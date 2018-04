Nebojte se vařit z kávy. Zkuste třeba kuře v kávové omáčce

Kuřecí stehna v kávové omáčce

2 polévkové lžíce oleje

4 porce kuřecích stehen

1 malá cibule

1 stroužek česneku

1 šálek tomatového džusu

1 kostka Zlatého slepičího bujónu Maggi

1 čajová lžička chilli koření

1 polévková lžíce arašídového másla

1 porce Nescafé Dolce Gusto Lungo (velké espreso)

2 šálky dlouhozrnné rýže

5 šálku vody

1 polévkové lžíce másla

sůl

kerblík

Postup:

1. Dopředu si připravíme si 1 šálek Nescafé Dolce Gusto Lungo (cca 120ml) a jemně nasekanou cibuli a česnek. Kuřecí stehna zprudka opečeme na oleji z obou stran dozlatova. Opečené maso vyndáme a na zbytku oleje opečeme cibuli a česnek. Zalijeme tomatovým džusem a připravenou kávou. Podle chuti přidáme kostku bujónu, chilli, arašídové máslo. Poté vrátíme kuřecí stehna a dodusíme do měkka.

2. Na rozehřátém másle orestujeme opranou rýži, zalijeme připravenou vodou, osolíme a za stálého míchání přivedeme k varu. Rýži vaříme na mírném plameni, až se vypaří skoro všechna voda, pak nádobu přikryjeme pokličkou, vložíme do trouby vyhřáté na 200°C a troubu vypneme. Ryži necháme dozrávat asi 15 – 20 minut.

3. Hotovou rýži vyklopíme do mísy, uprostřed rýže uděláme důlek a do něho dáme podušené maso. Nakonec posypeme sekaným kerblíkem.

Čokoládové pavé s kávovou omáčkou

Receptura:

Těsto:

75 g mandlí

40 g Kakaového prášku Orion

100 g cukru moučky

75 g másla

75 g cukru krupice

4 vejce

40 g maizeny

Omáčka:

1 porce Nescafé Dolce Gusto Cappuccino (cappuccino)

90 g cukru moučky

7 žloutku

Na ozdobení:

skořice

Kakaový prášek Orion

šlehačka

několik celých kávových zrn

malá tabulka kvalitní horké čokolády

Postup:

1. Těsto:

Mandle jemně nastrouháme. Bílky oddělíme od žloutku. Žloutky a máslo vyšleháme s cukrem krupicí a mandlemi, poté lehce vmícháme maizenu a kakaový prášek. Bílky vyšleháme s moučkovým cukrem a obě masy lehce spojíme. Hmotu dáme do vymazané a vysypané chlebíčkové formy. Pečeme při teplotě 180 °C přesně 20 minut.

2. Omáčka:

Připravíme si 1 hrníček Nescafé Dolce Gusto Cappuccino, asi 240 ml a přelijeme do hlubší kulaté misky. Mezitím ušleháme žloutky s moučkovým cukrem. Do směsi opatrně přidáme lžíci horkého Cappucina a po vymíchání ještě jednu. Pak celou směs nalijeme nazpět do misky s Cappucinem a šleháme nad horkou párou do zhoustnutí.

3. Dohotovení:

Omáčku nalijeme do šálku a lehce posypeme skořicí či kakaovým práškem. Podáváme s plátkem pavé na desertním talíři, přizdobeným ušlehanou šlehačkou, kouskem čokolády a dvěma zrnky kávy.

Bavorský krém s kávou

Receptura:

Mléko 500ml

smetana na šlehání 500ml

5 žloutků – cca 100g

vanilkový lusk

plátková želatina 20g

cukr 100g

Nescafé Dolce Gusto Espresso Intenso

(silné espreso)

Omáčka:

Natural pistácie 100g

med 50g

skořice

anýz

smetana 50g

Postup:

1. Plátkovou želatinu namočíme do studené vody. Do mléka přidáme vanilkový lusk a přivedeme do varu. Odstavíme z tepla a za stálého míchání přidáme cukr a žloutky. Rozmíchanou směs přecedíme přes jemný cedník, přidáme namočenou plátkovou želatinu a necháme jí ve směsi rozpustit.

2. Připravíme si 30ml silné kávy Espresso Intenso. Ze smetany ušleháme pevnou šlehačku a opatrně promícháme se žloutkovou směsí. Odebereme třetinu, do které vmícháme připravenou kávu. Zbytek krému nalijeme do podlouhlé formičky. Krém s kávou rovnoměrně nalijeme po celé délce do již nalité směsi. Formičku dáme do ledničky a necháme cca 2 hodiny tuhnout.

3. Mezitím si jemně nadrtíme pistácie, promícháme s medem, mletou skořicí a špetkou drceného anýzu. Přidáme trochu smetany a v rozmixujeme do hladka.

4. Ztuhlý krém vyklopíme a nakrájíme na porce. Na talíř nalijeme omáčku, přidáme porci krému a ozdobíme karamelovou ozdobou a čerstvými malinami.