Antikoncepce bez hormonů. Jak funguje krém, pesar a ženský kondom

U antikoncepce platí, že si žena musí najít tu, která bude nejlépe vyhovovat jejímu životnímu stylu a požadavkům. Každá z metod má své klady i zápory, které je nutné zvážit individuálně.



Spermicidy

Lokální neboli chemická kontracepce je založena na principu znehybnění spermií v ejakulátu. „Spermicidní aktivita preparátu je rovněž spojena se schopností narušovat buněčnou stěnu mikroorganismů. Zasahuje významné patogeny přenášené pohlavním stykem. Nemá významný vliv na kvasinky. Není také účinný proti Lactobacillus a nenarušuje tedy přirozenou poševní floru,“ vyjmenovává gynekoložka Blanka Vavřinková vlastnosti spermicidního přípravku, který je volně v prodeji v českých lékárnách. Jeho užití chrání například před přenosem chlamydie, kapavky a syfilis.



Spermicidní přípravky se u nás netěší příliš dobrému jménu, protože v minulosti užívaná látka nonoxynol-9 (v přípravku Patentex Oval) měla nízkou spolehlivost a byla spojena s rizikem poškození poševní sliznice. V současné době je na českém trhu k dispozici preparát Pharmatex ve formě krému nebo globulí, který má oproti dřívějšímu přípravku podstatně lepší vlastnosti. Několik hodin po styku si nesmí žena mýt pochvu , aby spermicidní účinky krému nezničilo mýdlo dřív, než všechny spermie zahubí.



„Dle literatury má srovnatelnou antikoncepční účinnost s perorální kombinovanou kontracepcí,“ dodává Blanka Vavřinková z První české lékařské společnosti.



Bariérové metody

Nejznámější bariérovou metodou je mužský kondom. Jeho výhodou je, že kromě těhotenství chrání také před mnoha sexuálně přenosnými chorobami. Je také velmi snadno dostupný, koupíte ho od lékárny po automat na nádraží.



Vraťme se ale k metodám kontracepce určeným pro ženy. Ženské bariérové metody bývají viněny z toho, že zvyšují rizika zánětů močového ústrojí. Je to oprávněná obava? „Pokud se s nimi zachází dle návodu, je zvolena správná velikost a neponechávají se v pochvě příliš dlouho, neměly by mít vliv na výskyt zánětu močových cest,“ myslí si doktorka Vavřinková.



Pesar

„Pesary jsou latexové kruhové membrány s pevnějším okrajem, které se vkládají do pochvy tak, aby překrývaly hrdlo děložní. Jejich velikost musí určit lékař. V pochvě je možno je ponechat 72 respektive 24 hodin.V současné době jsou pro malý zájem žen na našem trhu běžně obtížně dostupné,“ vysvětluje lékařka.

Manipulace s pesarem je poněkud složitější než u předchozích metod a vyžaduje určitou zručnost a cvik v nasazování. Nevýhodou je, že vás neochrání před případnou návštěvou venerologické ambulance a také to, že jej nemůžete vyjmout ihned po styku ani si omýt intimní partie - s obojím musíte počkat alespoň 6 hodin.

Opakovaně lze pesar používat až rok či dva, vyměnit by se měl v případě těhotenství, operace či úrazu pánve a změny váhy o více než 20 procent. Lékaři doporučují zavádět pesar pro lepší výsledky spolu se spermicidními přípravky, riziko nechtěného těhotenství je při správném používání i se spermicidem asi dvanáct procent.

Ženský kondom

„Ženské kondomy jsou používány minimálně, ještě méně než pesary. Na rozdíl od pesarů jsou sice spolehlivé i bez spermicidů, ale manipulace není nejsnazší. U pesarů je vždy doporučena kombinace se spermicidními krémy a pak si upřímně myslím, že stačí použít samotný spermicid (na našem trhu je to krém nebo globule) s jednodušší aplikací a vyšší účinností,“ doporučuje ženám doktor Tomáš Fait z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LFUK a VFN Praha.



Ženské kondomy jsou vlastně větší obdobou těch mužských, žena si je před stykem zavede do pochvy a kondom zachytí ejakulát a poté se kondom ihned vyndá. Jedná se o jedinou ženskou bariérovou metodu, která chrání i před sexuálně přenosnými nemocemi. Je možné jej používat i během menstruace, nedoporučuje se ale kombinace s mužským kondomem, mohly by se vzájemně poškodit.

