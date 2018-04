Jsme nejkrásnější pár, říkají muž a žena z Británie

Pár se dal dohromady před osmnácti měsíci a prý to byla láska na první pohled. Seznámili se během fitness soutěže, které se účastnil James.

Nyní jsou již zasnoubení a plánují svatbu. Těší se totiž na to, až založí rodinu a přivedou na svět to nejkrásnější dítě. Vysoké sebevědomí této dvojici rozhodně nechybí.

Mel pracuje jako sekretářka a každý den o sebe stejně jako její snoubenec poctivě pečuje. „Chodíme na kosmetiku, necháváme si upravovat nehty na rukou i nohou, necháváme na sebe aplikovat nástřik pro umělé opálení, zakládáme si na tom, abychom měli bílé zuby a každý den spolu chodíme do posilovny. Všude nám lidé skládají komplimenty. Je to velice příjemné a motivuje nás to,“ sdělila pro server The Sun.

„Vždycky se snažíme vypadat co nejlépe. Dokud nejsme upravení, neopouštíme dům. Každý den jsme připraveni na to, že by nás chtěl někdo fotografovat,“ pokračovala Mel, která prý v Jamesovi našla spřízněnou duši.

„Máme toho mnoho společného. Rádi spolu cestujeme a máme společné koníčky. Je nám spolu opravdu dobře a myslím, že je to na nás vidět,“ doplnila s tím, že než potkala Jamese, měla našlápnuto na kariéru modelky. Ale díky němu se začala více věnovat cvičení a nyní je ráda, že se do modelingu nepustila. „Podporuje mě v tom. Když nemám chuť cvičit, dodá mi sílu a společně to pak zvládneme. Jsem pyšná na to, že má James díky své postavě tak velký úspěch ve fitness soutěžích. Nikdy na soutěži nechybím a podporuji ho také,“ pokračovala.

James několikrát po sobě získal první místo ve světové fitness soutěži a tento rok by se ráda umístila i Mel. „Musím na sobě ještě zamakat, ale jsem na dobré cestě. Bylo by skvělé, kdyby se James živil jen jako fitness model a mohl opustit náročnou práci poradce v oblasti hypoték,“ dodala.