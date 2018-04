Nejlepší partie v Česku: Langerová + Vašut

Chtěli byste je za partnera? Hlasujte ZDE

V Česku začal svatební boom. Svatební šaty se v půjčovnách zamlouvají měsíce předem, na radnicích se vedou pořadníky, snubní prsteny jsou v klenotnictvích horkým zbožím. Po letech volných svazků jsou lidé znovu ochotní se ženit a vdávat.

Na sňatečním trhu je živo. Sňateční trh je nevyhlášeným systémem směny. Nejoblíbenějšími hodnotami tu odjakživa jsou ženská krása a mužská síla. Cení se i majetek, peníze, společenské postavení, rodinné zázemí, kontakty. A taky sexuální přitažlivost, kuchařské umění, smysl pro rodinu nebo náklonnost k dětem.

Budete-li se ptát nezadaných, jaký protějšek hledají, patrně promluví o souznění duší a splynutí těl. Možná o neodolatelném úsměvu a hlubokých modrých očích. Není to vyložená lež, skutečně to tak cítí, jenže... není to celá pravda. Jejich podvědomí sebezáchovně uvažuje v jiných kategoriích: „Porodí mi krásné a zdravé děti?“ ptá se on.

„Postará se o můj finanční klid a fyzické bezpečí?“ vrtá hlavou jí. Proto se tak často stává, že si nejkrásnější dívky berou nejmocnější, ale fyzicky nijak přitažlivé muže.

Sňateční trh odráží různé společenské nálady a priority.

Po revoluci, počátkem devadesátých let, ženy oceňovaly průbojnost, podnikavost a vysoké cíle. Dívčí pokoje zaplnily fotografie Václava Havla, Jiřího Dienstbiera nebo Václava Klause. Politici na všech úrovních a začínající podnikatelé byli ozdobami večírků a na sňatečním trhu šli na dračku.

Dnes si průbojnosti a cílevědomosti cení už jen každá čtvrtá žena. Snění o chrabrých a spravedlivých politicích je také konec. A že by se některá dívka chlubila, že její vyvolený je podnikatel? Muž má být finančně zajištěn, ale představa, že se bude v práci pachtit dvanáct hodin denně, nahání případným manželkám hrůzu.

V kurzu je rodinný typ

Přes šedesát procent žen oceňuje praktičnost a smysl pro rodinu. Podle exkluzivního výzkumu agentury SC&C pro Magazín DNES ženy chtějí od muže klid a zázemí.

„Zajímavé je, že stejné hodnoty, praktičnost a smysl pro rodinný život, tentokrát hledají i muži u žen,“ zamýšlí se socioložka Jana Hamanová. „Mezi mužským a ženským pohledem není žádný statisticky významný rozdíl. Obě pohlaví hledají totéž.“

Obrat k rodinným hodnotám je vysvětlitelný jak ekonomickou stabilitou země, tak vlnou globální politické nejistoty, která se * valí Evropou i Severní Amerikou od pádu newyorských dvojčat.

„Rodina a manželství se mnohým zdají být jedinou jistotou v nestabilním světě,“ soudí psycholožka Marta Boučková. Vysvětluje tím i náhlou oblibu rodinných dovolených v rodinných hotelech, rodinné večeře, společné sportování, rybaření, zahradničení, touhu po co nejkratší pracovní době. Štěstí se dneska hledá u lidí, které máme napsané v občance a rodném listě.

„Popravdě řečeno však skutečný pocit uspokojení můžete najít vždycky nakonec jen sami u sebe,“ dodává psycholožka.

To si, zdá se, dobře uvědomují vysokoškoláci a vysokoškolačky, kteří od partnera čekají nejenom rodinný život, ale i podporu v osobním rozvoji a kariéře.

Vysokoškolačky se vzácně shodly i na ideálním partnerovi: je jím zakladatel internetového vyhledávače Seznam Ivo Lukačevič. Způsob, jakým se dobral úspěchu, je příznačný - zbohatl na svém koníčku. Podnikal, ale velmi dobře se u toho bavil. A žil. To, že v celkovém žebříčku zaujal až osmé místo, je dáno nízkým zastoupením vysokoškolaček v celkovém počtu obyvatel.