Cervikální kroužek

„Cervikální klobouček se nasazuje přímo na hrdlo děložní spolu se spermicidním přípravkem,“ vysvětluje doktorka Vavřinková. Vytváří tak fyzickou a zároveň chemickou bariéru pro spermie. Je to vlastně obdoba pesaru, také se nesmí několik hodin po styku vyjmout, dokud spermicid nezahubí všechny spermie.

Na českém trhu je k dostání výrobek FemCap, který se prodává ve třech různých velikostech.

Nehormonální nitroděložní tělísko

Další možností, která je podstatně spolehlivější, je zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska (IUD) gynekologem.

„Mechanismus účinku vychází z vyvolání chronického aseptického zánětu v dutině děložní cizím tělesem, přidává spermicidní efekt použité mědi, případně zlata či stříbra. Absolutní výhodou je nemožnost opomenout metodu nebo udělat jinou chybu v užívání. IUD s sebou nese i jistá rizika, z nichž nutno uvést zvýšení rizika mimoděložního těhotenství, rizika pánevního zánětu a zvýšení krevní ztráty při menstruaci,“ popisuje lékařka Blanka Vavřinková.

Tělísko je možné nechat zavést do 120 hodin od nechráněného pohlavního styku, aby zabránilo případnému nechtěnému těhotenství.



Nehormonální pilulka poté

Pokud již k nechráněnému pohlavnímu styku došlo nebo vám při něm selhala některá z bariérových metod, můžete použít i nehormonální nouzovou antikoncepci. Seženete ji i bez receptu v lékárnách. Je to však jen řešení krizové situace a žena by pro sebe měla následně najít vhodnou dlouhodobou ochranu. Nehormonální pilulka navíc nechrání před pohlavními chorobami.

„Pilulka ellaOne používaná po styku oddaluje uvolnění vajíčka tedy ovulaci, a to na dobu delší než pět dní, tedy na dobu delší, než je životnost spermií. Tímto mechanismem zabraňuje setkání vajíčka se spermií a následnému oplodnění,“ vysvětluje princip jejího fungování doktor Tomáš Fait.



Sterilizace

Malý operační zákrok, při které se přeruší vejcovody, zajistí, že měsíční putování vajíčka do dělohy a s ním i obavy z těhotenství ustanou. Sterilizace se rozhodně nehodí pro všechny, protože je nevratná. Patří každopádně mezi ty nejspolehlivější metody, riziko otěhotnění je po jejím podstoupení pouze 0,5 procenta.

„Možné je to dle nové právní úpravy od 18 let, ale to by byl extrémní případ. Většinou se k této metodě přiklání ženy kolem 40. roku života. Tento zákrok je nevratný, mikrochirurgické rekonstrukce nebývají úspěšné. Nicméně lze poté ještě otěhotnět pomocí metod asistované reprodukce,“ doplňuje gynekolog Tomáš Fait s tím, že ženě zůstanou po sterilizaci neporušené vaječníky.



Přirozené metody

Jedná se o metody založené na zjišťování, ve které dny je žena plodná - z celého cyklu je to totiž v konečném důsledku jen několik málo hodin, kdy je vajíčko schopno oplodnění. Problém je ovšem v životnosti spermií, které jsou nevyzpytatelné a dokážou si na vajíčko „počkat“ až pět dní.

Plodné a neplodné dny se mohou počítat podle kalendářové metody, dále si ženy sledují bazální teplotu, polohu a zvětšování děložního čípku a vazkost hlenu, případně kombinují tyto způsoby dohromady. Jakmile dojde k ovulaci, musí se pár rozloučit se sexem na několik dní. Nevýhodou je, že musíte sexuálně abstinovat zrovna ty dny, kdy vaše tělo a hormony po sexu touží nejvíc z celého měsíce.

„Tzv. přirozené metody jsou zatíženy vysokými nároky na techniku provedení i sebekontrolu a kvůli tomu většinou i nízkou účinností. Pokud je menstruační cyklus ženy nepravidelný, jsou tyto metody zcela nevhodné,“ objasňuje doktorka Vavřinková.