Nechci k tátovi, dělá všechno špatně

Osmiletý kluk jako důvod například uváděl, že u táty je prostředí, které nepodporuje jeho mravní výchovu. Takovéto zdůvodnění může vypadat komicky, jenže pravý důvod odmítání otce k smíchu příliš není. Malý Tomáš patří mezi děti, které se staly obětí takzvaného syndromu zavrženého rodiče, a pro osmileté dítě nezvyklé výrazy - okopírované od matky - jsou dokladem nenápadného vymývání mozku.



Programující rodič

Téměř výlučně zůstávají děti po rozvodu v péči matky, jsou to tedy většinou ony, kdo takzvaně programují děti proti bývalému partnerovi. Otec je podle nich odpovědný za všechny nesnáze, které jejich rodinu potkávají, nic nedělá správně, je zkrátka nepřítelem číslo jedna. "Je to jedna z nejhorších manipulací vůbec - protože dítě se tomuto násilí neumí bránit. Manipulace ‚lepšího' rodiče je o to horší, že ani on obvykle sám neví, že se jí dopouští, tuto skutečnost popírá," vysvětluje psychoterapeut David Doležal.



Rozvedení rodiče potřebují prostředníka

Důvodů k očerňování otce před dětmi může mít matka celou řadu, například chce začít nový život a vymazat minulost včetně otce, chce být jediným člověkem, který bude mít vliv na výchovu, nebo má strach, že dítě bude mít radši bývalého partnera.

Jak se chová programující matka? Například kritizuje vše, co otec dělá a co má rád, včetně jeho rodiny a přátel, a také běžně používá dítě jako prostředek k vymáhání peněz. Málokterý rozvedený rodič tuší, že pro něj existuje pomoc ve formě takzvané partnerské mediace.

Psychoterapeut David Doležal, který tuto službu poskytuje, vysvětluje její princip: "Sezení probíhá tak, že si partneři s pomocí mediátora nejprve vyjasní, jak na situaci nahlížejí, jak jí rozumějí, co očekávají, co si přejí. Pak společně nalézají ty varianty řešení, které oběma vyhovují, na kterých se spolu mohou shodnout. Výsledkem je dohoda, která je uspokojivá pro oba - na rozdíl od soudu, který bývá výhodnější jen pro jednoho nebo nevýhodný pro obě strany. Lze tak často vyřešit i zdánlivě neřešitelné spory či konflikty." Seznam mediátorů můžete najít například zde.