Na svém kandidátovi se shodly i ženy s nejnižším vzděláním: Jaromír Jágr. Nejmladším se líbí Milan Baroš, častý vítěz anket o muže s největším sex-appealem.

Zámky a hrady nejsou nutné

Aby o vás byl zájem, nemusíte být milionáři. Víc než dvě třetiny lidí budou spokojeny s příjmy do padesáti tisíc korun.

Jako žena budete na sňatečním trhu ceněná už s průměrným příjmem, tedy dvaceti tisíci. Nemusíte mít ani majetek, i když... třetině mužů by imponovalo, kdybyste vlastnila rodinný dům nebo auto. Chatu prodejte, oceňuje ji jen patnáct procent potenciálních ženichů. Získané peníze investujte do svého vzhledu nebo ještě spíše do pohody: kupte si kolo, brusle, rybářský prut a vyrazte na dovolenou.

Ženy by ocenily, pokud by se příjem vyvoleného pohyboval mezi dvaceti a padesáti tisíci, což vypadá racionálně. Potíž je v tom, že za „povinnou výbavu“ považuje více než polovina z nich auto a rodinný dům, což nějaký ten milionek obvykle stojí, ale jak to z platu těsně nad dvacet tisíc vykouzlit?

Vynikající zpráva na závěr: Zámky, hrady, akcie, podíly, dědictví na obou stranách genderové barikády pletou hlavu sotva deseti procentům lidí. S velkým majetkem se tedy zatím netrapte.

O kom muži sní

Na žebříčku nejlepších partií však stojí zpěvačka Aneta Langerová aMarek Vašut a tím celá logická konstrukce dostává trhliny.

Aneta je totiž typem talentované, cílevědomé dívky, jejíž život bude pravděpodobně vzrušující a plný překvapení. Stejné znaky vykazuje i druhá v pořadí, modelka Petra Němcová, a jako přes kopírák je také třetí slečna, tenistka Nicole Vaidišová. Jejich příjmy budou zcela jistě mnohokrát převyšovat český průměr. Pokusíme-li se spojit znaky, které mužům na těchto třech dívkách patrně imponují, s jejich dalšími požadavky na ideální ženu, pak je třeba konstatovat, že průměrný český ženich tedy sní o... mladé, krásné, cílevědomé, praktické rockerce, modelce nebo tenistce se smyslem pro klidný rodinný život.

A kom sní ženy?

Na prvním místě oficiálně stojí Marek Vašut, neoficiálně ho o dvě procenta předběhl Tomáš Hanák. Ten však byl diskvalifikován: je ženatý. Oba svým způsobem spojuje čtvrtý v pořadí, režisér Filip Renč. Vašut totiž ztvárnil hrdinu Renčova filmu Román pro ženy a Hanák filmu Rebelové. Znaky, které ženám imponovaly na obou filmových hrdinech, do jisté míry spojují tyto tři muže i ve skutečnosti: jsou nezávislí, originální, charizmatičtí, sarkastičtí. Profesně úspěšní, ctižádostiví a bytostně svobodní.

Před lety odjel Filip Renč na pár dní do Špindlerova Mlýna, seznámil se s pohlednou servírkou a z náhodného vztahu se narodilo dítě. Dneska se sice k dítěti zná a zabezpečuje ho, ale to je tak všechno. Představme si, že by si tu dívku tehdy vzal, měl s ní další dvě děti, kočku, psa, domek na venkově a na prázdniny by všichni jezdili do Chorvatska. Jakou šanci by pak asi měl na žebříčku obdivovaných mužů?

S nadsázkou se dá říct, že česká nevěsta hledá nebezpečného osamělého tygra, který by se rád změnil v poklidného domácího kocoura. Rodinný dům a auto vítány.

