Obklad z černého čaje pomůže na běžné kožní problémy,radí pediatrička

Velmi často se u malých dětí v teplém počasí objevují tzv. potničky. „Jsou příznakem zvýšené přecitlivělosti kůže, buď vrozenou dispozicí, přehřátím, nebo reakcí kůže na nějaký podnět,“ vysvětluje dětská lékařka Jarmila Seifertová s tím, že častou příčnou vyrážky může být konzumace ovoce, nevhodné mazání nebo oblečení, ve kterém se dítě zpotí a zapaří. A připomíná, že i malé děti je možné v horkém počasí nechat venku nahé, pokud jsou třeba na dece ve stínu nebo v kočárku.

Pozor na horko a potničky

„Ošetření potniček je nejlepší tenčí vrstvou pastovitého krému s oxidem zinečnatým, většinou stačí dvakrát denně. Je-li postižení podobné až akné, doporučuji krátké jednorázové potření lihem za účelem desinfekce zaníceného místečka a pak zklidnit namazáním. Pastovitou vrstvu se zinkem je vhodné setřít krémem nejlépe s panthenolem a vyhnout se vodě,“ radí pediatrička. Zhoršuje-li se postižení kůže, je vždy nejlepší vyhledat s dítětem lékaře.

Malé děti je třeba chránit i před přímým slunečním světlem, zejména v prvním roce života by se mu měly vyhýbat. „Vyrážka ze slunce není u dětí častá, je to spíš opět podráždění kůže z přehřátí. Při nově vzniklém podráždění kůže pomůže zanícení také zklidnit obklad ze studeného černého čaje,“ připomíná lékařka ověřenou babskou radu. Nemá však na mysli limonádu typu ledový čaj nebo nápoj připravený instantně, ale klasický neslazený černý čaj z nálevového sáčku.

Je-li dítě ve stínu v zeleni, nemusí mít hlavu chráněnou kloboukem. Je-li v polostínu, pak je vhodný vzdušný klobouček a na kůži použít ochranný krém pro děti, v Česku stačí faktor SPF 20. Důležité je dítě namazat včas (asi půl hodiny před expozicí sluncem) a mazání opakovat. Vyšší opatrnost je třeba i v místech, kde se slunce odráží, typicky jsou to okna nebo vodní plochy.

Kopřivka může zmizet s věkem

„Kožní alergii u dětí může způsobovat úplně totéž, co u dospělých. Větší riziko vzniku kožní alergie mají děti rodičů alergiků a také děti narozené do plné pylové sezony,“ vysvětluje Jarmila Seifertová a dodává: „Alergicky reagujeme na to, s čím se opakovaně setkáme. U velmi malých dětí je to nejčastěji přecitlivělost a následně alergické reakce na kůži, alergie na bílkovinu kravského mléka a vaječný bílek. Dobrá zpráva je, že tyto alergie většinou vymizí s věkem.“

U malých dětí je horní vrstva kůže velmi citlivá, jelikož je až pětkrát tenčí neuž u dospělých. Mohou jí tedy do těla proniknout škodlivé látky a alergeny, které mohou vyvolat kožní alergie, přecitlivělost či kožní onemocnění. Zvýšenou náchylností na podráždění či vyrážky, trpí děti až do tří let věku, kdy se jim pokožka plně vyvíjí.

Nejčastější kožní problémy

Nejčastější alergické onemocnění dětí do tří let věku je atopická dermatitida. V batolecím věku se mohou příznaky rozšířit na celé tělo. Onemocnění doprovází konstantní svědění, které je nebezpečné tím, že pokud se dítě škrábe, mohou vznikat až krvavé rány. „Když je kůže nadměrně vysušena, zbavována ochranného filmu, pak je křehká, popraskaná a velmi snadno do ní pronikají škodliviny. Což může způsobit zanícení a to nazýváme ekzémem,“ vysvětluje lékařka. „Tato kůže je pak citlivá na chemické látky v kosmetice a pracích prostředcích. Proto bychom měli používat hypoalegenní kosmetiku a prací prášky i aviváž,“ upozorňuje dále.

Seborická dermatitida je nejčastější kožní onemocnění u novorozenců a batolat. Je způsobena nadměrnou tvorbou mazových žlázek a projevuje se především zarudlými šupinatými místy na hlavě či na obličeji. Nejde o alergickou reakci a se speciálními šampony a gely se snadno vyléčí.

Podráždění a kožní vyrážky bývají nejčastěji alergickými reakcemi na vnější podněty. „Tyto alergeny se ale těžko rozeznávají. Nejlépe to poznáme okamžitě po kontaktu s nimi. Kůže opakovaně zarudne, začne svědět a tvoří se drobné pupínky a dále suché krustičky. K tomuto kožnímu projevu bývá dítě také mrzuté, snaží se drbat, nemá teplotu a má obvyklou chuť k jídlu i ke hře,“ vysvětluje lékařka a dodává: „ Alergenem může být parfémovaný krém, prací prášek, aviváž či tkaniny.“

Ani zdravá kůže dětí nemusí být plně odolná proti škodlivým látkám. Dokud totiž není plně vyvinutá, potřebuje plnou ochranu. Natož pokožka alergická, ta by měla kromě domácí péče zahrnovat i lékařský dohled. Z domácí péče je důležité vybrat vhodnou hypoalergenní kosmetiku, jemné prací prostředky a také se zamyslet nad materiály, které nedráždí kůži, ideální je bavlna.