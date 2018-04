Nebuďte uštvaná matka. Veďte děti k samostatnosti už od rána

Manuál pro uštvané maminky podle psycholožky Marty Boučkové Nesnažte se být dokonalá matka, ale rozdělte úkoly napříč rodinou. Například úklid nádobí po jídle zvládnou i menší děti. Ty starší mohou i uvařit čaj nebo připravit jídlo na stůl.

Jako si dítě připravuje aktovku do školy, nechte je podílet se i na přípravě oblečení a samozřejmě jídla (snídaně i svačiny).

Dejte dítěti pocit svobody a samostatnosti. Nechte je občas obléct se podle jeho představ nebo připravit si snídani, na kterou má chuť, i když se jeho přání vzdaluje vaší představě o dokonalém outfitu nebo vyvážené stravě.

Snažte se zorganizovat si ráno tak, abyste se vy i vaše ratolest v klidu připravili a zároveň si našli chvilku si popovídat. Dítě občas potřebuje povzbudit před náročným dnem ve škole.

V první řadě je třeba si uvědomit, že dokonalá matka není ta, která všechno udělá za svého potomka, nýbrž taková, která ho naučí v mezích možností se o sebe postarat. Proč byste to měla být vy, kdo nachystá na stůl snídani, zatímco synek na WC už patnáct minut zasněně hledí do časopisu o motorkách? Proč byste měla mazat svačinu dceři, která už půl hodiny blokuje koupelnu, protože bez make-upu nepůjde ani s košem? Je načase si uvědomit, že slovo samostatnost není do patnácti let nepřístupné.

Rozdělte úkoly a panujte

Podle aktuálního výzkumu společnosti STEM/MARK považuje 85 % matek své dítě za velmi nebo spíše samostatné, celá třetina maminek si ovšem neví rady, jak svého potomka přimět k alespoň náznaku samostatnosti.

Podle výsledků studie si většina rodičů myslí, že by pomohla větší disciplína, soustředění, motivace či důvěra v děti samotné. Psycholožka Marta Boučková vsází na dělbu kompetencí: "Snažte se dítě již od nejútlejšího věku zapojovat do všech ranních činností - od přípravy snídaně, svačiny, výběru oblečení. Učte jej přemýšlet jako samostatnou jednotku. Pomůžete mu tím rychleji pochopit chod věcí."

Spolu u stolu

Až 53 % žen vstává před šestou hodinou a jen jedna čtvrtina si pospí do půl sedmé. Proč tak brzo, když valná většina dětí má školu za rohem a stačí jim odejít z domu po půl osmé? Protože někdo musí připravit snídani a namazat svačinu.

Paradoxem přitom je, že celých třicet procent dotázaných žen doma nikdy nesnídá a dalších 13 % si vloží ranní sousto do úst maximálně jednou týdně. Klasický rodinný model, kdy rodina snídá společně nebo se u stolu alespoň potká, je navíc spíše výjimkou. V 76 % českých rodin snídá každý samostatně.

"Myslím, že je lepší, když maminka snídá s dítětem," upozorňuje Marta Boučková. "Nabízí mu tím společnost a vnáší do věcí klid. Když okolo něj jen krouží, dělá něco jiného nebo netrpělivě čeká, aby mu mohla sebrat talíř, jen sebe a jej stresuje." Mnoho dětí sice ví, že se má najíst a napít, ale "jaksi jim nezbývá čas". Často si tyto vzorce přinášejí z rodiny, kde nikdy nevidí dospělé skutečně jíst to, co si uvařili.

Müsli versus bábovka

Zajímavé je, že představa o ideální snídani se poměrně rozchází s běžnou realitou. Zatímco podle průzkumu ve většině českých rodin stále vede časově nejnáročnější snídaňový model reprezentovaný chlebem s máslem, sýrem a salámem, za vhodný jej pokládá pouze 49 % dotázaných.

Naopak za nejsprávnější snídani považuje 98 % českých maminek snídaňové cereálie s mlékem, popřípadě ovoce či zeleninu. Nejméně ze všech snídaňových variant uspěla sladká snídaně reprezentovaná bábovkou a ještě méně párky či další teplé varianty.