Laskavá realita

Podle psycholožky Marty Boučkové je tohle uvažování klasickou touhou po „kulaté krychli“. Někteří z nás doufají, že na takový útvar narazí už při výběru partnera, další zase touží přetesat člověka, kterého si vzali. Manželky tak dumají, jak by muž mohl přinášet mnoho peněz, aniž se hnul z domova, manželé zase přemýšlejí, jak sexuální dračice přitáhnout k domácím pracím.

Pro mnoho lidí je také jakýkoli „výběr“ synonymem slova „sázka“.

„Věří, že když si správně vyberou, obrazně řečeno vsadí na správného koně, mají nadosmrti vystaráno,“ říká psycholožka Boučková. „Zapomenou se zamyslet, jak si vlastně manželství představují a čím chtějí svým báječně vybraným partnerům být.“

Doufejme, že dvojice, které se zapisují do pořadníků na radnicích a v půjčovnách svatebních šatů, tohle chápou. Na sňatečním trhu je živo a se sny, jakkoli nesplnitelnými, je realita vždycky mnohem zábavnější. Opuštění miliardáři

Mezi čtyřmi sty nejbohatšími muži světa, jejichž žebříček každý rok sestavuje časopis Forbes, je 31 mužů, kteří nikdy nebyli ženatí, a 49 rozvedených.

Chomoutu uniká například spoluzakladatel Microsoftu Paul Allan nebo Dietrich Mateschitz, vynálezce Red Bullu. Vzhledem k tomu, s jakým gustem pózují na společných fotografiích, se však zdá, že by mohlo jít o nějakou sázku.

Další miliardáři místo hledání lásky tráví hodiny u psychoanalytiků a v buddhistických klášterech, aby se dokázali vymotat ze stínu úspěšných otců a dědečků. Co je platné Jamesi Packerovi, že je nejbohatším mužem Austrálie, když jeho otec, mediální magnát Kerry Packer, byl ještě movitější? James je zatím jen „ten chudší Packer“.

Opuštěné miliardáře najdete v sedmnácti zemích. Nejbližší žije v Německu, jmenuje se Albert von Thurn und Taxis a už šest let si láme hlavu, co s tím obrovským dědictvím. Zdá se, že mu zatím žádná nedokázala poradit...

Místem s největším výskytem svobodných boháčů jsou Spojené státy, především západní pobřeží. Tady bydlí Sergej Brin, ruský playboy z Googlu. Je sice svobodný, ale už několikátým rokem pořádá neoficiální konkurz na místo po svém boku. Zúčastnilo se ho i několik slavných modelek.

Nejlepší partie na světě (pořadí podle Magazínu DNES)

1. princ William Windsor

Pokud by se v zemi vyskytla i sedmihlavá saň, nevadí. Čtyřiadvacetiletý William je skvělý voják. Navíc ji dokáže umlátit i kriketovou pálkou.

2. Sergej Brin

Pohledný ruský emigrant, kterému patří půlka internetové říše zvané Google. Je mu 31 let, je vtipný, zábavný, sebevědomý a řídí se heslem, že peníze se vám vracejí jen tehdy, když je pouštíte do světa.

3. Raymond Blanc

Láska prochází i ženským žaludkem. Vtipný, šarmantní francouzský šéfkuchař je vlastníkem sítě restaurací Le Petit Blanc a Le Manoir, kuchařské školy, pekáren Maison Blanc a dalších částí říše delikates. Je mu 53, je appetitlich, delicious a tak dále. To, že je nechutně bohatý, mu ženy odpustí.

4. George Clooney

Jediný prošedivělý idol, výborný herec, chytrý producent. Je mu 44, ženám se nevyhýbá, každý vztah však skončí dřív, než mu v Hollywoodu začnou padat akcie žádoucího volného muže. Když Renée Zellwegerová proplakala před jeho domem noc, nenašla se žena, která by jí nerozuměla.

