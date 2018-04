Nechci na něj žárlit, ale nedokážu to

Snažte se nejprve najít, proč vlastně žárlíte. Pokud naleznete její kořen, můžete jej vytrhnout a jednou provždy se žárlivostí skončit.

Proč tedy žárlíme a co s tím dělat?

Přesto, že jste spolu spokojení, často mluví o svém bývalém partnerovi. Není dne, kdy by si nezavolali a jsou jako dva nejlepší přátelé. Díky tomu se vy cítíte v ohrožení a máte vůči bývalému partnerovi averzi.

V tomto případě je pravděpodobné, že váš partner emočně nedospěl do nového vztahu. Není ztotožněn s tím, že má nový vztah a v hlavě nemá jasno jaký doopravdy chce. Mohlo se také stát, že bývalému partnerovi rozchodem ublížil a nosí v sobě pocit viny. Komunikací si jej kompenzuje. Žárlivost je v tomto případě způsobena jeho nedořešeným bývalým vztahem.

Co s tím udělat?

V klidu si s partnerem sedněte a řekněte mu všechny své pocity a obavy. Měl by vás pochopit a uvědomit si, jaký vztah je pro něj důležitý. Také by vám měl vysvětlit své pocity a důvody, proč takto jedná. Dohodněte se na pravidlech komunikace a ty dodržujte.

Váš partner vám lhal

Váš partner lhal a tím podkopnul vaší důvěru. Vaše hlava s touto zkušeností bude pracovat a to určitě i v případě, pokud se vedle vás objeví nová milá osoba, se kterou váš partner vychází. Nevyhnete se katastrofickým scénářům a obrazům o nevěře a rozchodu. Žárlivost je v tomto případě způsobena podkopnutou důvěrou v partnera.

Co s tím udělat?

Prvním krokem je odhalit proč vám partner lhal, to je nejdůležitější. Partneři by se neměli bát jeden druhému říci i nepříjemné. Pokud takový blok jeden z vás má, není to rozhodně známka funkčního vztahu. Až poté co odhalíte příčinu jeho lhaní, můžete řešit vaší nedůvěru. Tu vyléčí pouze skutky a ne slova. Budete potřebovat čas, abyste partnerovi znovu začali věřit a on s tím také musí počítat.

Jste ti druzí

Žijete s někým, kdo je pro vás nedostupný. Buď je ženatý nebo zadaný. Přesto, že jste spolu dlouho, nemáte typický partnerský vztah, nežijete společně a neřešíte záležitosti všedního dne. Váš vztah je neúplný a zákonitě se v něm začne objevovat nedůvěra. Žárlivost je v tomto případě způsobena nedostupností vašeho partnera.

Co s tím dělat?

Dejte partnerovi nůž na krk. Zasloužíte si pořádný vztah, ne polovičatý. Pokud mu stojíte za to, změní svůj dosavadní život. Pokud nebude ochoten měnit zaběhnuté, poohlédněte se jinde. Žárlivost vás v tomto případě neopustí a vždy vám vaše vlastní hlava bude nabízet, co s jeho první polovičkou dělá, když není s vámi.

Máte emoční zranění z minulosti

Pokud jste v bývalém vztahu trpěli, je velice pravděpodobné, že budete od začátku nové známosti zažívat obavy přesto, že je vztah zdravý a funkční. Vaše hlava vám bude neustále vědomě i nevědomě připomínat nepříjemné zážitky a vy se pravděpodobně budete neustále doprošovat zvýšené pozornosti partnera. Mezi projevy emoční zraněnosti patří právě nadměrné “obletování“ druhého, neustálé vyžadování dotyků či projevů náklonnosti partnera a samozřejmě nadměrné žárlení. Žárlivost je v tomto případě způsobena emočním zraněním z bývalých vztahů.

Co s tím dělat?

Vyprávějte partnerovi o svých zraněních a poproste ho o trpělivost. Nepříjemné zážitky a emoce s nimi spojené z vás musí ven. Až v momentě, kdy nebudete mít chuť nepříjemnosti stále přemílat, jste vyléčení. Váš partner zároveň pochopí důvod vašeho chování a lépe ho přijme. Pokud se vám emoční zranění ve vztazích opakovala, je velice pravděpodobné, že jednáte dle tzv. emočního vzorce, který je nutné odhalit a změnit. S tím vám může pomoci odborník.

Žárlivost je jen převlečený strach ze ztráty partnera. Ptejte se, jaké skutečnosti vás k těmto strachům vedou, a zjistíte příčinu. Hledejte sami u sebe, ne u svého partnera. Položte si otázku: Proč mám strach, že o něj přijdu? A neomlouvejte žárlivost oblíbenou větou: Žárlivost je v malé míře zdravá. Není. I malá žárlivost bez dobré komunikace mezi partnery jednoho dne vyroste a způsobí velkou škodu.