 minut. Necháme vychladnout.

Recept zaslala Kristýna Maulenová, Karlovy Vary

Hrozinkové špičky

* 100 g hrozinek * rum * 100 g mletých lískových ořechů * 100 g mletých mandlí * 100 g másla * 100 g moučkového cukru * 1 balíček vanilkového cukru * kakao na zabarvení * 1 balíček piškotů * marmeláda * čokoládová poleva

Hrozinky namočíme na 24 hodin do rumu. Spaříme mandle, oloupeme a necháme osušit. Pomeleme je společně s ořechy. Utřeme máslo s cukrem a vanilkovým cukrem, přidáme mleté mandle a lískové ořechy, kakao a hrozinky. Když je těsto husté, zředíme ho rumem a necháme trochu ztuhnout v chladu. Z vychladlé hmoty tvarujeme špičky. Na piškot kápneme marmeládu a přilepíme špičku, necháme ztuhnout a nakonec je namáčíme do čokoládové polevy.

Recept zaslala Hana Mazancová, Praha

Fíkové bonbóny

* 1 žloutek * 80 g moučkového cukru * 60 g mletých lískových ořechů * 60 g sekaných fíků * 10-15 loupaných mandlí * čokoládová poleva

V misce umícháme žloutek s cukrem, přidáme mleté lískové ořechy a sekané fíky. Těsto vyválíme na pocukrovaném papíře na 5 mm silnou placku, ze které formičkou vypícháme malé oválky. Na každý přilepíme mandli, jejíž širší konec namočíme do čokoládové polevy a necháme vychladnout.

Recepty zaslala Jana Berková, Nová Role

Žloutkové kuličky

* 4 vařené žloutky * 80 g másla * 240 g moučkového cukru * 2 polévkové lžíce rumu (nebo dle chuti) * 150-200 g strouhaného kokosu * spařené oloupané mandle (nemusí být)

Máslo s cukrem utřeme a přidáme dobře prolisované, na kaši rozmělněné žloutky, vmícháme rum a kokos. Z hmoty vytvarujeme kuličky, doprostřed může přijít mandle, a obalujeme v kokosu. Vkládáme do papírových košíčků a necháme v chladu.

Recept zaslala Iva Borová, Šenov

Skořicové rohlíčky (dia)

* 12 polévkových lžic hladké mouky * 1 polévková lžíce moučkového cukru (nebo sladidla SWEET 2000) * 125 g hery * 1/2 balíčku prášku do pečiva * 5 polévkových lžic strouhaných vlašských ořechů * 50 g moučkového cukru (nebo sladidla Clara) * 1 kávová lžička mleté skořice na posypání

Na válu vypracujeme těsto z mouky, cukru, hery, prášku do pečiva a strouhaných ořechů. Zabalíme do fólie a necháme asi hodinu v chladnu. Pak těsto rozválíme na 5 mm silný plát, vykrájíme rohlíčky a pečeme je na plechu vyloženém pečicím papírem v předehřáté troubě na 180 °C 7 až 10 minut. Upečené horké rohlíčky obalujeme ve směsi cukru (sladidla) a mleté skořice. Uložíme do chladu.

Recept zaslala Hana Slatinská, Třebíč