5. Orlando Bloom

Britský herec, jemuž je 29 let, talentovaný, dojemně krásný elf z Pána prstenů. Vztahu s herečkou Kate Bosworthovou nikdo nedává moc šancí. Orlando navíc vlastní nejdůležitější rekvizitu ze slavné trilogie, samotný prsten. Kterápak by nechtěla, aby jí „Milášek“ jednou říkal „Paní“?

Populární nevěsty

Ještě před několika málo lety jsme nevěděli o bohatých dědičkách vůbec nic. Kdyby před námi někdo vyslovil jména Paris nebo Nicky Hiltonových, jen ti nejbystřejší by si je dali do souvislosti se známou sítí hotelů. Dnes se stávají celebritami. Víme, kde byla děvčata na dovolené, s kým se rozešla, kde se opila, co mají nového na sebe. U Paris jsou dokonce známy její plány na sexuální život v příštím roce (ano, to je ta, co chce držet celibát).

Bohaté dědičky vtrhly do nočních klubů, na filmové premiéry, přehlídková mola, ale především na přední stránky bulvárních médií. Objímají se s nejlepšími módními návrháři a pózují fotografům na jachtách. Splynuly tak s bohatými celebritami. Málokterému otci se dneska už podaří dceru provdat do dobré rodiny. Nakonec si oddechnou, když si holčičku odvede alespoň její trenér tance, rtuťovitý Hispánec s chlupatou hrudí, zlatým řetězem kolem krku a proklatě špičatými polobotkami.

Nejlepší partie na světě (pořadí podle Magazínu DNES)

1. Paris a Nicky Hiltonovy

Nejznámější dědičky na světě, pravnučky zakladatele hotelové sítě Hilton. Paris se cítí být herečkou a zpěvačkou, Nicky byznysmenkou. Plánuje otevřít síť hotelů pod názvem Nicky O. Těžko říct, co rodinu děsí víc..

2. Lydia Hearstová

Pravnučka proslulého vydavatelského magnáta Randolpha Hearsta.

Modelingu se věnuje systematičtěji než skandálům, v jejím případě se už opravdu dá mluvit o kariéře.

3. Amanda Hearstová

Sestřenice Lydie. Rtuťovitá slečna se kamarádí s Paris Hiltonovou, je studentkou, příležitostnou modelkou a požehnáním skupiny stylistů a vizážistů.

Loni za svůj tým vydala téměř sto čtyřicet tisíc dolarů.

4. Anna Anisimová

Dcera ocelářského magnáta Vasilije Anisimova si buduje svůj newyorský svět. Koupila si letní dům na Hamptonech a zimní v Greenwich Village a taky chodí pilně na univerzitu, jejímž důležitým akcionářem je její otec.

5. Aerin Lauderová

Je jí 36 let a je módní ikonou New Yorku. Často je srovnávána se svou legendární babičkou Estée Lauder. Stejně jako ona pilně pracuje v rodinném kosmetickém impériu.

MUŽI

Ideální partie

1. Marek Vašut

2. Jaromír Jágr

3. Milan Baroš

4. Filip Renč

5. Patrik Tkáč

Co by měl vlastnit ideální ženich?

auto 47 %

rodinný dům 45 %

byt 20 %

chatu nebo chalupu 20 %

podíly a akcie 14 %



Jaký druh soužití považujeme za ideální

klidné, s rodinou jako prioritou 51,5 %

tolerantní, se vzájemnou podporou v osobním rozvoji 30 %

vzrušující a plné překvapení 18,5 %

ŽENY



Ideální partie

1. Aneta Langerová

2. Petra Němcová

3. Nicole Vaidišová

4. Ivana Trumpová

5. Karolína Kurková

Co by měla vlastnit ideální nevěsta

rodinný dům 31 %

auto 29 %

byt 23%

chatu nebo chalupu 15 %

oodíly a akcie 12%

Jaký povahový typ je pro nás nejpřitažlivější

praktická partnerka pro každodenní život 64 %

průbojná a cílevědomá partnerka 21,5 %

romantička a vizionářka 14,5%



výzkum agentury SC&C pro Magazín DNES