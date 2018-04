Nechte si prsa, vraťte mi stehna. Sex, lži a Photoshop

Na obálkách motoristických magazínů nenajdete potlučená a rezavá auta, v kynologických časopisech nenajdete bezzubého psa a na titulních stranách módních časopisů nenajdete dámu s nadbytkem tělesného tuku, kruhy pod očima a mastnými vlasy. Taková jsou pravidla.

Před sedmi lety zavolala herečka Jamie Lee Curtis do redakce časopisu More s nápadem na článek: nechá se vyfotit na jednu stránku nenalíčená a počítačově nevyretušovaná a na druhou stránku přijde fotka, na které se pracovalo podle zavedené magazínové praxe. A ten článek opravdu vyšel.

Jamie Lee Curtis v časopise More - vlevo bez úprav, vpravo v péči vizážistů a Photoshopu

Photoshop Co je povolené? Vyrovnání barev, zpřehlednění pozadí, odstranění fleků a děr na oblečení, změkčení nejhlubších vrásek, retuše vad pleti.

Co je zakázané? Měnit tělo na fotografii tak, že je hladké jako mramor a biologicky nereálné. Kdyby některé takové výtvory ožily, možná by ani nedokázaly chodit, aby mohly jít nakopat své tvůrce do příslušných partií.

Na fotografii vpravo pracovalo 13 lidí tři hodiny a jistě je vám jasné, jak na kterém snímku třiačtyřicetiletá Curtis vypadala.

"Věděli jsme, že je to docela revoluční nápad," řekla šéfredaktorka titulu More, zaměřeného na ženy mezi čtyřicítkou a padesátkou. "Ale nečekali jsme, že se kolem toho strhne takový mediální rozruch." A strhl.

Campbell Brown, moderátorka pořadu Today, v rozhovoru s nekonformní herečkou řekla: "Já bych se nikdy nenechala nikam vyfotit bez make-upu. A bez šikovné podprsenky a stahujícího prádla. To jste se nebála, jak to dopadne?"

"Mnohem větší strach mám z toho, že se ženy už bez všech těchto pomůcek necítí dobře. A z toho, jak nás společnost krmí obrázky vyretušovaných a k nepoznání změněných žen a nutí nám představu, že takhle vypadají normální lidi," odpověděla herečka.

Zatímco Jamie Lee Curtis byla se svým pravdivým obrazem spokojená, skutečný obličej guvernérky Sarah Palin na titulní stránce Newsweeku vyvolal u jejích příznivců silné protesty. Zvětšená politička se na něm usmívá se všemi vráskami a nepravostmi, které k jejímu věku patří.

Proč je tak strašně důležité, jak média ženy ukazují?

Upřímně řečeno, když jsem poprvé viděla svůj obličej v časopise, zhrozila jsem se. Na fotkách totiž člověk nevypadá stejně jako ve skutečnosti. Vypadá mnohem hůř. Všechno špatné se desetkrát zdůrazní. Takže se klidně přiznám, že jsem si nechala vybělit zuby, vymazat lesk na bradě a odstranit odbojný pramen vlasů nad čelem. Proč by se lidi měli koukat na blýskající se tetu s čírem na hlavě? Proto, ale nejen proto, tady teď budu Photoshop trochu hájit.

Když se od mládí díváte na nereálně vyžehlené a Photoshopem zeštíhlené ženy, které vám nabízejí, že s použitím toho a toho krému nebo procedury budete vypadat stejně jako ony, vleze vám to do hlavy, ať chcete nebo nechcete. Potom záleží na tom, jak pevné máte sebevědomí. Pokud o sobě opravdu hodně pochybujete, může vám hrozit hned několik rizik:

• začnete hladovět nebo po jídle zvracet

• začnete přehnaně cvičit a držet drsné diety

• podstoupíte nebezpečnou a zbytečnou plastickou operaci

• budete se trápit nenávistí k vlastnímu tělu

A to se netýká jen "obyčejných žen", ale i těch, jejichž vyhlazené úsměvy vídáme na stránkách časopisů nejčastěji. Například supermodelka Giselle Bündchen, známá hlavně svým exvztahem s Leonardem Di Capriem, si nechala ve své nejnovější kampani pro anglickou módní značku London Fog vyretušovat těhotné bříško. No, bříško. Na originálních snímcích vypadá, jako když se jenom víc prohnula v zádech. Přesto to vadilo - buď jí, nebo zadavateli reklamy. Což je extrém přímo zrůdný. A právě v nich, v extrémech, leží nebezpečí tak oblíbených retušovaných fotografií.

Obálka časopisu Nitro - modelka má vyretušované a zúžené téměř vše

Začíná to u idey fotografa. Stačilo by vyfotit modelku či herečku tak, aby fotka vypovídala o její životní energii, nadhledu a šarmu. A proč ji potom trochu nevyretušovat? Nikdo není zvědavý na to, že i božská XY mívá pupínky a že se ráno před focením špatně vyspala.

Jenže to chce míru a vkus. To jsou dvě hlavní podmínky, aby kouzlo jménem Photoshop vyhovovalo pravidlům barevného a příjemného světa časopisů, jako je Elle, Vanity Fair, Marie Claire, Allure... Ten je na mediálním trhu proto, aby lákal, inspiroval a povzbuzoval. Ne proto, aby deprimoval a odrazoval.

S kůží na obálku

Občas to vypadá, že přicházejí lepší časy. Zřejmě prvním signálem byla Jamie Lee, o které jsme mluvili na začátku. Rok po zveřejnění její upřímné fotografie v magazínu More udělala herečka Kate Winslet takový rozruch kolem svých vyretušovaných fotografií v pánském časopise GQ, že donutila šéfredaktora Dylana Jonese veřejně se bránit.

Neudělal to ale moc šťastně: "Téměř sto procent fotek, které vyjdou v našem titulu, je nějakým způsobem digitálně upraveno." S fotkami herečky, která dost veřejně hájí své normální lidské proporce, mu to neprošlo. Mimo jiné i proto, že na jednom snímku stojí tyčkovitá Kate vedle zrcadla a v něm se odráží její skutečná, sexy plnoštíhlá podoba.

Největší projekt propagující krásu bez retuše uspořádala letos v dubnu francouzská Elle. Vydala zvláštní edici svého časopisu, kde se objevilo osm hereček a modelek - z toho tři na obálce - jak bez líčení, tak bez digitálních úprav (k tomu se ještě vrátíme).

Eva Herzigová na obálce francouzské Elle v rámci projektu "nenalíčených" hvězd

Jednou z nich byla i česká modelka Eva Herzigová (36) a ocitla se v dobré společnosti - spolu s ní se před objektiv fotografa Petera Lindbergha postavily Ines de la Fressange (52), Monica Bellucci (45), Sophie Marceau (43), Anne Parillaud (49),Karin Viard (43), Charlotte Rampling (63) a Chiara Mastroianni (37).

Šéfredaktorka francouzské edice nejznámějšího světového módního magazínu Valérie Toranian říká, že nehodlá zahájit křížovou výpravu proti retuším v časopisech, ale chtěla jenom ukázat, že ženy jsou krásné i bez všelijakých úprav - kosmetických i digitálních.

Přestože je to sympatický experiment, nejsem přesvědčená o tom, že fotografie nejsou ani trochu upravené. Jsou jen chytře připravené, barevně tónované a vsadím krk na to, že tam Evě a spol. někdo alespoň sjednotil barvu pleti. Výsledek je ale přesně takový, jaký by měl být. Takhle se s Photoshopem zachází. Tedy tak, aby to z fotky nekřičelo, ale aby to z ní vytáhlo to nejlepší.

Džina počítačové retuše už zpátky do lahve nikdo nevrátí, ale je potřeba ho odkázat do správných mezí. A je dost možné, že to bude z moci úřední. Jedna z věcí, za kterou bojují v Anglii liberální demokraté, totiž je, aby na digitálně upravených fotografiích v reklamě bylo přiznané, že je někdo "žehlil". Podobně jako na krabičkách s cigaretami. Upozorňují vás na nebezpečí a vy si dávejte pozor.